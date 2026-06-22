Große Änderungen beim Oberligisten: 14 Neue und 19 Abgänge

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Die TSG Balingen, Absteiger aus der Regionalliga Südwest in die Oberliga Baden-Württemberg, geht mit Michael Schilling als neuem Trainer in die kommende Saison. Nach dem direkten Wiederabstieg übernimmt Schilling von Murat Isik, der in die sportliche Leitung des SSV Ulm 1846 Fußball wechselt. Auch der Kader verändert sich deutlich spürbar.

Für Balingen beginnt nach dem Abstieg ein neuer Abschnitt. Erst im vergangenen Jahr war die TSG in die Regionalliga Südwest zurückgekehrt, musste die Liga aber direkt wieder verlassen. Zuvor hatte der Verein bereits von 2018 bis 2024 in der Regionalliga gespielt, nachdem er zwischen 2009 und 2018 in der Oberliga Baden-Württemberg vertreten war. Nun soll Michael Schilling den Neuaufbau in der Oberliga begleiten. Der neue Trainer kommt vom 1. FC Rielasingen-Arlen und übernimmt eine Mannschaft, die personell stark verändert wird.

Zu den Zugängen zählen mehrere Spieler aus der eigenen zweiten Mannschaft: Noah Neff, David Haas, Dustin Fritz, Noel Feher, Noah Braun und Florian Barth rücken hoch. Außerdem wechseln Björn Winter vom 1. FC Rielasingen-Arlen, Tom Gerlach von den Stuttgarter Kickers, Maxim Schmalz und Mika Stauß vom SSV Reutlingen, Christian Derflinger vom FC 08 Villingen, Henoch Grauer von der TSG Tübingen und Adrian Müller vom FC Holzhausen nach Balingen.