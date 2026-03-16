Großberg überrascht und schenkt Polster das Vertrauen

Abteilungsleiter Florian Richter (rechts) kann die Verlängerung mit Trainer Mathias Polster verkünden. – Foto: TSV Großberg

Seit der Saison 2023/24 steht der erst 29-jährige Mathias Polster beim TSV Großberg als Chefcoach der Verantwortung. Zuvor war er Co-Trainer. Dieser Tage wurde bekannt, dass sich Verein und Trainer auf eine Verlängerung geeinigt haben. „In einer schwierigen sportliche Phase habe ich vom Verein mit 26 Jahren das Vertrauen geschenkt bekommen. Dieses Vertrauen will ich irgendwo zurückzahlen. Ich präge den Spielern, dass sie dem Verein treu bleiben sollen, und ein Weggang als Trainer wäre da natürlich das falsche Zeichen. Die Entwicklung der Mannschaft ist noch nicht vorbei, es ist Potenzial da. Zudem haben die Spieler alle für die nächste Saison zugesagt. Von daher ist mit die Entscheidung leichtgefallen“, sagt Polster zu seiner Verlängerung bei seinem Heimatverein. Überzeugt von der Arbeit des jungen Trainers sind die Verantwortlichen. „Als Trainer zeichnet Mathias vor allem seine Leidenschaft und Motivation aus. Egal ob im Training oder am Spieltag – er lebt den Fußball mit voller Überzeugung und versucht diese Energie auf die Mannschaft zu übertragen“, heißt es in einem Social-Media-Beitrag des TSV. Co-Trainer Michael Beck wird hingegen nach dieser Saison eine familiäre Pause einlegen.



Schon jetzt haben die Blau-Weißen mehr Punkte gesammelt als in ihren letzten zwei Kreisliga-Spielzeiten 21/22 und 23/24. In der acht Termine umfassenden Restrückrunde wolle man noch so viele Punkte wie möglich holen, wie Polster erklärt. „Schon vor Saisonbeginn hatte ich das Gefühl, dass wir gut genug für die Kreisliga gehen. Als Fünfter lässt es sich natürlich entspannter in den Winter gehen als in den letzten Jahren. Der aktuelle Tabellenplatz ist verdient – wir haben gegen die hinter uns platzierten Teams nur ein Spiel verloren – und wir wollen auf dem bisher Gezeigten aufbauen und es in der Restrunde bestätigen. Gern würden wir den fünften Platz nicht mehr hergeben“, so Polster, der mit seiner Mannschaft am vergangenen Wochenende ein Trainingslager in Pilsen abhielt. „26 Spieler, zwei Trainer und mehrere Verantwortliche waren dabei. Fürs Mannschaftsgefüge ist das natürlich geil. Wir haben in der Vorbereitung kein Spiel verloren und gehen mit einem guten Gefühl in die restlichen Spiele. Wir haben nichts mehr zu verlieren.“ Zum Frühjahrsauftakt holt Großberg am kommenden Sonntag das Auswärtsspiel in Hemau nach.