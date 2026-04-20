Großberg stürzt den Meister – Petz nicht mehr Peising-Trainer

Der TSV Großberg (rechts) brachte Meister Riedenburg die erste Saisonniederlage bei und darf weiter auf das Ticket zur Bezirksliga-Relegation spekulieren. – Foto: Maurice Petrik

Die phänomenale Ungeschlagen-Serie des vorzeitigen Meisters ist gerissen! Am Samstag musste der TV Riedenburg die allererste Saisonniederlage einstecken. Das Heimspiel gegen den TSV Großberg ging denkbar unglücklich mit 0:1 verloren. Auf Platz drei postiert, verkürzen die Bergler Buam den Rückstand zum Zweiten FSV Steinsberg – er kam gegen Oberndorf/Matting nicht über ein torloses Remis hinaus – auf zwei Punkte. Diese beiden Mannschaften machen das Relegations-Ticket nun unter sich aus. Grund dafür ist die überraschende Heimniederlage des TSV Dietfurt gegen die SG Peising/Bad Abbach II, die vorm Spiel einen Trainerwechsel vollzog. Heiß her geht es weiterhin im Überlebenskampf der Liga. Big Points gegen den Abstieg sammelte der TSV Beratzhausen. Die Ernstberger-Elf rang den ASV Undorf verdient 2:0 nieder und überholt den direkten Konkurrenten in der Tabelle. Dicht dran am Klassenerhalt ist der SV Lupburg, der beim Vorletzten SC Sinzing einen klaren 4:0-Auswärtssieg feierte.



Auf denkbar unglückliche Art und Weise kassierte Riedenburg am Samstag die erste Saisonniederlage. Der Meister schlug sich quasi selbst. Gegen den Tabellendritten aus Großberg hatten die Gastgeber die deutlich besseren Torchancen, konnten diese aber nicht verwerten. Auf der anderen Seite verursachte TV-Verteidiger Renè Kelp ein Eigentor. Zudem hatten die Gäste bei einem Aluminiumtreffer Glück. Letztlich kann den Bergler Buam das „Wie“ egal sein, sei bleiben voll im Rennen um Platz zwei.







Furios waren die zehn Minuten vor der Halbzeitpause, denn in diesen fielen alle vier Treffer der Partie. Erst schlug Painten per Doppelschlag zu, dann war Hohenschambach zur Stelle. Näher dran am Dreier war die Gastmannschaft. Sie verbuchte mehr Spielanteile und ein Chancenplus, jedoch fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss.







Am Klassenerhalt klopfen die formstarken Lupburger. Der Auswärtssieg in Sinzing war letztlich ein verdienter. Allerdings hätte es durchaus auch etwas anders laufen können. In der ersten Halbzeit war noch alles offen und die Heimelf verschoss bereits nach wenigen Minuten einen Elfmeter. Knackpunkt in diesem Spiel war eine glattrote Karte an Sinzings Verteidiger Markus Riedl kurz nach Wiederbeginn. Davon profitierte Lupburg merklich.







Die drei Derby-Punkte wandern aufs Konto der DJK Eichlberg. Allerdings bedurfte es ein hartes Stück Arbeit, ehe die Grünweißen jubeln durften. Tabellenschlusslicht Hemau wehrte sich mit allem was es hatte, egalisierte noch im ersten Durchgang einen frühen Rückstand. Zur Stunden-Marke ging der Gast erneut in Führung. Darauf fand Hosse-Elf wiederum keine passende Antwort mehr.













Dicke Überraschung im Altmühltal! Favorit Dietfurt biss sich die Zähne an Gästekeeper Andreas Reischl und an der kompakten Defensive der Peisinger aus. Die abstiegsbedrohte SG geriet früh in Rückstand, bewies dann aber Moral. Damit hat sich der TSV aus dem Rennen um Platz zwei verabschiedet haben. Auf der Peisinger Trainerbank nahm übrigens Dominik Stecher Platz. Der 29-Jährige springt interimsmäßig in die Bresche, nachdem sich die Wege des Vereins und Trainer Willi Petz unter der Woche vorzeitig getrennt haben.







In einem temporeichen und harten umkämpften Kreisligaspiel fielen keine Tore. Die Steinsberger schnupperten am Heimsieg und hatten ein paar aussichtsreiche Möglichkeiten, fanden gegen eine kompakte Gästeelf aber kaum ein Durchkommen. Durch den Punktverlust schrumpft der Vorsprung des Tabellenzweiten zum Verfolger Großberg auf zwei Punkte zusammen.







Einen typischen Abnutzungskampf im Abstiegskampf bekamen die Zuschauer in Beratzhausen serviert. Speziell aufgrund der zweiten Halbzeit gewann der TSV sicherlich nicht unverdient. Beiden Teams war eine gewisse Nervosität anzumerken, gerade im Offensivspiel mit dem Ball. Der TSV freut sich über eminent wichtige Punkte, dank derer er Undorf in der Tabelle überholt.