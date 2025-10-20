 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
Mit einem deutlichen 5:2 Kantersieg setzte sich der TSV Abtswind (in grün) gegen die FT Schweinfurt durch
Mit einem deutlichen 5:2 Kantersieg setzte sich der TSV Abtswind (in grün) gegen die FT Schweinfurt durch – Foto: Hans Will

Großbardorf siegt knapp – Abtswind mit Kantersieg, Frammersbach jubelt

Spitzenreiter bleibt vorne +++ Rimpar weiter ohne Glück +++ 3x Remis am 16. Spieltag

Landesliga Nordwest, 16. Spieltag: Während Großbardorf seine Tabellenführung verteidigt, setzten Abtswind und Bamberg Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller gelingt Frammersbach ein wichtiger Sieg, Rimpar geht in Aschaffenburg erneut leer aus.

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
1
0

Der Tabellenführer bleibt weiter in der Erfolgsspur. Der TSV Großbardorf mühte sich im Derby gegen Schwebenried/Schwemmelsbach zu einem knappen 1:0-Erfolg. Joker Jimmy Mangold erzielte in der 62. Minute das Tor des Tages. Die Gäste hielten defensiv gut dagegen, konnten den Druck der Gallier aber nicht dauerhaft standhalten. Großbardorf bleibt damit unangefochten an der Spitze und feiert den zwölften Saisonsieg.

Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
5
2

Mit einem Offensivspektakel meldete sich der TSV Abtswind im Rennen um die Tabellenspitze zurück. Bereits nach 40 Minuten führten die Gastgeber nach Treffern von Henninger, Enzmann, Scheurer und einem Eigentor von Keuser mit 4:0. Zwar verkürzte Schweinfurt durch einen Doppelpack von Popp, doch Hümmer sorgte in der Nachspielzeit für den verdienten Schlusspunkt. Abtswind bleibt damit Großbardorfs engster Verfolger, während Schweinfurt weiter im Mittelfeld rangiert.

Fr., 17.10.2025, 19:00 Uhr
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
3
0
Abpfiff

Die DJK Don Bosco Bamberg setzte ihre starke Serie fort und ließ Aufsteiger Eisingen keine Chance. Patrick Görtler brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Zweyer und Allgaier in der zweiten Halbzeit nachlegten. Trotz einer Gelb-Roten Karte für Görtler nach nur zwölf Minuten spielte Bamberg diszipliniert und abgezockt. Mit dem zehnten Saisonsieg festigt die Nüßlein-Elf Tabellenplatz drei.

Gestern, 14:00 Uhr
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
1
0

TuS Leider feierte einen Pflichtsieg gegen das Schlusslicht aus Rimpar. Arwed Kellner erzielte nach 57 Minuten den einzigen Treffer des Abends. Die Gäste kämpften leidenschaftlich, konnten aber kaum offensive Akzente setzen und schwächten sich kurz vor Schluss durch eine Gelb-Rote Karte gegen Marco Kramosch. Leider festigt mit dem achten Saisonsieg Rang vier, während Rimpar weiter am Tabellenende bleibt.

Sa., 18.10.2025, 14:00 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
0
1
Abpfiff

Ein frühes Tor entschied die Partie in Aschaffenburg. Karlburgs Haroona Diarrassouba traf bereits in der neunten Minute und bescherte seiner Mannschaft den achten Saisonsieg. Vatan Spor versuchte zwar alles, blieb aber in der Offensive zu harmlos. Mit nun 27 Punkten behauptet Karlburg Platz fünf, während Aschaffenburg im Tabellenkeller festhängt.

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
1
2
Abpfiff

Der TuS Frammersbach bejubelte einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf. Norman Moreno avancierte mit einem Doppelpack (18., 65.) zum Matchwinner. Noah Büchner hatte Mönchröden zwischenzeitlich den Ausgleich beschert, doch am Ende belohnte sich der TuS für eine geschlossene Mannschaftsleistung. Frammersbach springt damit auf Rang 15 und schöpft neuen Mut.

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
1
1
Abpfiff

In einem umkämpften Duell trennten sich Fuchsstadt und Hain mit einem 1:1-Remis. Lennart Laub brachte die Gäste früh in Führung, ehe Kevin Reuter in der Nachspielzeit den späten Ausgleich erzielte. Fuchsstadt sicherte sich damit zumindest einen Zähler, während Hain mit dem Punktgewinn an der Konkurrenz im Tabellenkeller dranbleibt.

Sa., 18.10.2025, 15:00 Uhr
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
1
1

Bad Kissingen und Dampfach teilten sich die Punkte in einer intensiven Begegnung. Bäßler brachte die Gastgeber per Strafstoß in Führung, Hatcher glich kurz nach der Pause aus. Nach einer Roten Karte für Kissingen-Keeper Hofmann musste der Aufsteiger in Unterzahl lange zittern, brachte das 1:1 aber über die Zeit. Beide Teams bleiben in der unteren Tabellenhälfte.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
0
0
Abpfiff

Tore gab es in Lichtenfels keine, dennoch bot das Spiel über weite Strecken Spannung. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend, klare Chancen blieben Mangelware. Lichtenfels und Haibach trennen sich damit leistungsgerecht 0:0 unentschieden und bleiben im gesicherten Mittelfeld der Tabelle.

