Großaspach vor dem Ziel, FC Homburg bei den Stuttgarter Kickers

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Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen TSV Schott Mainz Schott Mainz 14:00 PUSH

SV Sandhausen hat sich mit dem 2:1 in Alzenau auf 51 Punkte geschoben und ist damit mittendrin in einer engen Gruppe hinter den Topteams. Der Absteiger aus der 3. Liga hat die Chance, mit einem weiteren Sieg den eigenen Abstand auf die gefährdete Zone weiter zu vergrößern. TSV Schott Mainz dagegen hat mit dem überraschenden 3:1 gegen die Stuttgarter Kickers gezeigt, dass sich die Mannschaft trotz ihrer heiklen Lage noch lange nicht aufgegeben hat. Auch das Hinspiel spricht eher für Sandhausen, das in Mainz mit 2:0 gewann. Doch die aktuelle Konstellation macht diese Partie heikel. Für die Gastgeber geht es um Ruhe in einer Liga, in der selbst 51 Punkte noch kein Freifahrtschein sind. Schott Mainz braucht dagegen fast schon jeden Punkt, um im Rennen um Rang 15 überhaupt noch ein ernsthaftes Lebenszeichen zu senden.

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Dieses Spiel trägt den Geruch eines direkten Krisen- und Nervenduells. Kickers Offenbach steht bei 39 Punkten und damit auf jenem Platz, der im Fünf-Absteiger-Szenario brandgefährlich wäre. Die 1:2-Niederlage in Trier hat den Druck weiter erhöht. FC-Astoria Walldorf verlor trotz zweier Aufholjagden 2:3 gegen SC Freiburg II und steht mit 43 Punkten ebenfalls noch nicht sorgenfrei da, falls es tatsächlich fünf Absteiger geben sollte. Das Hinspiel war ein wildes 4:3 für Walldorf, ein Spiel voller Wendungen und Hektik. Nun geht es nicht um Spektakel, sondern um Stabilität und Widerstandskraft. Offenbach braucht ein Ergebnis, das die Lage beruhigt. Walldorf könnte mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten weiter unter Druck setzen und sich selbst ein entscheidendes Stück Luft verschaffen. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 live PUSH

TSV Steinbach Haiger reist mit einer Machtdemonstration in dieses Spiel. Das 6:0 beim FSV Frankfurt war einer der lautesten Auftritte des vergangenen Spieltags und ein Beleg dafür, dass diese Mannschaft an guten Tagen jede Abwehr überrollen kann. SC Freiburg II kommt ebenfalls mit Rückenwind, weil das junge Team in Walldorf mit 3:2 gewann und sich damit auf 45 Punkte verbesserte. Schon das Hinspiel war eng und endete 3:2 für Freiburg II. Auch diesmal spricht vieles für eine Partie mit hoher Intensität. Steinbach kann mit einem Sieg den Druck auf die Teams vor sich aufrechterhalten und die eigene starke Form untermauern. Freiburg II wiederum weiß, dass selbst 45 Punkte in einem möglichen Fünf-Absteiger-Szenario noch nicht jede Sorge vertreiben. Dieses Spiel hat deshalb Schärfe in beide Richtungen. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt SGV Freiberg Freiberg 14:00 PUSH

Für den SGV Freiberg ist die Lage brutal klar. Die Mannschaft muss gewinnen, und selbst dann reicht es nur, wenn Großaspach plötzlich strauchelt. Nach dem 1:2 gegen FSV Mainz 05 II ist die Ausgangslage noch schwieriger geworden. SG Barockstadt Fulda Lehnerz holte zuletzt ein 1:1 in Homburg und steht bei 46 Punkten. Laut Szenariobeschreibung ist die Barockstadt gesichert, weil hinter ihr noch mehrere direkte Duelle anstehen. Das Hinspiel endete 1:1, auch deshalb dürfte Freiberg gewarnt sein. Für die Gäste ist dieses Spiel eine Pflichtaufgabe unter maximalem emotionalem Druck, denn jeder weitere Ausrutscher würde die letzten theoretischen Hoffnungen praktisch zerstören. Fulda Lehnerz kann freier auftreten und genau daraus seine Gefahr ziehen. Es ist ein Spiel, in dem eine Mannschaft alles muss und die andere nichts mehr erzwingen muss. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 14:00 live PUSH

