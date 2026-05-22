Große Bühne in Barsinghausen: TuS Bersenbrück kämpft um den DFB-Pokal Oberligist trifft im Niedersachsenpokal-Finale auf den Lüneburger SK Hansa von red · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Für den TuS Bersenbrück steht am Pfingstsamstag das wichtigste Spiel der Saison an. Im Finale des Krombacher Niedersachsenpokal trifft der Oberligist im August-Wenzel-Stadion in Barsinghausen auf den Lüneburger SK Hansa – mit der Chance auf den dritten DFB-Pokal-Einzug der Vereinsgeschichte.

Bersenbrück erreichte das Endspiel mit mehreren überzeugenden Auftritten. Nach dem 4:1 gegen den MTV Wolfenbüttel im Achtelfinale folgte ein 2:1-Erfolg gegen den FC Verden 04. Den Finaleinzug sicherte sich die Mannschaft schließlich mit einem deutlichen 6:1-Auswärtssieg beim SV Wilhelmshaven. Auch der Lüneburger SK Hansa setzte sich auf dem Weg nach Barsinghausen mehrfach gegen höher eingeschätzte Gegner durch. Die Lüneburger gewannen unter anderem beim VfV Borussia 06 Hildesheim und eliminierten im Halbfinale den 1. FC Germania Egestorf-Langreder.

Zwei Oberligisten auf Augenhöhe In der abgelaufenen Oberliga-Saison trennten beide Teams nur wenige Punkte. Aufsteiger Lüneburger SK Hansa beendete die Spielzeit mit 48 Punkten auf Rang sechs, Bersenbrück folgte mit 42 Zählern auf Platz neun. Die direkten Duelle verliefen unterschiedlich: Während der TuS das Hinspiel klar mit 5:0 gewann, endete die Rückrundenpartie in Lüneburg 2:2. Die Voraussetzungen für ein ausgeglichenes Finale erscheinen damit gegeben.