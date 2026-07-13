Großberg: Sebastian Voß übernimmt die Zweite Die Bergler Buam installieren einen neuen Übungsleiter fürs A-Klassenteam und sprechen von einer „idealen Besetzung“ von Florian Würthele · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Sportlicher Leiter Elmar Raschof (links) mit dem neuen Reserve-Trainer Sebastian Voß. – Foto: Andreas Nickl/TSV Großbe

Bei der 2. Mannschaft des TSV Großberg, die in der neuen Saison erneut in der A-Klasse 3 spielt, hat sich ein Wechsel auf der Kommandobrücke ergeben. Die Nachfolge des bisherigen Trainerduos Thomas Nickl / Julian Söllner tritt Sebastian Voß an. Für den Inhaber der DFB-B-Lizenz ist es nach Tätigkeiten im Jugend- und Frauenbereich die erste Traineraufgabe im Herrenbereich.

Sebastian Voß bringe „sowohl fachliche Kompetenz als auch großes Engagement für die Entwicklung von Spielern und Mannschaften mit“, heißt es in einer Meldung auf der Homepage des TSV Großberg. Zuletzt zeichnete er als Trainer der D-Jugend-BOL-Mannschaft der JFG Haidau verantwortlich, wo er Erfahrungen im leistungsorientierten Jugendfußball sammeln konnte. In der Saison 2023/24 coachte Voß die Frauenmannschaft des FC Thalmassing in der Bezirksoberliga.



Die Verantwortlichen der „Bergler Buam“ sind von dieser Trainerlösung überzeugt: „Mit seinem Fußballfachwissen, seiner klaren Vorstellung von moderner Trainingsarbeit und seiner Fähigkeit, junge Spieler weiterzuentwickeln, ist er die ideale Besetzung für unsere zweite Mannschaft. Gemeinsam wollen wir die sportliche Entwicklung des Teams vorantreiben und erfolgreich in die neue Saison starten“, schreibt der TSV.





Die abgelaufene Spielzeit in der A-Klasse 3 schloss Großberg II auf dem neunten Tabellenplatz ab (Bilanz: 4/2/14). Wobei die Liga nach einem Rückzug lediglich elf Mannschaften beherbergte. In der in wenigen Tagen beginnenden, neuen Saison möchte man sicherlich wieder sportlich erfolgreicher unterwegs sein. Zum Saisonauftakt geht's am kommenden Sonntag, den 19. Juli, zur DJK SV Keilberg II. Selbstvertrauen dürfte das letzte Vorbereitungsspiel gegeben haben, in dem ein 8:1-Kantersieg gegen Oberhinkofen II zustande kam. Ansonsten gewann die Mannschaft von Neutrainer Voß gegen Lengfeld II (4:1) und verlor ein torreiches Match gegen die SG Walhalla II (5:7).