Großbardorf übernimmt Spitze – Abtswind verliert erstmals

Der fünfte Spieltag der Landesliga Nordwest brachte einen Führungswechsel: Großbardorf nutzte die erste Saisonniederlage von Abtswind und setzte sich an die Tabellenspitze.
Ohne den erkrankten Cheftrainer Thorsten Götzelmann sowie einige Stammkräfte reisten die Grün-Weißen nach Bamberg. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, Torchancen blieben Mangelware. Die erste klare Möglichkeit hatten die Gastgeber, als Michael Herrmann einen Ball für den bereits geschlagenen Keeper Felix Reusch von der Linie kratzte. Abtswind übernahm anschließend etwas die Spielkontrolle, ohne jedoch zu klaren Abschlüssen zu kommen. „Wir haben unseren Matchplan durchgezogen und Don Bosco mit unserer Intensität in die eigene Hälfte gedrängt“, lobte Wenzel den Auftritt seiner Elf in einer Mitteilung auf der Vereinswebsite.
Der Führungstreffer für die Oberfranken sei für die Gäste aus einer unglücklichen Situation heraus gefallen. Fabian Trunk setzte Julius Dorn in Szene, der aus kurzer Distanz vollendete. Noch vor der Pause drängten die Gäste auf den Ausgleich, scheiterten aber mehrfach am gut postierten DJK-Schlussmann Kilian Wagner oder an der eigenen Präzision.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Abtswind den Druck und verlagerte das Spielgeschehen tief in die Hälfte der Bamberger. Die Bemühungen blieben jedoch unbelohnt. „Wir haben zu wenige Bälle in die Box oder aufs Tor gebracht. Wir haben den Bamberger Keeper nur selten geprüft“, monierte Wenzel. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich vergab Constantin Kleuker kurz vor Schluss, als sein Schuss noch geblockt wurde.
„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben mit hoher Intensität gespielt, sehr viel investiert. Einzig sie hat sich nicht belohnt dafür“, resümierte Wenzel, der ein Remis als gerechtes Resultat gesehen hätte.
Für die Heimelf war es nach zwei Auftaktniederlagen der dritte Sieg in Folge – ohne auch nur ein Gegentor zu kassieren. "Wir hatten in den ersten beiden Spielen defensiv noch leichte Abstimmungsprobleme. Die konnten wir jetzt abstellen, wodurch wir wieder zu unserer Defensivstärke vom letzten Jahr gefunden haben – und offensiv nutzen wir unsere Chancen konsequent", wird DJK Torhüter Kilian Wagner in einer Vereinsmeldung zitiert.
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider: Sebastian Torka, Felix Schäfer, Philipp Eckstein, Mike Kirchner, Sven Bolze, Luis Brunn (66. Marvin Sauerwein), Franco Kulla, Leon Sauer (72. Philipp Hörst), Luca Staab, Jens Philipp (60. Liam Trasoruk), Arwed Kellner - Trainer: Frank Urbainczyk - Trainer: Steffen Bolze
SV Alemannia Haibach: Marcel Schneider, Lukas Fröhlich, Niklas Rothenbücher, Stanislav Lutenko, Luca Gelzleichter (82. Alessandro Giambrone), Marco Wadel, Jan Bartunek, Marlon Fritschi (88. Berkay Sepik), Felix Bergmann, Sadate Moussa (77. Niclas Kiefer) (90. Marco Trapp), Gianluca Schäfer (29. Nikolaos Koukalias) - Trainer: Daniel Diaconu
Schiedsrichter: Raphael Salzberger (Mühldorf a. Inn) - Zuschauer: 515
Tore: 0:1 Luca Gelzleichter (54. Foulelfmeter), 1:1 Arwed Kellner (90.+7)
TSV Mönchröden: Jonas Köhn, Florian Biemann (73. Luca Schreiber), Leonhard Scheler (73. Lars Wagner), Dennis Kolb (46. Timo Salaske), Justin Berwind, Tim Holzheid (55. Fridolin Engel), Lukas Köhn (67. Yusupha Njie), Lukas Pflaum, Fabian Wittmann, Noah Büchner, Sinan Gümeci - Trainer: Marcel Pavel - Trainer: Achim Engel
TSV Karlburg: Linus Eiselein, Fabio Tudor, Fabian Jordan, Jan Wabnitz, Cedric Fenske, Cornelius Hock (81. Tim Martin), Florian Gutheil (67. Adrian Winter), André Rumpel (84. Pascal Jeni), Sebastian Fries (84. Tymofii Ivakhenko), Max Lambrecht, Haroona Diarrassouba (84. Marvin Kaiser) - Trainer: Christopher Bieber
Schiedsrichter: Julian Leykamm (Erlangen) - Zuschauer: 170
Tore: 0:1 Max Lambrecht (7.), 0:2 Haroona Diarrassouba (15.), 0:3 Cornelius Hock (21.), 0:4 Fabian Jordan (45.)
