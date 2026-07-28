Großaspacher Winterzugang wechselt in die Oberliga Hamburg

– Foto: Jens Körner / Verein

Die SG Sonnenhof Großaspach muss nach dem Aufstieg in die 3. Liga einen weiteren Abgang hinnehmen. Max Düwel verlässt den Verein nach nur einem halben Jahr und schließt sich dem TuS Dassendorf aus der Oberliga Hamburg an. Der 23-jährige Mittelfeldspieler war erst im Winter nach Großaspach gewechselt.

Für die SG kam Düwel in der vergangenen Regionalliga-Saison auf zwei Einsätze. Beide absolvierte er im Mai, zunächst gegen die Stuttgarter Kickers und anschließend gegen Fulda. Ein Tor oder eine Vorlage gelang ihm dabei nicht. Nach dem Aufstieg in die 3. Liga setzt er seine Laufbahn nun wieder im Hamburger Fußball fort.

Düwel bringt bereits umfangreiche Erfahrung aus Norddeutschland mit. Vor seinem Wechsel nach Großaspach stand er bei Altona 93 unter Vertrag und kam dort in der Regionalliga Nord auf 14 Einsätze, zwei Tore und eine Vorlage. Zuvor spielte er für Altona 93 in der Oberliga Hamburg sowie für den ETSV Hamburg und den SV Rugenbergen. Weitere Stationen waren der SV Todesfelde, Tennis Borussia Berlin und die zweite Mannschaft des FC St. Pauli.