Großbardorf bastelt am Bayernliga-Kader: Amthor kommt aus Aubstadt

Die kräftezehrende Relegation krönte der TSV Großbardorf im Mai mit dem Bayernliga-Aufstieg. Fast der komplette Kader bleibt zusammen – und punktuell kommt Verstärkung.
"Wir sind und waren natürlich fleißig. Der anspruchsvolle Vorbereitungsplan steht und aktuell bastelt unser sportliche Leiter Marc Hartmann am Kader für unsere Bayernliga-Herausforderung. Wir sind sehr froh, dass wir fast alle Verträge verlängern konnten", erklärt Sportvorstand Andreas Lampert. "Wir haben aus dem Trainerteam Mirko Kleinhenz aus beruflichen Gründen verloren und sind froh, dass wir mit Daniel Mai hierfür einen tollen Nachfolger gefunden haben. Robin und Daniel kennen sich lange, so dass es wenig Eingewöhnung geben muss. Daniel, Jannik und Manuel bleiben dabei, so dass wir uns sehr gut aufgestellt sehen."
Nur zwei Spielerabgänge haben die Grabfeld Gallier bisher erst offiziell bestätigt. So zieht es Lorenz Seuffert nach Unterweißenbrunn (Kreisliga-Aufsteiger) und Lennard Grahmann zum VfL Meiningen (Thüringen). Doch es kommt auch Verstärkung.
Jan Leifer, Jan Wolf und Jannik Schleelein (spielender Co-Trainer) steigen in den Bayernliga-Kader auf. Extern verstärken Noah Reuß (FC Schweinfurt U19) und Silas Förster (1. FC Westheim) den TSV. Für Reuß ist der Wechsel eine Rückkehr. Der 19-Jährige kickte bereits in der Jugend für Bardorf.
Mit Yannik Amthor haben die Verantwortlichen zusätzlich einen Spieler für die Defensive geholt. Der 22-Jährige wurde beim 1. FC Schweinfurt ausgebildet und sammelte erste Erfahrungen im Herrenbereich in Schwebenried und beim TSV Aubstadt II.
Den ersten Test hat die Mannschaft von Robin Keiner bereits hinter sich. Am 12. Juni schlugen die Grabfeld Gallier den TSV Meeder mit 4:3. Sechs weitere Tests folgen bis zum 10. Juli.
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