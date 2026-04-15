Große Bestürzung: Roger Prinzen völlig überraschend verstorben

"Die FCH Familie ist in tiefer Trauer: Unser sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Roger Prinzen, ist am gestrigen Montagabend im Alter von 57 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben. Mit Roger Prinzen verliert der 1. FC Heidenheim 1846 nicht nur einen Fußballlehrer, eine geschätzte Führungskraft und einen leidenschaftlichen Förderer unserer Talente, sondern vor allem einen langjährigen Kollegen und Freund. Seit seinem Amtsantritt beim FCH im Sommer 2018 hat Roger die sportliche Ausbildung in unserem Nachwuchsbereich maßgeblich mitgeprägt und die erfolgreiche Entwicklung der Arbeit in unserem Nachwuchsleistungszentrum in den vergangenen acht Jahren vorangetrieben", reagiert der 1. FC Heidenheim tiefbestürzt auf die traurige Nachricht.

Zwei Spielzeiten lang coachte Roger Prinzen die U23 des 1. FC Nürnberg in der Regionalliga Bayern. – Foto: Sven Leifer





Der gebürtige Darmstädter Roger Prinzen war in seiner aktiven Karriere für den SV Darmstadt 98, die SG Wattenscheid, Hannover 96 und die SpVgg Greuther Fürth am Ball. Er brachte es auf 60 Einsätze in der Bundesliga und lief 147 Mal in der 2. Liga auf. Im benachbarten Ausland war er für Austria Lustenau aktiv. Nach seiner Laufbahn blieb er dem Fußball treu und arbeitete als Trainer. Viele Jahre war er im Nachwuchsbereich des 1. FC Nürnberg tätig und sprang in der Saison 2023/14 sogar als Interimstrainer bei den Profis in der Bundesliga ein. Auch den Freunden der Regionalliga Bayern war Roger Prinzen ein fester Begriff. Zwei Spielzeiten lang von 2014 bis 2016 coachte der die U23 des Clubs in der höchsten Amateurklasse. Anschließend stand er auch beim SV Seligenporten an der Seitenlinie. Nach dem Abstieg der "Klosterer" aus der Regionalliga Bayern am Ende der Saison 2017/18 verabschiedete sich Roger Prinzen Richtung 1. FC Heidenheim, wo er bis zuletzt im Nachwuchsbereich tätig war.