Großaspachs Ausrufezeichen: Dorfklub-Express bezwingt FC Augsburg

Es war mehr als nur ein gewöhnliches Vorbereitungsspiel bei den Fuggerstädtern. Vor 80 Zuschauern lieferte die SG Sonnenhof Großaspach eine Vorstellung ab, die von der ersten Minute an klarmachte: Dieser Verein ist bereit für das Jahr 2026. Das Team von Trainer Pascal Reinhardt agierte zielstrebig und kaltschnäuzig.

Bereits in der 13. Spielminute setzte der Dorfklub das erste dicke Ausrufezeichen. Loris Maier war es, der zum 0:1 traf. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn die Gastgeber vom FC Augsburg II (Regionalliga Bayern) schlugen postwendend zurück. Thomas Kastanaras glich in der 16. Minute zum 1:1 aus.

Doch wer glaubte, die Aspacher würden nun ins Wanken geraten, sah sich getäuscht. Angetrieben von der taktischen Marschroute ihres Trainers, suchte die SG weiter den Weg nach vorne. In der 24. Minute war es Torjäger Fabian Eisele, der die Gäste erneut in Front brachte. Mit der knappen 2:1-Führung ging es in die Kabinen.

Der zweite Durchgang begann für die SG Sonnenhof Großaspach nach Maß. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff (48.) erhöhte der erfahrene Volkan Celiktas auf 1:3. Zwar konnten die Augsburger in der 74. Minute noch einmal auf 2:3 verkürzen und sorgten damit für eine spannende Schlussphase, doch das Glück des Tüchtigen blieb aufseiten der Schwaben. Ein Eigentor der Hausherren in der 81. Minute besiegelte schließlich den 2:4-Endstand. Diese Generalprobe ist geglückt – spielerisch wie moralisch.