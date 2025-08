Großberg erklimmt die Spitze – Rot als Weckruf für Peising

Nach dem 4. Spieltag sieht die Kreisliga 2 eine Überraschungs-Doppelspitze. Noch ungeschlagen mit je acht Punkten, führen die beiden Aufsteiger TSV Großberg und SG Peising/Bad Abbach II das Klassement an. Die Bergler Buam rangen Mitaufsteiger Hemau mit 3:0 nieder, während Peising in Lupburg einen späten 2:0-Sieg landete. Die Partie in Sinzing wurde witterungsbedingt abgesagt, Undorf und Eichlberg spielen erst am morgigen Dienstag.