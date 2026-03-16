Großchance in der Nachspielzeit: SVH kommt nicht über ein Remis hinaus Bayernliga Süd von Patrik Stäbler · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

An der Unterstützung der Fans hat es nicht gelegen, dass der SV Heimstetten im Heimspiel gegen den FC Sportfreunde Schwaig über ein 1:1 nicht hinauskam. – Foto: Patrik Stäbler

Lukas Riglewski vergibt die Riesenchance zum 2:1. Zuvor zeigte der SV Heimstetten eine schwache erste Halbzeit ohne Energie.

Nur Sekunden, bevor im Heimstettner Sportpark der Schlusspfiff ertönen wird, landet das Spielgerät nahe dem Elfmeterpunkt bei Lukas Riglewski. Frei vor dem Gehäuse hat der Co-Spielertrainer des SVH beim Stand von 1:1 gegen den FC Sportfreunde Schwaig nun plötzlich die dicke Chance, einen Doppelpack zu schnüren, seine Saisonbilanz auf 18 Tore auszubauen – und vor allem: sein Team beim Stand von 1:1 in letzter Sekunde zum Sieg zu schießen. Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Trainerin Sarah Romert

Doch im Duell mit dem Torwart zieht Riglewski den Kürzeren. Und kaum ist das kollektive Aufstöhnen im Sportpark verklungen, besiegelt der letzte Pfiff des Schiedsrichters ein 1:1-Unentschieden, das SVH-Trainerin Sarah Romert in ihrer Spielanalyse in die Kategorie verschenkter Sieg einordnet. „Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen“, findet die 30-Jährige. Schließlich habe ihre Mannschaft bereits vor Riglewskis Chance in der Nachspielzeit mehrere Möglichkeiten aufs Führungstor gehabt – einerseits. Andererseits zeigt Heimstetten nach schwungvollen Anfangsminuten die mit Abstand schwächste erste Hälfte seit Langem. „Da hatten wir null Energie auf dem Platz“, moniert die Trainerin. „Und so kann man sich am Ende nicht beschweren, wenn es nur zu einem Unentschieden reicht.“