Großberg vergrößert den Vorsprung Barbing hielt toll dagegen, musste sich nur knapp geschlagen geben

Barbing – Großberg 0:1

Der Tabellenführer vom TSV Großberg (43) landete in Barbing (14) im Nachholspiel einen knappen 1:0-Sieg. Das Tor des Tages in einem hart umkämpften Spiel gelang Andreas Artmann bereits nach neun Minuten. „Gegen die bisher mit Abstand spielstärkste Mannschaft waren wir zur Halbzeit mit dem 0:1 noch gut bedient. Im zweiten Spielabschnitt waren wir dem Punkt dann aber näher als Großberg dem zweiten Treffer. Leider wurde uns ein klarer Handelfmeter verweigert“, resümiert TVB-Coach Daniel Lang. „Wie erwartet sahen die Zuschauer ein intensives und kampfbetontes Spiel. Kompliment an meine Mannschaft, die alles gegeben und den knappen Vorsprung über die Zeit gebracht hat. Wir hätten die Partie bereits vor der Halbzeit entscheiden müssen. Im zweiten Durchgang wurden uns zwei klare Tore und Barbing ein Elfmeter verweigert. Barbing hat uns alles abverlangt“, so TSV-Coach Christoph Gieler.