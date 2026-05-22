Große Bühne, großer Traum: Hötzelsroda bereit fürs Finale! Wenn am Wochenende das Kreispokalfinale in Westthüringen angepfiffen wird, dann ist die Vorfreude bei der SG Hötzelsroda riesig. von Christopher Plischka · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Nicolas-Levin Dittrich könnte ein entscheidender Faktor im Pokalfinale werden. Sieht man den Torwart der SGH am Ende so jubeln? – Foto: Christian Heilwagen

Mit dem VfB Vacha wartet zwar ein Gegner, der auf dem Papier als Favorit gilt und zudem Heimrecht genießt, doch genau darin sieht SGH-Kapitän Marvin Schenke auch den besonderen Reiz dieses Endspiels.

„Die Gefühlslage ist einfach nur Vorfreude auf den Tag“, beschreibt Marvin Schenke die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Sonne, große Kulisse und die Chance, Vereinsgeschichte zu schreiben – viel größer könnte das Highlight für die SG kaum sein. Schließlich steht Hötzelsroda erstmals überhaupt in einem Pokalfinale. „Wir freuen uns einfach riesig auf dieses historische Erlebnis für den Verein“, betont der Kapitän. Dass Vacha als Favorit ins Spiel geht, darüber macht sich in Hötzelsroda niemand etwas vor. „Wir gelten als Außenseiter, weil wir noch nie in Vacha gewinnen konnten“, sagt Schenke offen. Dennoch habe gerade das letzte Duell gezeigt, dass die SGH durchaus mithalten könne. Zudem habe die Mannschaft zuletzt wieder ihren sicheren Rhythmus gefunden – unter anderem mit starken Auftritten gegen Borsch II und Waltershausen.

Auch wenn ein neutrales Finale aus Sicht vieler Beteiligter reizvoll gewesen wäre, blickt Schenke sachlich auf die Austragung in Vacha. Der VfB habe sich frühzeitig und regulär um die Ausrichtung beworben und bereits lange vor dem eigenen Finaleinzug den Zuschlag erhalten. „Ich bin mir sicher, dass in den letzten Wochen viel Aufwand von Vacha betrieben wurde, um eine angemessene Ausgangslage für ein Kreispokalfinale zu schaffen“, erklärt er anerkennend. Die besondere Atmosphäre könnte dennoch auch Druck auf den Gastgeber ausüben. „Den Druck, dass Vacha gewinnen muss, werden sie sicherlich spüren“, meint Schenke. Schließlich werde nicht nur der VfB zahlreiche Anhänger mobilisieren – auch aus Hötzelsroda dürften viele Fans den Weg nach Vacha antreten. Für den SGH-Kapitän selbst wird es das erste Pokalfinale seiner Laufbahn. Entsprechend emotional blickt er dem Spiel entgegen: „Ich bin einfach stolz auf die Jungs und den gesamten Verein, dass wir wieder ein Stück mehr Geschichte für Verein und Dorf schreiben können.“