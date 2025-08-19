Großbardorf gegen Bad Kissingen: Topduell im Westphalen-Stadion

Für TSV-Trainer Robin Keiner ist die Richtung klar: „Als Tabellenführer ist die Stimmung natürlich gut. Wir wissen, dass wir noch viel arbeiten müssen und immer noch Kapazitäten haben und besser werden können. Aber mit dem Saisonstart und der aktuellen Tabellenführung sind wir natürlich absolut zufrieden.“

Vor dem Duell unterstreicht er die klare Zielsetzung: „Wenn du als Tabellenführer zu Hause spielst ist es relativ einfach. Dann gibt es wenig zu diskutieren. Wir wollen grundsätzlich immer jedes Spiel gewinnen – zu Hause sowieso. Und so gehen wir das Spiel auch an.“

Personalsituation "massiv angespannt"

Allerdings plagen die Gallier weiterhin große Personalprobleme. „Die Situation ist es wie die letzten Wochen schon massiv angespannt. Wir hatten gegen Abtswind zehn Spieler, die verletzt sind. Davon kommt einer, vielleicht zwei zurück und ein anderer ist dafür verletzt. Uns werden wieder acht bis zehn Spieler fehlen", erklärt Keiner. Man wird wie in den letzten Wochen auf die U23 zurückgreifen und zwei bis drei Spieler dazu nehmen. Vier Nachwuchskräfte werden diesmal sogar im Kader stehen und auch beginnen: „Dann bekommen die jungen Spieler sofort ihre Einsatzzeiten und können sich sofort zeigen, präsentieren.“

Der 1. FC Bad Kissingen reist nach dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg beim FC Lichtenfels mit Selbstvertrauen an. Trainer Tim Herterich war voll des Lobes: „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben unsere Chancen effizient genutzt – deshalb war es am Ende auch in der Höhe ein verdienter Sieg.“

Vor dem Spiel gegen den Tabellenführer betont er den besonderen Reiz: „Wir freuen uns auf dieses Spiel. Bardorf hat eine makellose Heimbilanz – vier Spiele, vier Siege. Wir wollen alles daransetzen, dass diese Serie nach dem fünften Heimspiel reißt.“

Besonders im Fokus steht Großbardorfs Torjäger Jannik Göller, der bereits sieben Treffer erzielt hat. „Er ist in Topform, ihn müssen wir so gut wie möglich aus dem Spiel nehmen. Aber auch drumherum haben sie mit Hau, Landeck, Götz oder den schnellen Flügelspielern Wirth und Manninger viel Qualität und Tempo. Wir müssen ihre Stärken so gut es geht neutralisieren und selbst wieder so auftreten wie in Lichtenfels. Dann werden wir auch in Großbardorf zu Chancen kommen. Die gilt es effizient zu nutzen, dann sind wir guter Dinge, etwas mitzunehmen.“

Personell kann Herterich wieder auf Max Albert zurückgreifen, während Luis Hüfner und Alex Brakk weiter fehlen.