1. FC Fuchsstadt: Max Kilchert, Michael Emmer, Sebastian Bartel, Cedric Werner (46. Nico Neder), Philipp Pfeuffer, Marcel Frank, Maximilian Seit (46. Elias Schmitt), Fazdel Tahir (61. Maurice Volz), Mike Weismantel (75. Kevin Reuter), Felix Huf (46. Max Schmidtner), Markus Mjalov - Trainer: Thomas Kaiser
TSV Eisingen: Dominik Draxhammer, Nico Keidel, Joshua Heberlein (86. Louis Weber), Hannes Schöner, Florian Preissendörfer, Lukas Götz (81. Philipp Günder), Constantin Schmitt (88. Lars Liebler), Jannis Thein, Laurin Thein, Fabio Volderauer (70. Benedikt Engert), Hannes Glas (76. Leon Spiegel) - Trainer: Philipp Christ
Schiedsrichter: Luca Fritsch (Diepersdorf) - Zuschauer: 213
Tore: 0:1 Constantin Schmitt (5.), 0:2 Fabio Volderauer (10.), 0:3 Hannes Glas (21.), 0:4 Lukas Götz (55.)
FC 06 Bad Kissingen: Jan Hofmann, Lukas Halbig, Louis Höchemer, Kirill Ride (64. Christoph Hiesberger), Jonas Schmitt, Cedric Bäßler, Julius Rödl, Fabio Seufert, Max Albert (77. Philip Greubel), Tim Weimann, Dominik Halbig (77. Ali Erfani) - Trainer: Tim Herterich
SV Vatan Spor Aschaffenburg: Alpay Sevim, Jan Faidi, Tolga Tosun (90. Ionut Badea), Serkan Pancar, Oktay Sevim, Emre Uyanik, Lukas Imgrund, Ahmet Kilicaslanoglu, Peter Sprung (57. Eren Uyanik), Jamil Alabora (71. Emrecan Heptazeler), Anthony Smith (67. Luca Bergmann) - Trainer: Peter Sprung
Schiedsrichter: Jonathan Lorenz (Heroldsbach) - Zuschauer: 230
Tore: 0:1 Oktay Sevim (7.), 1:1 Max Albert (32.), 2:1 Dominik Halbig (35.), 2:2 Emre Uyanik (52.), 3:2 Fabio Seufert (82.), 3:3 Lukas Imgrund (90.+3)
Gelb-Rot: Jan Faidi (65./SV Vatan Spor Aschaffenburg/Foulspiel + Unsportlichkeit)
TSV Großbardorf: Nico Stephan, Valentin Reitstetter, Ben Stumpf, Sven Gottwald (62. Luis Wäcke), Simon Götz, Linus Steinmetzer, Mika Manninger (60. Jannik Schleelein), Nathan Wirth (87. Rinor Sadiku), Joe Etzel, Jannik Göller (89. Jan Leifer), Lennard Grahmann (46. Lorenz Seuffert) - Trainer: Robin Keiner
1. FC Lichtenfels: Till Wagner, Kevin Wige, Lukas Dietz (87. Johannes Bornschlegel), Hannes Reichel (90. Lukas Neckermann), Kevin Kleylein (60. Stefan Fischer), Lukas Engelmann (67. Pascal Backert), Moritz Mattausch, Daniel Blinzler, Benedikt Usbeck (60. Jan Haselmann), Maximilian Pfadenhauer, Max Wagner - Trainer: Stefan Dietz
Schiedsrichter: Simon Dimmerling (Wilhermsdorf) - Zuschauer: 140
Tore: 1:0 Jannik Göller (12.), 1:1 Maximilian Pfadenhauer (15.), 2:1 Valentin Reitstetter (36.), 3:1 Jannik Göller (89.)
