Großaspach vor Spiel vs. FC Bayern: Fünf Spiele, fünf Siege, 20:3 Tore

Bereits am vergangenen Samstag war der Regionalliga Südwest-Aufsteiger dann zu Gast auf dem Sportgelände in Knielingen erneut gefordert. Gegen Oberliga-Neuling Karlsruher SC U23 um Ex-SG-Knipser Nico Engel setzte sich die SG knapp mit 2:1 durch - Michael Kleinschrodt und Lukas Stoppel trugen sich jeweils in die Torschützenliste ein. Nur zwei Tage später die nächste Einheit in Form eines Härtetests - dieses Mal in Wittershausen gegen den SSV Reutlingen. Und auch hier ließ sich der Dorfklub nicht von der Gewinnerstraße abbringen. Volkan Celiktas und Michael Kleinschrodt bescherten dem Oberliga-Meister der abgelaufenen Spielzeit einen 2:0-Sieg.

Damit begab sich die Mannschaft von Chefcoach Pascal Reinhardt gleichzeitig in die letzte Woche der Sommervorbereitung vor dem offiziellen Pflichtspiel-Start mit Beginn der zweiten Runde des DB Regio-wfv-Pokals am Samstag, den 26. Juli um 14 Uhr zu Gast beim Landesligisten GSV Pleidelsheim. Doch vorab steht noch der letzte Härtetest am morgigen Freitag - ebenfalls um 14 Uhr - am FC Bayern Campus gegen die Zweitvertretung des Deutschen Meisters an. Der Coach hat einen kurzen Einblick in die vergangenen Wochen gegeben und seine Eindrücke aus der aktuellen Vorbereitung geteilt: