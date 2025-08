Große Bühne für den FC Schwaig: Der FC Ingolstadt kommt in die NGL-Arena

Im Toto-Pokal wartet mit dem FC Ingolstadt ein echtes Highlight auf die Sportfreunde Schwaig. Die Schanzer kommen am Dienstagabend in die NGL-Arena.

Die jüngere Geschichte des FC Sportfreunde Schwaig ist bereits gespickt mit Höhepunkten. Nun steht der nächste große Moment bevor: In der zweiten Runde des Toto-Pokals empfangen die Schwaiger heute um 19 Uhr in der NGL-Arena den FC Ingolstadt 04 – einen Proficlub aus der 3. Liga.

Die Schanzer haben seit 2010 sieben Spielzeiten in der 2. Bundesliga bestritten, dazwischen zwei Jahre in der Bundesliga. Seit 2019 spielen sie wieder in der 3. Liga, unterbrochen von einem kurzen Zweitliga-Intermezzo in der Saison 2021/22. Die Entwicklung des 2004 aus der Fusion der Fußballabteilungen des ESV und MTV 1881 entstandenen Vereins ist beeindruckend: Der FCI startete in der Bayernliga und blickt seither auf eine äußerst erfolgreiche Ära zurück.

Aber auch der FC Schwaig hat sich bemerkenswert entwickelt. Seit dem Aufstieg in die Bezirksliga Nord im Jahr 2021 ging es rasant bergauf: Durchmarsch und – nach weiteren vier Jahren – der Aufstieg in die Bayernliga. Und dort schlägt sich das Team bislang hervorragend. Das musste zuletzt auch der etablierte TSV Nördlingen anerkennen, der sich am Freitag 1:3 geschlagen geben musste. „Die hatten nur eine richtige Torchance“, erinnert sich Trainer Wiggerl Donbeck. „Wir mussten bis zum Schluss unheimlich viel verteidigen und werden jetzt auf Belastungssteuerung achten, denn bereits am Freitag geht es in der Liga weiter – auswärts in Ismaning“, so Donbeck.

Zur möglichen Aufstellung wollte er sich am Montagabend mit seinem Trainerkollegen Walter Werner besprechen. Fest steht: Florian Pflügler fehlt gesperrt, Sebastian Hofmaier ist fraglich. Sicher ist hingegen für Donbeck: „Gefordert ist Mentalität, aber unsere Spielweise – vorne aktiv draufgehen – wollen wir nicht ändern.“

Sportchef Wolfgang Lang hofft auf 1000 Zuschauer in Schwaig

Sportchef Wolfgang Lang hofft derweil auf einen gut gefüllten Sportpark: „Wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, erwarte ich schon an die tausend Zuschauer.“ Zum dichten Spielplan meint er: „Fußballer spielen doch eh lieber, als dass sie trainieren.“

Für Torhüter Maximilian Huber ist es ein ganz besonderes Spiel. Der 20-Jährige ging bis 2024 im Bundesliga-Nachwuchs des FCI in die Lehre und das auch noch unter Trainerin Sabrina Wittmann, die seit letzter Saison Cheftrainerin der Profis ist. „Wenn in München jemand gute Torhüter sucht, sollte er hierherschauen“, lobte sie die beiden Keeper des Kreisligisten SV Harthof nach dem mühsamen 2:1-Sieg in der ersten Pokalrunde. Ihr ehemaliger Schützling wird auch genügend Gelegenheiten bekommen, sich auszuzeichnen.

Am Samstag hatten Trainer und Spieler Gelegenheit, den Gegner beim 1:1 zum Ligaauftakt gegen Regensburg via TV zu beobachten.

⇥TIPP: 3:1 für Ingolstadt