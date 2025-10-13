Schwebenried vs. Abtswind: Umkämpftes Duell mit dem besseren Ausgang für die DJK Schwebenried um Lucas Schneider (li.). – Foto: Haenson Media Hans Hobl

Großbardorf marschiert weiter – Fuchsstadt jubelt im Kellerduell "Gallier" siegen erneut +++ Abtswind verliert in Schwebenried +++ Bamberg gewinnt Verfolgerduell Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Der 15. Spieltag der Landesliga Nordwest: Während Tabellenführer Großbardorf seinen Erfolgslauf fortsetzt, rutscht Abtswind beim Überraschungssieg der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach ins Hintertreffen. Im Tabellenkeller feiert der 1. FC Fuchsstadt einen wichtigen Auswärtssieg, Frammersbach steckt dagegen weiter tief in der Krise.

Fuchsstadt hat das Kellerduell in Frammersbach verdient für sich entschieden und den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Vor 280 Zuschauern brachte Sebastian Bartel den FC kurz vor der Pause in Führung (45.+2). Nach dem Seitenwechsel sorgte Torjäger Markus Mjalov in der 68. Minute für die Entscheidung. Frammersbach schwächte sich früh selbst – Johan Brahimi sah bereits in der 39. Minute Gelb-Rot. Trotz großem Kampf in Unterzahl fehlte dem TuS die Durchschlagskraft, um das Spiel noch zu drehen. Fuchsstadt springt damit auf Platz 13, Frammersbach bleibt mit zwölf Punkten weiter auf einem Abstiegsrang.

Ein Dreierpack von Patrick Görtler sicherte der DJK Don Bosco Bamberg den verdienten Heimsieg im Spitzenspiel gegen den TuS Leider. Der Routinier traf bereits in den Minuten 3, 16 und 45.+2 zur komfortablen Pausenführung. Zwar konnte Philipp Eckstein für die Gäste nach rund einer Stunde verkürzen, doch am Ende reichte es nicht mehr. Bamberg bleibt durch den Erfolg erster Verfolger des Spitzenduos Großbardorf und Abtswind und festigt Rang drei.

Die FT Schweinfurt bleibt weiter im Aufwind. Beim 1:0-Heimsieg gegen Lichtenfels avancierte Yanick Frey früh zum Matchwinner (11.). In einem intensiven Duell verteidigten die Freien Turner den knappen Vorsprung mit großem Einsatz und feierten den dritten Sieg in Serie. Mit 24 Punkten schiebt sich die Freund-Elf auf Platz sieben vor, während Lichtenfels im Tabellenmittelfeld verharrt.

Der TSV Großbardorf untermauert seine Titelambitionen mit einem weiteren Auswärtssieg. Nach dem frühen Rückstand durch Dominik Reiser (30.) drehte der Tabellenführer nach der Pause auf: Joker Mika Manninger glich aus (61.), ehe Simon Götz (72.) und Jannik Göller (89.) den verdienten Sieg perfekt machten. Die Gallier bleiben damit seit zwölf Spielen ungeschlagen und führen die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf Abtswind an. Dampfach zeigte zwar eine engagierte Leistung, steckt mit elf Zählern aber weiter tief im Tabellenkeller.

Karlburg hat seine Heimstärke erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Fabian Jordan brachte die Gastgeber früh in Führung, Haroona Diarrassouba legte nach (36.). Zwar verkürzte Jannis Thein per Strafstoß (52.), doch in der Schlussphase machten Tim Wagner (86.) und Jan Bauer (89.) alles klar. Durch den souveränen Erfolg rückt Karlburg auf Rang sechs vor, während Aufsteiger Eisingen nach zuletzt starken Wochen einen Rückschlag hinnehmen muss.

Haibach bleibt im oberen Tabellendrittel und feierte gegen Vatan Spor einen verdienten 2:0-Heimsieg. Matchwinner war Luca Gelzleichter, der beide Treffer erzielte (12., 63.). Die Alemannen überzeugten mit Effizienz und stabiler Defensive, während Vatan Spor kaum zu klaren Chancen kam. Haibach springt mit nun 25 Punkten auf Rang fünf, Aschaffenburg steckt mit 14 Zählern weiter im Abstiegskampf.

Eine der Überraschungen des Spieltags gelang der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach. Gegen den Tabellenzweiten Abtswind setzte sich die Mannschaft von Thomas Cäsar mit 2:1 durch. Justin Ziegler traf doppelt (11., 38.), während Piet Scheurer (35.) zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Nach der Gelb-Roten Karte für Max Hillenbrand (70.) spielte Abtswind in Unterzahl und konnte den Rückstand nicht mehr wettmachen. Schwebenried verbessert sich auf Platz neun, Abtswind verliert im Titelrennen weiter an Boden.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelte die DJK Hain mit einem 3:1-Heimerfolg über den FC 06 Bad Kissingen. Nach früher Gästeführung durch Tizian Fella (8.) drehten David Oehme (30., 68.) und David Wohnsland (75.) die Partie. Kissingen schwächte sich durch zwei Platzverweise – Rot für Rödl (51.) und Gelb-Rot für Halbig (80.) – selbst. Hain klettert damit auf Rang 15 und zieht an Frammersbach vorbei.