Großberg II komplettiert Trainerteam: Nickl rückt an Söllners Seite

„Mit diesem Duo setzen wir auf Erfahrung, Leidenschaft und Teamgeist. Beide Trainer bringen nicht nur fußballerisches Know-how, sondern auch die Motivation mit, unsere zweite Mannschaft weiterzuentwickeln und erfolgreich durch die Saison zu führen. Wir wünschen Thomas und Julian viel Erfolg, eine gute Zusammenarbeit und spannende Spiele im Sinne unseres Vereins“, teilen die Verantwortlichen der Bergler Buam mit.



Seit vielen Jahren spielt die zweite Mannschaft des TSV Großberg in der A-Klasse, pendelte sich in den letzten drei Spielzeiten zwischen Platz 4 und 5 ein. In der laufenden Runde geht der Blick etwas weiter nach unten. Mit 13 Punkten aus 14 Spielen überwintern Kapitän Christoph Skorianz und Konsorten auf Platz acht der A-Klasse 3. Für den sicheren Klassenerhalt bedarf es noch ein paar Sicherungspunkte. Die Schäfchen schnellstmöglich ins Trockene zu bringen, ist das klare Ziel für die Frühjahrsrunde. Mit an Bord wird ein neuer Partner sein. Die Brändl Sanitär GmbH unterstützt ab sofort die Mannschaft als Trikotsponsor.