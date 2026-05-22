Große Bühne in Barsinghausen: TuS Bersenbrück kämpft um den DFB-Pokal

Für den TuS Bersenbrück steht am Pfingstsamstag das wichtigste Spiel der Saison an. Im Finale des Krombacher Niedersachsenpokal trifft der Oberligist im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen auf den Lüneburger SK Hansa – mit der Chance auf den dritten DFB-Pokal-Einzug der Vereinsgeschichte.
Bersenbrück erreichte das Endspiel mit mehreren überzeugenden Auftritten. Nach dem 4:1 gegen den MTV Wolfenbüttel im Achtelfinale folgte ein 2:1-Erfolg gegen den FC Verden 04. Den Finaleinzug sicherte sich die Mannschaft schließlich mit einem deutlichen 6:1-Auswärtssieg beim SV Wilhelmshaven.
Auch der Lüneburger SK Hansa setzte sich auf dem Weg nach Barsinghausen mehrfach gegen höher eingeschätzte Gegner durch. Die Lüneburger gewannen unter anderem beim VfV Borussia 06 Hildesheim und eliminierten im Halbfinale den 1. FC Germania Egestorf-Langreder.
In der abgelaufenen Oberliga-Saison trennten beide Teams nur wenige Punkte. Aufsteiger Lüneburger SK Hansa beendete die Spielzeit mit 48 Punkten auf Rang sechs, Bersenbrück folgte mit 42 Zählern auf Platz neun.
Die direkten Duelle verliefen unterschiedlich: Während der TuS das Hinspiel klar mit 5:0 gewann, endete die Rückrundenpartie in Lüneburg 2:2. Die Voraussetzungen für ein ausgeglichenes Finale erscheinen damit gegeben.
Rund 500 Anhänger werden die Mannschaft nach Barsinghausen begleiten. Die fünf organisierten Fanbusse sind bereits vollständig ausgebucht. Abfahrt ist am Samstagvormittag um 10 Uhr am Culimeta-Sportpark.
Das Finale findet anders als vor drei Jahren nicht im heimischen Hasestadion statt, sondern im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen, dem Sitz des Niedersächsischen Fußballverbands.
Das Stadion öffnet 90 Minuten vor Spielbeginn um 12 Uhr. Der NFV weist darauf hin, dass Taschen und Rucksäcke maximal DIN-A4-Größe haben dürfen. Eine Gepäckaufbewahrung vor Ort wird nicht angeboten.
Tickets sind weiterhin ausschließlich online erhältlich, eine Tageskasse wird es nicht geben. Stehplatzkarten kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Das Endspiel ist Teil des bundesweiten Finaltag der Amateure und wird live in der ARD-Konferenz übertragen. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr.
Für Bersenbrück bietet sich damit nicht nur die Chance auf einen Titelgewinn, sondern auch auf einen erneuten Einzug in den DFB-Pokal – verbunden mit nationaler Aufmerksamkeit auf großer Bühne.