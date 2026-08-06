Großaspacher Drittliga-Comeback: "Jetzt beginnt ein neues Kapitel"

Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am kommenden Samstag, den 08. August 2026 zum Auftakt in die neue Drittliga-Spielzeit 2026/27 den SC Fortuna Köln. Anpfiff der Partie gegen den Mitaufsteiger in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 16.30 Uhr.
Die Stimme
Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Mit dem Pokalspiel am vergangenen Samstag in Löchgau haben wir unsere Pflicht erfüllt. Wir haben die Aufgabe seriös gelöst, sind konzentriert aufgetreten und haben genau die richtige Haltung gezeigt. Jetzt beginnt ein neues Kapitel. Der Auftakt in die 3. Liga ist für den gesamten Verein ein besonderer Moment, den wir uns gemeinsam hart erarbeitet haben. Wir wollen zeigen, dass wir nicht nur aufgestiegen sind, sondern auch den Anspruch haben, in dieser Liga Woche für Woche konkurrenzfähig zu sein. Diese Liga verzeiht keine Nachlässigkeiten – jeder Fehler wird bestraft, jede gute Phase muss man sich hart erarbeiten. Fortuna Köln bringt als Mitaufsteiger ähnliche Voraussetzungen mit wie wir: Große Euphorie, eingespieltes Team und viel Überzeugung. Deshalb erwarten wir am Samstag bei uns zuhause ein intensives und ausgeglichenes Spiel. Entscheidend wird sein, wer über 90 Minuten die größere Klarheit, Disziplin und Widerstandsfähigkeit auf den Platz bringt. Genau darauf haben wir die Mannschaft vorbereitet. Wir wollen den Fans zeigen, dass wir bereit sind, uns auf diesem Niveau zu behaupten – mit Intensität, Überzeugung und maximaler Geschlossenheit, so wie wir es in der Vergangenheit auch schon immer getan haben. Die Vorfreude auf Samstag könnte daher nicht größer sein.“
Die Personalsituation
Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt zum Drittliga-Auftakt am kommenden Samstag auf Torhüter Robin Dittrich (Rotsperre aus der Vorsaison). Ansonsten stehen alle Akteure zur Verfügung.
Der Gegner
Mit Fortuna Köln wartet für die SG Sonnenhof Großaspach zum Auftakt in die neue Drittliga-Spielzeit 2026/27 ein Gegner mit großer Tradition. Der 1948 gegründete Verein aus der Kölner Südstadt blickt auf eine bewegte Vereinsgeschichte zurück. Zu den größten Erfolgen zählen der Aufstieg in die Bundesliga im Jahr 1973 sowie beachtliche 26 (!) Spielzeiten in der 2. Bundesliga. Nach zuletzt einigen Jahren in der Regionalliga gelang den Rheinländern in der vergangenen Saison dann endlich der große Durchbruch: die Rückkehr in den Profifußball. Mit 70 Punkten aus 34 Saisonspielen sicherte sich die Fortuna die Meisterschaft in der Regionalliga West mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Rot-Weiß Oberhausen. Großen Anteil am sportlichen Aufschwung hat Cheftrainer Matthias Mink, der bereits seit 2022 in unterschiedlichen Funktionen für die Kölner tätig ist. Und auch der Kader unterstreicht die Ambitionen des Aufsteigers. Erfahrene Führungsspieler wie beispielsweise Rafael Garcia, David Haider oder auch Hamadi Al Ghaddioui, treffen auf junge, hungrige Talente wie die Neuzugänge Romeo Aigbekaen (vom 1. FC St. Pauli II) und Bennit Bröger (vom SC Paderborn 07 II) und bilden ein ausgewogenes Team, das sowohl spielerische Lösungen als auch hohe Intensität gegen den Ball mitbringt. Das zeigen auch die Testspiel-Ergebnisse der Sommervorbereitung, darunter ein 1:0- Sieg gegen den niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo sowie weitere klare Erfolge unter anderem gegen die Kickers Offenbach (3:0), die SSVg Velbert (4:0) und TuS Koblenz (4:1). Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Simon Schreiner (28, DJK-SF Reichenberg) sowie den beiden Assistenten Tobias Severins und Luca Schultze. Als 4. Offizieller assistiert Niklas Diehm.
Rund um die Partie
Tickets für das Auftakt-Heimspiel am Samstag in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich noch im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn.
Hinterlegte Tickets für den VIP- und Haupttribünen-Bereich können unter Vorlage eines Lichtbildausweises wie üblich an Kasse 1 entgegengenommen werden. Schiedsrichterkarten und Tickets für die weiteren Stadionbereiche werden an Kasse 2 hinterlegt.
Das Duell der beiden Aufsteiger wird live ab 16.15 Uhr im Pay-TV bei „Magenta Sport“ übertragen. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem wieder über das FuPa-Matchcenter.