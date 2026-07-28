Großaspacher Winterzugang wechselt in die Oberliga Hamburg

Die SG Sonnenhof Großaspach muss nach dem Aufstieg in die 3. Liga einen weiteren Abgang hinnehmen. Max Düwel verlässt den Verein nach nur einem halben Jahr und schließt sich dem TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg an. Der 23-jährige Mittelfeldspieler war erst im Winter nach Großaspach gewechselt.
Für die SG kam Düwel in der vergangenen Regionalliga-Saison auf zwei Einsätze. Beide absolvierte er im Mai, zunächst gegen die Stuttgarter Kickers und anschließend gegen Fulda. Ein Tor oder eine Vorlage gelang ihm dabei nicht. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga setzt er seine Laufbahn nun wieder im Hamburger Fußball fort.
Düwel bringt bereits umfangreiche Erfahrung aus Norddeutschland mit. Vor seinem Wechsel nach Großaspach stand er bei Altona 93 unter Vertrag und kam dort in der Regionalliga Nord auf 14 Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage. Zuvor spielte er für Altona 93 in der Oberliga Hamburg sowie für den ETSV Hamburg und den SV Rugenbergen. Weitere Stationen waren der SV Todesfelde, Tennis Borussia Berlin und die zweite Mannschaft des FC St. Pauli.
Auch im Nachwuchsbereich lief Düwel für den FC St. Pauli auf. Für die U19 erzielte er in zwölf Bundesliga-Partien drei Treffer. Insgesamt weist seine bisherige Bilanz 113 Spiele, 20 Tore und sieben Vorlagen auf. Einen großen Anteil an seiner Trefferzahl hatte auch seine Zeit in der Baller League, in der er für Streets United in neun Partien zehnmal traf.
Bei TuS Dassendorf trifft Düwel auf Oliver Zapel. Der 58-jährige Trainer kennt die SG Sonnenhof Großaspach aus zwei früheren Amtszeiten. In den Spielzeiten 2016/17 und 2019/20 war Zapel Cheftrainer der Aspacher in der 3. Liga.
Für Düwel beginnt damit ein neues Kapitel unter einem Coach mit Großaspach-Vergangenheit. Die SG verliert dagegen einen jungen Mittelfeldspieler, der sich nach seinem Winterwechsel nur kurz im Kader des Drittliga-Aufsteigers befand.