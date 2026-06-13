Großbardorf bastelt am Bayernliga-Kader: Amthor kommt aus Aubstadt

Führte den TSV Großbardorf als Cheftrainer zurück in die Bayernliga: Robin Keiner. – Foto: Ernst Blank

Die kräftezehrende Relegation krönte der TSV Großbardorf im Mai mit dem Bayernliga-Aufstieg . Fast der komplette Kader bleibt zusammen – und punktuell kommt Verstärkung.

"Wir sind und waren natürlich fleißig. Der anspruchsvolle Vorbereitungsplan steht und aktuell bastelt unser sportliche Leiter Marc Hartmann am Kader für unsere Bayernliga-Herausforderung. Wir sind sehr froh, dass wir fast alle Verträge verlängern konnten", erklärt Sportvorstand Andreas Lampert. "Wir haben aus dem Trainerteam Mirko Kleinhenz aus beruflichen Gründen verloren und sind froh, dass wir mit Daniel Mai hierfür einen tollen Nachfolger gefunden haben. Robin und Daniel kennen sich lange, so dass es wenig Eingewöhnung geben muss. Daniel, Jannik und Manuel bleiben dabei, so dass wir uns sehr gut aufgestellt sehen."

Das Trainerteam des TSV Großbardorf für die Bayernliga-Saison 2026/27: Cheftrainer: Robin Keiner Co-Trainer: Daniel Mai (neu) Spielender Co-Trainer: Jannik Schleelein Athletiktrainer: Manuel Leicht Torwarttrainer: Daniel Eppler



Von Aubstadt, Schweinfurt und Westheim: Sechs Spieler verstärken Bayernliga-Kader des TSV Großbardorf

Nur zwei Spielerabgänge haben die Grabfeld Gallier bisher erst offiziell bestätigt. So zieht es Lorenz Seuffert nach Unterweißenbrunn (Kreisliga-Aufsteiger) und Lennard Grahmann zum VfL Meiningen (Thüringen). Doch es kommt auch Verstärkung.