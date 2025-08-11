Großbardorf übernimmt Spitze – Abtswind verliert erstmals

Am fünften Spieltag musste der TSV Abtswind seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Beim Auswärtsspiel bei der DJK Don Bosco Bamberg unterlag die Mannschaft von Co-Trainer Sven Wenzel mit 0:1 (0:1). Der entscheidende Treffer gelang Julius Dorn in der 37. Minute.

Ohne den erkrankten Cheftrainer Thorsten Götzelmann sowie einige Stammkräfte reisten die Grün-Weißen nach Bamberg. Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, Torchancen blieben Mangelware. Die erste klare Möglichkeit hatten die Gastgeber, als Michael Herrmann einen Ball für den bereits geschlagenen Keeper Felix Reusch von der Linie kratzte. Abtswind übernahm anschließend etwas die Spielkontrolle, ohne jedoch zu klaren Abschlüssen zu kommen. „Wir haben unseren Matchplan durchgezogen und Don Bosco mit unserer Intensität in die eigene Hälfte gedrängt“, lobte Wenzel den Auftritt seiner Elf in einer Mitteilung auf der Vereinswebsite.

Der Führungstreffer für die Oberfranken sei für die Gäste aus einer unglücklichen Situation heraus gefallen. Fabian Trunk setzte Julius Dorn in Szene, der aus kurzer Distanz vollendete. Noch vor der Pause drängten die Gäste auf den Ausgleich, scheiterten aber mehrfach am gut postierten DJK-Schlussmann Kilian Wagner oder an der eigenen Präzision.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Abtswind den Druck und verlagerte das Spielgeschehen tief in die Hälfte der Bamberger. Die Bemühungen blieben jedoch unbelohnt. „Wir haben zu wenige Bälle in die Box oder aufs Tor gebracht. Wir haben den Bamberger Keeper nur selten geprüft“, monierte Wenzel. Die größte Möglichkeit zum Ausgleich vergab Constantin Kleuker kurz vor Schluss, als sein Schuss noch geblockt wurde.

„Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben mit hoher Intensität gespielt, sehr viel investiert. Einzig sie hat sich nicht belohnt dafür“, resümierte Wenzel, der ein Remis als gerechtes Resultat gesehen hätte.

Für die Heimelf war es nach zwei Auftaktniederlagen der dritte Sieg in Folge – ohne auch nur ein Gegentor zu kassieren. "Wir hatten in den ersten beiden Spielen defensiv noch leichte Abstimmungsprobleme. Die konnten wir jetzt abstellen, wodurch wir wieder zu unserer Defensivstärke vom letzten Jahr gefunden haben – und offensiv nutzen wir unsere Chancen konsequent", wird DJK Torhüter Kilian Wagner in einer Vereinsmeldung zitiert.

