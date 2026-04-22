Großaspachs Machtwort, Derby-Wahnsinn in Offenbach, Steinbach top

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Regionalliga Südwest markierten die heutigen Partien des 30. Spieltags eine Zäsur, die das Aufstiegsrennen in ein neues Licht rückt. Es war ein Abend der extremen Kontraste: Während im absoluten Topspiel die Vorentscheidung um die Meisterschaft gefallen sein könnte, lieferten sich Traditionsvereine im regionalen Duell einen Schlagabtausch, der erst in der Nachspielzeit sein Ende fand. Für die Klubs geht es nun in die entscheidende Phase, in der Nervenstärke und Leidenschaft über Triumph oder Enttäuschung entscheiden.

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Für die Stuttgarter Kickers war es ein Auftritt voller Wucht. Schon früh rissen sie das Spiel an sich und legten den Grundstein für einen klaren Heimsieg. Flamur Berisha traf in der 12. Minute zum 1:0, nur eine Minute später erhöhte David Tomic auf 2:0 (13.). Nach der Pause stellte erneut Flamur Berisha auf 3:0 (56.), ehe Simun Birkic für Balingen verkürzte (65.). Den Schlusspunkt setzte David Tomic mit dem 4:1 in der 89. Minute. Mit dem Sieg klettern die Kickers auf 45 Punkte und schieben sich auf Rang acht. Der Abstand zu den vorderen Plätzen bleibt zwar beträchtlich, doch dieser Erfolg gibt neue Stabilität. Für TSG Balingen dagegen wird die Luft immer dünner. Mit 21 Punkten bleibt der Aufsteiger auf Rang 16 tief im Tabellenkeller stecken und musste nach einem frühen Doppelschlag erneut erleben, wie schnell Spiele in dieser Liga kippen können.

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Die zweite Mannschaft des SC Freiburg ließ gegen den Bahlinger SC keinen Zweifel aufkommen. Früh setzte der Favorit die Signale, die Partie entschlossen an sich zu reißen. Mathias Fetsch traf in der 16. Minute zum 1:0, David Amegnaglo legte nur vier Minuten später das 2:0 nach (20.). Nach der Pause erhöhte erneut Mathias Fetsch auf 3:0 (54.), bevor Leon Catak in der 87. Minute den 4:0-Endstand herstellte. Für SC Freiburg II war es ein wichtiger und überzeugender Heimsieg, der die Mannschaft auf 42 Punkte und Platz zwölf bringt. Das Polster auf die Abstiegsränge wirkt damit deutlich beruhigender. Für den Bahlinger SC war es ein weiterer bitterer Abend. Mit 18 Punkten bleibt der Klub Letzter der Tabelle – und steht wegen der nicht beantragten Regionalliga-Lizenz ohnehin bereits als erster Absteiger fest. Sportlich und strukturell ist die Lage damit endgültig besiegelt.

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Der FC 08 Homburg erlitt einen schmerzhaften Rückschlag – und das auf dramatische Weise. Tim Sausen brachte Eintracht Trier in der 17. Minute in Führung. Lange musste Homburg anlaufen, ehe Miguel Goncalves in der 54. Minute den Ausgleich erzielte. Viel deutete auf eine Punkteteilung hin, doch tief in der Nachspielzeit schlug Jannis Held zu und traf in der 90.+4 Minute zum 2:1 für die Gäste. Für Homburg ist diese Niederlage besonders bitter, weil sie im engen Rennen um die vorderen Plätze weh tut. Mit 49 Punkten bleibt der Klub Dritter, verpasste aber die Chance, ein deutliches Signal nach oben zu senden. Eintracht Trier dagegen sammelt mit nun 40 Punkten einen enorm wertvollen Auswärtssieg ein und verschafft sich auf Rang 13 Luft im unteren Mittelfeld. Es war ein Erfolg, der nicht nur Punkte brachte, sondern auch neue Hoffnung.

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In Fulda entwickelte sich ein umkämpftes Hessenderby mit spätem Umschwung. Jan Dahlke brachte den KSV Hessen Kassel in der 16. Minute früh in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung, doch dann drehte die SG Barockstadt Fulda Lehnerz die Partie innerhalb weniger Minuten. Moritz Dittmann glich in der 61. Minute aus, ehe Roko Ivankovic in der 64. Minute den 2:1-Siegtreffer folgen ließ. Dieser Heimsieg hat Gewicht. Fulda Lehnerz steht nun bei 45 Punkten und zieht mit den Stuttgarter Kickers gleich. Die Mannschaft festigt damit ihre Position in einem dicht gedrängten Mittelfeld, in dem jeder Erfolg sofort spürbar ist. Für Kassel ist die Niederlage ein Rückschlag, weil man bei 44 Punkten stehen bleibt und den Sprung an die direkte Konkurrenz verpasst. Gerade nach der Führung war das besonders schmerzhaft.

