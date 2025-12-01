Die DJK Don Bosco Bamberg um Kapitän Simon Allgaier (re.) entschied das Topspiel gegen den TSV Abtswind mit 2:0 für sich. – Foto: Hans Will

Großbardorf mit Kantersieg - Abtswind stürzt und Frammersbach siegt Bamberg marschiert +++ Großbardorf glänzt +++ Kellerteams setzen Lebenszeichen Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Ein Spieltag voller Wendungen, Überraschungen und klarer Botschaften: Während Großbardorf Lichtenfels überrollte und Bamberg das Spitzenspiel in Abtswind für sich entschied, kämpften die Kellerteams mit Herz und Leidenschaft um jeden Zentimeter. Hain drehte ein wildes Match, Frammersbach setzte seinen Höhenflug fort – und Rimpar geriet einmal mehr unter die Räder. Die Landesliga Nordwest zeigte sich am 22. Spieltag von ihrer dramatischsten Seite.

Im Topduell zwischen dem TSV Abtswind und der DJK Don Bosco Bamberg setzten die Gäste ein Ausrufezeichen. Die Mannschaft von Carsten Nüßlein trat abgeklärt auf, nutzte ihre Chancen und feierte einen 2:0-Auswärtssieg. Patrick Görtler brachte die DJK früh in Führung (21.), ehe Fabian Trunk kurz vor der Pause zum 0:2 nachlegte (41.). Abtswind tat sich trotz ordentlicher Ballphasen schwer, die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln. Ein strukturiertes Bamberg verteidigte konsequent und rückte durch den Erfolg auf Platz zwei vor – während Abtswind nach der zweiten Niederlage in Folge weiter abrutscht.

Das Verfolgerduell zwischen dem SV Alemannia Haibach und dem TuS Aschaffenburg-Leider endete leistungsgerecht 1:1. Gianluca Schäfer erzielte nach 36 Minuten das 1:0 für die Hausherren, doch bereits sechs Minuten später glich Luca Staab per Foulelfmeter aus (42.). Beide Teams lieferten sich über weite Strecken ein intensives Duell mit Chancen auf beiden Seiten, ohne jedoch die ganz große spielerische Dominanz zu entwickeln. Haibach bleibt durch das Remis oben dran, Leider festigt sein Mittelfeldpolster.

Der TSV Karlburg präsentierte sich beim deutlichen 3:0-Heimsieg gegen den TSV Mönchröden in bester Verfassung. Haroona Diarrassouba besorgte die frühe Führung (18.), Jan Wabnitz legte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nach (45.+2). Sebastian Fries entschied die Partie kurz nach Wiederanpfiff endgültig (49.). Mönchröden fand offensiv kaum Mittel und blieb chancenarm.

Der FC 06 Bad Kissingen setzte ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller und gewann mit 2:0 bei Vatan Spor Aschaffenburg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehte Tim Weimann die Partie mit dem 0:1 (58.), später erhöhte Fabio Seufert auf 0:2 (87.). Vatan schwächte sich mit einer Gelb-Roten Karte gegen Jan Faidi (60.) selbst und rutscht durch die Niederlage weiter in den Abstiegsstrudel.

Ein echtes Offensiv-Feuerwerk brannte der TSV Großbardorf beim 6:0-Auswärtssieg in Lichtenfels ab. Linus Steinmetzer eröffnete den Torreigen nach elf Minuten, danach spielten die Grabfelder ihre gesamte Offensivpower aus. Mika Manninger traf doppelt (30., 33.), Joe Etzel ebenfalls zweimal (27., 57.), hinzu kam ein Treffer von Jannik Göller (44.). Großbardorf bleibt souverän Tabellenführer, Lichtenfels hingegen kassiert eine herbe Abfuhr im Abstiegskampf.

Die DJK Hain zeigte Moral und bewies, warum sie nie zu unterschätzen ist. Nach frühem Rückstand durch Dominik Reiser (6.) drehte Hain die Partie dank starker Physis und zielstrebiger Offensivaktionen. Marlon Eicker (33./81.) und Elia Umscheid (66.) sorgten für ein verdientes 1:3, bevor Felix Müller in der 88. Minute noch einmal für Spannung sorgte. Am Ende reichte es für Hain zum wichtigen Auswärtssieg.

Der TuS Frammersbach bleibt das Team der Stunde. Der 0:2-Auswärtssieg bei der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach war bereits der vierte Dreier in Folge. Patrick Amrhein verwandelte nach 50 Minuten einen Strafstoß zum 0:1, Hannes Merz machte in der Nachspielzeit alles klar (90.+2). Die Hausherren mussten zudem die späte Gelb-Rote Karte gegen Sebastian Lehmann verkraften (86.).