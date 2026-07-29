Großaspachs Wiedersehen mit Markus Lang im WFV-Pokal

Der Drittliga-Aufsteiger reist als Favorit zum Landesliga-Vizemeister, sollte die Aufgabe aber nicht als bloßen Zwischenschritt verstehen. Löchgau bringt sportlich Ehrgeiz, Heimvorteil und eine besondere Geschichte mit. Trainer Markus Lang kennt Großaspach aus eigener Erfahrung: Der 50-Jährige war von 2018 bis 2020 für die SG aktiv, zunächst als U19-Trainer in der Verbandsstaffel, später interimsweise auch als Coach der Drittliga-Mannschaft. In der Saison 2018/19 führte er Großaspach mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen noch zum Klassenerhalt. Dieses Wiedersehen gibt dem Pokalspiel eine zusätzliche Note.

Für die Mannschaft von Pascal Reinhardt kommt die Partie zu einem interessanten Zeitpunkt. Vor dem Darmstadt-Test hatte die SGS in fünf Spielen drei Siege und zwei Remis geholt, darunter das 2:0 gegen den Drittliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim II und das 2:2 beim Regionalliga-Rückkehrer VfR Aalen. Das 2:7 gegen den Zweitligisten war ein harter Maßstab, aber kein Grund, die gesamte Vorbereitung infrage zu stellen. Entscheidend ist nun, wie schnell Großaspach wieder in seine Ordnung findet.

Im Pokal wird weniger Tempo auf Zweitliga-Niveau gefragt sein als Seriosität. Die SG muss Ballbesitz sauber ausspielen, Umschaltmomente absichern und dem Außenseiter keine Einladung geben, das Spiel emotional werden zu lassen. Gerade gegen einen Trainer mit Großaspacher Vergangenheit dürfte Löchgau gut vorbereitet und besonders motiviert sein.