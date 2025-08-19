 2025-08-14T11:39:53.462Z

In Abtswind mussten sich die Gallier die Punkte noch teilen, gegen Aufsteiger Bad Kissingen soll wieder ein Dreier folgen. – Foto: Hans Will

Großbardorf gegen Bad Kissingen: Topduell im Westphalen-Stadion

Gallier wollen Tabellenführung verteidigen – Kissingen setzt auf Effizienz

Am Mittwochabend (19 Uhr) kommt es in der Landesliga Nordwest zum Spitzenspiel zwischen dem TSV Großbardorf und dem 1. FC Bad Kissingen. Die „Gallier“ führen die Tabelle nach sechs Spielen mit 13 Punkten an, punktgleich mit TuS Aschaffenburg-Leider. Der Aufsteiger aus Bad Kissingen liegt mit elf Zählern aus ebenfalls sechs Spielen auf Rang fünf – und reist mit breiter Brust an.

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Großbardorf
TSV GroßbardorfGroßbardorf
FC 06 Bad Kissingen
FC 06 Bad KissingenBad Kissing.
18:30

Für TSV-Trainer Robin Keiner ist die Richtung klar: „Als Tabellenführer ist die Stimmung natürlich gut. Wir wissen, dass wir noch viel arbeiten müssen und immer noch Kapazitäten haben und besser werden können. Aber mit dem Saisonstart und der aktuellen Tabellenführung sind wir natürlich absolut zufrieden.“

Vor dem Duell unterstreicht er die klare Zielsetzung: „Wenn du als Tabellenführer zu Hause spielst ist es relativ einfach. Dann gibt es wenig zu diskutieren. Wir wollen grundsätzlich immer jedes Spiel gewinnen – zu Hause sowieso. Und so gehen wir das Spiel auch an.“

Personalsituation "massiv angespannt"

Allerdings plagen die Gallier weiterhin große Personalprobleme. „Die Situation ist es wie die letzten Wochen schon massiv angespannt. Wir hatten gegen Abtswind zehn Spieler, die verletzt sind. Davon kommt einer, vielleicht zwei zurück und ein anderer ist dafür verletzt. Uns werden wieder acht bis zehn Spieler fehlen", erklärt Keiner. Man wird wie in den letzten Wochen auf die U23 zurückgreifen und zwei bis drei Spieler dazu nehmen. Vier Nachwuchskräfte werden diesmal sogar im Kader stehen und auch beginnen: „Dann bekommen die jungen Spieler sofort ihre Einsatzzeiten und können sich sofort zeigen, präsentieren.“

Der 1. FC Bad Kissingen reist nach dem überzeugenden 4:1-Auswärtssieg beim FC Lichtenfels mit Selbstvertrauen an. Trainer Tim Herterich war voll des Lobes: „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben unsere Chancen effizient genutzt – deshalb war es am Ende auch in der Höhe ein verdienter Sieg.“

Vor dem Spiel gegen den Tabellenführer betont er den besonderen Reiz: „Wir freuen uns auf dieses Spiel. Bardorf hat eine makellose Heimbilanz – vier Spiele, vier Siege. Wir wollen alles daransetzen, dass diese Serie nach dem fünften Heimspiel reißt.“

Besonders im Fokus steht Großbardorfs Torjäger Jannik Göller, der bereits sieben Treffer erzielt hat. „Er ist in Topform, ihn müssen wir so gut wie möglich aus dem Spiel nehmen. Aber auch drumherum haben sie mit Hau, Landeck, Götz oder den schnellen Flügelspielern Wirth und Manninger viel Qualität und Tempo. Wir müssen ihre Stärken so gut es geht neutralisieren und selbst wieder so auftreten wie in Lichtenfels. Dann werden wir auch in Großbardorf zu Chancen kommen. Die gilt es effizient zu nutzen, dann sind wir guter Dinge, etwas mitzunehmen.“

Personell kann Herterich wieder auf Max Albert zurückgreifen, während Luis Hüfner und Alex Brakk weiter fehlen.

Die weiteren Partien in der Übersicht

Heute, 18:30 Uhr
TSV Eisingen
TSV EisingenEisingen
ASV Rimpar
ASV RimparASV Rimpar
18:30

Heute, 18:30 Uhr
TSV Karlburg
TSV KarlburgTSV Karlburg
TuS Frammersbach
TuS FrammersbachFrammersbach
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Alemannia Haibach
SV Alemannia HaibachHaibach
DJK Hain
DJK HainDJK Hain
18:30

Heute, 18:30 Uhr
FT Schweinfurt
FT SchweinfurtFT Schweinf.
DJK Dampfach
DJK DampfachDampfach
18:30

Heute, 18:30 Uhr
DJK Schwebenried/Schwemmelsbach
DJK Schwebenried/SchwemmelsbachSchwebenried
DJK Don Bosco Bamberg
DJK Don Bosco BambergDJK Bamberg
18:30

Heute, 18:30 Uhr
TSV Abtswind
TSV AbtswindTSV Abtswind
1. FC Fuchsstadt
1. FC FuchsstadtFuchsstadt
18:30

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Lichtenfels
1. FC LichtenfelsLichtenfels
TSV Mönchröden
TSV MönchrödenMönchröden
18:30

Heute, 18:30 Uhr
SV Vatan Spor Aschaffenburg
SV Vatan Spor AschaffenburgVatan Spor
TuS 1893 Aschaffenburg-Leider
TuS 1893 Aschaffenburg-LeiderTuS Leider
18:30

