Großaspachs Ausrufezeichen: Dorfklub-Express bezwingt FC Augsburg

In einer packenden Partie hat die SG Sonnenhof Großaspach am heutigen Samstag ihre Ambitionen für die restliche Spielzeit in der Regionalliga Südwest untermauert. Im letzten Härtetest vor der Rückkehr in den Ligaalltag bezwang die Elf von Trainer Pascal Reinhardt den bayrischen Regionalligisten FC Augsburg II mit 4:2 und tankte damit massig Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben.
Es war mehr als nur ein gewöhnliches Vorbereitungsspiel bei den Fuggerstädtern. Vor 80 Zuschauern lieferte die SG Sonnenhof Großaspach eine Vorstellung ab, die von der ersten Minute an klarmachte: Dieser Verein ist bereit für das Jahr 2026. Das Team von Trainer Pascal Reinhardt agierte zielstrebig und kaltschnäuzig.
Bereits in der 13. Spielminute setzte der Dorfklub das erste dicke Ausrufezeichen. Loris Maier war es, der zum 0:1 traf. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn die Gastgeber vom FC Augsburg II (Regionalliga Bayern) schlugen postwendend zurück. Thomas Kastanaras glich in der 16. Minute zum 1:1 aus.
Doch wer glaubte, die Aspacher würden nun ins Wanken geraten, sah sich getäuscht. Angetrieben von der taktischen Marschroute ihres Trainers, suchte die SG weiter den Weg nach vorne. In der 24. Minute war es Torjäger Fabian Eisele, der die Gäste erneut in Front brachte. Mit der knappen 2:1-Führung ging es in die Kabinen.
Der zweite Durchgang begann für die SG Sonnenhof Großaspach nach Maß. Nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff (48.) erhöhte der erfahrene Volkan Celiktas auf 1:3. Zwar konnten die Augsburger in der 74. Minute noch einmal auf 2:3 verkürzen und sorgten damit für eine spannende Schlussphase, doch das Glück des Tüchtigen blieb aufseiten der Schwaben. Ein Eigentor der Hausherren in der 81. Minute besiegelte schließlich den 2:4-Endstand. Diese Generalprobe ist geglückt – spielerisch wie moralisch.
Doch nach dem Schlusspfiff in Augsburg gilt die volle Konzentration aufs nächste Spiel. Dann nämlich endet die Zeit der Experimente endgültig. In der Regionalliga Südwest steht für die SG Sonnenhof Großaspach das erste echte Highlight des Kalenderjahres an.
Am 22.02.2026 um 14 Uhr empfängt der Dorfklub den SC Freiburg II. Es ist das erste Pflichtspiel im Jahr 2026, und die Bedeutung dieser Begegnung könnte kaum größer sein. Gegen die Bundesliga-Reserve aus dem Breisgau will die Mannschaft von Pascal Reinhardt den Schwung aus dem Augsburg-Sieg mitnehmen und vor heimischer Kulisse die ersten drei Punkte der Restsaison einfahren. Die Fans können sich auf ein intensives Duell freuen, wenn es im Fautenhau endlich wieder um Zählbares geht.