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Der FC-Astoria Walldorf erlebte gegen Bayern Alzenau einen ernüchternden Abend. Die Gäste waren effizient, konsequent und in den entscheidenden Momenten kalt. Maximilian Brauburger traf in der 26. Minute zur Führung, Luka Garic legte in der 34. Minute das 2:0 nach. Walldorf fand darauf keine Antwort mehr. In der Nachspielzeit setzte Marco Ferukoski mit dem 3:0 in der 90.+2 Minute den klaren Schlusspunkt. Für Bayern Alzenau ist dieser Sieg von großer Bedeutung. Der Aufsteiger erhöht sein Konto auf 26 Punkte und sendet im Abstiegskampf ein kräftiges Lebenszeichen. Walldorf dagegen verpasst mit 43 Punkten den nächsten Schritt nach vorne und bleibt in einer Zone hängen, in der man sich keinen Leichtsinn leisten darf. Gerade vor eigenem Publikum war diese Niederlage ein herber Dämpfer – auch, weil sie in dieser Deutlichkeit nicht zu erwarten war.

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Die U23 von Mainz 05 erwischte gegen SV Sandhausen den perfekten Start. Philipp Schulz brachte die Gastgeber bereits in der 4. Minute mit 1:0 in Führung. Doch danach übernahm Sandhausen mehr und mehr die Kontrolle. Pascal Testroet erzielte in der 58. Minute den Ausgleich, ehe David Mamutovic das Spiel mit seinen Treffern in der 72. und 90. Minute endgültig drehte. Mit diesem Auswärtssieg zieht Sandhausen nach Punkten mit Mainz 05 II gleich. Beide Teams stehen nun bei 48 Zählern, Mainz bleibt auf Rang fünf, Sandhausen folgt direkt dahinter auf Platz sechs. Für die Gäste ist das ein starkes Signal in einer Phase, in der jede Serie neue Dynamik erzeugen kann. Für die Mainzer Reserve dagegen ist es ein Abend, an dem ein früher Vorsprung nicht reichte – und an dem ein direkter Konkurrent vorbeiziehen konnte.

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Am Bieberer Berg spielten sich im prestigeträchtigen Derby zwischen Kickers Offenbach und dem FSV Frankfurt Szenen ab, die das Stadion beben ließen. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und schienen die Partie früh zu kontrollieren. Ron Berlinski erzielte in der 14. Minute das 1:0, gefolgt vom 2:0 durch Mohamadaziz Abdelhadi nur drei Minuten später in der 17. Minute. Doch Frankfurt bewies Moral und kam durch Amin Farouk in der 26. Minute auf 2:1 heran. Nach dem Seitenwechsel stellte Jona Borsum in der 51. Minute den alten Abstand zum 3:1 wieder her. Es entwickelte sich eine hochemotionale Schlussphase, in der die Gäste alles nach vorne warfen. Timo Hildmann verkürzte in der 88. Minute auf 3:2, bevor Emmanuel McDonald in der Nachspielzeit (90.+2) einen Foulelfmeter zum 3:3-Endstand verwandelte. ---

Eine einseitige Machtdemonstration erlebten die 737 Zuschauer, als der TSV Steinbach Haiger den TSV Schott Mainz förmlich überrannte. Bereits in der 1. Minute eröffnete Gwang-in Lee den Torreigen mit dem 1:0. Das Unheil für die Mainzer setzte sich fort, als Alexander Luigi Rimoldi in der 28. Minute ein Eigentor zum 2:0 unterlief. In der zweiten Halbzeit schraubte Steinbach das Ergebnis gnadenlos in die Höhe. Marvin Mika traf in der 65. Minute zum 3:0, bevor erneut Gwang-in Lee in der 67. Minute auf 4:0 erhöhte. In der Schlussphase machten Jonas Singer in der 83. Minute zum 5:0 und Kevin Gleissner in der 89. Minute zum 6:0 das Debakel für den Tabellenvorletzten perfekt. ---

Im mit Spannung erwarteten Gipfeltreffen der Liga setzte die SG Sonnenhof Großaspach vor 6015 Zuschauern ein deutliches Ausrufezeichen. Gegen den direkten Verfolger SGV Freiberg präsentierte sich der Spitzenreiter in bestechender Form. Fabian Eisele wurde zum Helden des Abends, indem er die Gastgeber in der 38. Minute mit 1:0 in Führung brachte und nur vier Minuten später, in der 42. Minute, einen Foulelfmeter zum 2:0 verwandelte. Freiberg fand auch nach der Pause keine Mittel gegen die entfesselten Hausherren. Elias Rahn erhöhte in der 55. Minute auf 3:0, bevor Loris Maier in der 80. Minute mit dem 4:0 den Endstand markierte. Durch diesen Erfolg baut die SG Sonnenhof Großaspach ihre Führung an der Tabellenspitze auf 64 Punkte aus und distanziert Freiberg, das bei 58 Zählern verharrt, nun deutlich.