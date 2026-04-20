Großaspach, Waldhof Mannheim, Aalen verlieren, 3 Eigentore in Weinheim

– Foto: Eva Dennig

In Balingen erlebten die Zuschauer eine Achterbahnfahrt der Gefühle, die an dramatischer Intensität kaum zu überbieten war. Die Gastgeber legten einen furiösen Start hin und schienen den Gegner durch Linus Meiling (9.), Oktay Yalcinkaya (27.) und Niklas Bender (30.) bereits nach einer halben Stunde mit einer 3:0-Führung komplett demontiert zu haben. Doch die SG Sonnenhof Großaspach bewies eine heroische Moral und startete unmittelbar vor dem Pausenpfiff durch Cayan Demirköprü (45.) eine furiose Aufholjagd. Als Simone Giovanne Doria (79.) und Sidar Demirköprü (85.) in der Schlussphase tatsächlich den Ausgleich zum 3:3 erzwangen, bebte das Stadion vor Spannung. Die Entscheidung fiel schließlich auf die denkbar bitterste Weise für die Gäste: Ein Eigentor von Erdit Terllabuqi in der fünften Minute der Nachspielzeit (90.+5) besiegelte den Sieg für Balingen.

TSG 62/09 Weinheim – SV Waldhof Mannheim 3:2

Dieses Duell in Weinheim wird wohl als eines der kuriosesten Spiele in die Geschichte eingehen, da der Spielverlauf einem regelrechten Slapstick-Drehbuch glich. Der SV Waldhof Mannheim ging bereits in der 6. Minute in Führung und kontrollierte die Partie über weite Strecken, bis sich nach einer Stunde unfassbare Szenen abspielten. Weinheim kam durch zwei aufeinanderfolgende Eigentore in der 60. und 71. Minute zur 2:1-Führung, nur damit Mannheim postwendend in der 72. Minute den Ausgleich markieren konnte. Der Gipfel der Skurrilität wurde in der 80. Minute erreicht, als ein drittes Eigentor die Partie endgültig zugunsten der Weinheimer entschied. In einem Spiel, in dem die Hausherren keinen einzigen eigenen Treffer durch einen Feldspieler erzielen mussten, feierten sie am Ende einen Sieg.

FC-Astoria Walldorf – TuS Ergenzingen 1:0

In Walldorf entwickelte sich ein enges und taktisch geprägtes Duell, in dem beide Mannschaften verbissen um jeden Zentimeter Boden kämpften. Die Defensive stand auf beiden Seiten im Fokus, sodass klare Torchancen in dieser verbissen geführten Begegnung Mangelware blieben. Den entscheidenden Moment des Tages erzwangen die Hausherren in der 25. Minute, als ihnen ein Strafstoß zugesprochen wurde. Dieser wurde zum 1:0 verwandelt. In der Folgezeit rannte der TuS Ergenzingen unermüdlich gegen das Walldorfer Bollwerk an, doch die Heimelf verteidigte den knappen Vorsprung mit einer leidenschaftlichen und disziplinierten Mannschaftsleistung bis zum erlösenden Schlusspfiff.

Freiburger FC – Bahlinger SC 3:0

Der Freiburger FC lieferte eine glanzvolle Vorstellung ab und verwandelte das Stadion in ein Tollhaus. Die Atmosphäre beflügelte die Hausherren sichtlich, die in der 37. Minute durch Luis Schneider den ersten Nadelstich setzten und mit 1:0 in Führung gingen. Bahlingen versuchte zwar gegenzuhalten, doch ein unglückliches Eigentor von Jonas Wenzel in der 80. Minute raubte den Gästen endgültig die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Den Schlusspunkt unter dieses Spiel setzte David Henschelmann in der 90. Minute mit dem Treffer zum 3:0, was den Heimsieg perfekt machte.

SG HD-Kirchheim – VfR Aalen 4:2

Die Zuschauer in Kirchheim sahen eine torreiche und packende Begegnung, die bereits in der 4. Minute durch Chawin Samuel Dieter furios für die Hausherren begann. Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse, als Jonathan Golinets (48.) auf 2:0 erhöhte, Aalen jedoch postwendend durch Meiko Honigmann (50.) den Anschlusstreffer markierte. Kirchheim blieb jedoch eiskalt und stellte durch den zweiten Treffer von Golinets in der 59. Minute den alten Abstand wieder her. Die Schlussminuten boten noch einmal reichlich Zündstoff: Erst sorgte Elion Shala in der 89. Minute mit dem 4:1 für die vermeintliche Entscheidung, bevor Sami Demir in der Nachspielzeit (90.+2) noch Ergebniskosmetik für Aalen betrieb. Ein intensiver Schlagabtausch endete somit mit einem Sieg für die SG HD-Kirchheim, die an diesem Tag die nötige Effizienz im Abschluss bewies.

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