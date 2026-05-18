Großbeeren braucht Punkte – Dahlewitz will Boden gutmachen

Zwei Mannschaften, die beide noch ein Spiel weniger ausgetragen haben als ein Großteil der Liga, treffen aufeinander – und für beide ist dieses Duell mehr als eine Pflichtübung. SV Grün-Weiß Großbeeren steht mit 30 Punkten auf Rang zwölf. Der Abstand nach unten ist zwar noch komfortabel – auf Königs Wusterhausen auf Rang 13 fehlen acht Punkte – doch wer in dieser Liga nachlässt, gerät schnell in Bedrängnis. Großbeeren hat zuletzt beim 1:5 gegen Markendorf eine empfindliche Heimniederlage hinnehmen müssen und braucht dringend eine Reaktion. Dahlewitz seinerseits hat ein Spiel weniger auf dem Konto und rangiert mit 36 Punkten auf Rang zehn.

Das klingt nach Sicherheit, ist es aber nur auf den ersten Blick: Die Mannschaft aus dem Landkreis Teltow-Fläming hat zuletzt das 1:8 gegen Spitzenreiter Schulzendorf wegstecken müssen – eine Niederlage, die Spuren hinterlassen haben dürfte. Mit einem Sieg in Großbeeren könnte Dahlewitz auf 39 Punkte klettern und sich endgültig in der gesicherten Mittelfeldzone einrichten. Das Hinspiel am 30. August 2025 entschied Dahlewitz deutlich mit 4:2 für sich – ein Ergebnis, das zeigt, dass die Gäste dieser Partie durchaus gewachsen sein können. Gleichwohl ist Großbeeren als Gastgeber gewarnt. Ein Heimsieg wäre für die Mannschaft ein wichtiges Zeichen in einer Phase der Saison, in der die Abstände unten noch nicht endgültig festgezurrt sind. Es ist keine Partie, die über den Titel entscheidet – aber eine, die für beide Klubs zählt.

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