DJK Hain: Kilian Huth, Lukas Müller, Max Hofestädt, Louis Braun, Arber Jashari, Bohdan Mykhalchenko (77. Carsten Albrecht), Louis Botzem, David Oehme, Marlon Eicker (61. Yannick Tiessler), Lennart Laub, Daniel Meßner - Trainer: Alexander Waimert
DJK Dampfach: Noah Mack, Ralf Riedlmeier, Max Witchen, Christopher Gonnert, Niklas Reuß, Luis Schenk, Simon Roppelt, Dominik Reiser, Felix Müller, Adrian Hatcher, Mustafa Albascha (55. Kai Hochrein) (61. Felix Bendel) - Trainer: Oliver Kröner
Schiedsrichter: Maximilian Zenk - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Daniel Meßner (44. Foulelfmeter), 2:0 Daniel Meßner (90.+6 Foulelfmeter)
TuS Frammersbach: Leon Raven, Steven Summa, Norman Moreno (35. Maximilian Beck), Johan Brahimi, Alex Beck (71. Marlon Dimitrov), Patrick Amrhein, Kilian Blenk (46. Fabian Lurz), Yannick Mühlhoff (84. Alessio Martello), Dominik Funk, Marius Haas, Dominik Englert - Trainer: Patrick Amrhein
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach: Leon Hartmann, Marcel Behr, Thomas Cäsar, Finn Weißenberger, Justin Ziegler, Lucas Fleischmann, Luca Böhm (71. Artem Yaroshenko), Elias Wehner, Julian Göbel, Tobias Burger, Firas Mahmoud - Trainer: Thomas Cäsar - Trainer: Julian Göbel
Schiedsrichter: Marcel Bargel (Staffelstein) - Zuschauer: 230
Tore: 1:0 Patrick Amrhein (19.), 2:0 Yannick Mühlhoff (38.), 2:1 Firas Mahmoud (40.), 3:1 Dominik Funk (57.)
Gelb-Rot: Dominik Funk (73./TuS Frammersbach)
ASV Rimpar: Robin Michel, Andreas Hagen (78. Samuel Fishman), Marco Kramosch (78. Ricardo Santos), Jaran Karle, Lukas Behringer (73. Vladislav Ursu), Sven Burkard, Pascal Dlugaj, Felix Deißenberger, Sandro Kramosch, Joel Flores Vega (68. Ali Heidari), Mohamed Conte (46. Mamadou Bah) - Trainer: Marcel Bauer
FT Schweinfurt: Thorsten Kritzner, Johannes Mock (69. Luca Reck), Moriz Heusinger, Julian Horn, Ercan Öztürk (69. Ben Stegmann), Nico Siegmund (70. Yanick Frey), Xaver Lechner, Jonas Wieland (46. Jannik Keuser), Pascal Rinbergas (46. Tyrell Walton), Egas Maxaieie, Andreas Kundmüller - Trainer: Benjamin Freund - Trainer: Henry Stenzinger
Schiedsrichter: Holger Hofmann (Langenfeld) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Sandro Kramosch (14.), 2:0 Sandro Kramosch (35.), 2:1 Andreas Kundmüller (41.), 3:1 Pascal Dlugaj (44.), 4:1 Lukas Behringer (63.), 5:1 Lukas Behringer (65.), 6:1 Mamadou Bah (75. Foulelfmeter), 7:1 Felix Deißenberger (83.)