Hier liegt womöglich der Moment der Entscheidung. SG Sonnenhof Großaspach hat mit dem 2:0 in Bahlingen seinen Vorsprung verteidigt und braucht aus den letzten Spielen nur noch einen Punkt, um Meister zu werden. FSV Mainz 05 II wiederum hat mit dem 2:1 in Freiberg ein Ausrufezeichen gesetzt und sich auf 51 Punkte verbessert. Dieses Spiel ist also nicht nur sportlich interessant, sondern womöglich ein Meisterschaftsabend. Auch das Hinspiel war eng und endete 2:2. Mainz 05 II hat damit bereits bewiesen, dass der Tabellenführer verwundbar ist. Doch Großaspach trägt alle Trümpfe in der Hand: Punktepolster, Torverhältnis und das Momentum. Für die Gastgeber geht es um einen starken Saisonabschluss, für die Gäste womöglich um den letzten Schritt zurück in die 3. Liga. Mehr Dramatik braucht ein Spitzenspiel kaum. ---

Bayern Alzenau verlor zuletzt 1:2 gegen Sandhausen und steht bei 26 Punkten. Im Vier-Absteiger-Szenario wäre der Aufsteiger damit bereits praktisch ohne Rettungschance, weil der Rückstand auf die Plätze darüber zu groß geworden ist. FSV Frankfurt dagegen wurde beim 0:6 gegen Steinbach Haiger regelrecht zerlegt und braucht dringend eine Reaktion, um nicht aus dem oberen Drittel zu kippen. Das Hinspiel gewann Frankfurt souverän mit 4:0. Doch diesmal ist die Partie psychologisch anders gelagert. Frankfurt muss nach dem Debakel beweisen, dass dieser Einbruch kein nachhaltiger Bruch war. Es ist ein Spiel, das für die einen nach letzter Hoffnung klingt und für die anderen nach Pflicht zur Wiedergutmachung. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00 PUSH

Im Tabellenkeller ist dies ein Duell der tief Enttäuschten. TSG Balingen rettete beim 2:2 in Kassel immerhin noch einen Punkt, bleibt aber mit 22 Zählern Vorletzter. Bahlinger SC steht nach dem 0:2 gegen Großaspach bei 18 Punkten, hat keine Lizenz beantragt und ist damit ohnehin der erste feste Absteiger. Sportlich aber ist die Lage für beide unerquicklich eng mit dem Abstieg verbunden. Das Hinspiel gewann Bahlingen spektakulär mit 4:3. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Saison fast nur noch aus Schadensbegrenzung und Trotz besteht. Balingen will vor eigenem Publikum wenigstens die kleine Hoffnung bewahren und ein direktes Kellerduell für sich entscheiden. Bahlingen kann tabellarisch kaum noch etwas retten, wohl aber zeigen, dass die Mannschaft sich bis zum Ende nicht hängen lässt. ---

Die Stuttgarter Kickers haben durch das 1:3 in Schott Mainz einen schmerzhaften Rückschlag kassiert. Bei 45 Punkten wäre die Ausgangslage im Vier-Absteiger-Szenario ordentlich, bei fünf Absteigern aber noch längst nicht beruhigend. FC 08 Homburg steht nach dem 1:1 gegen die Barockstadt bei 50 Punkten, musste dieses Remis nach der Roten Karte für Oliver Kovacic aber teuer bezahlen. Das Hinspiel gewann Homburg mit 2:1, obwohl David Tomic spät noch verkürzte und zuvor sogar ein Foulelfmeter vergeben worden war. Diese Erinnerung gibt dem Duell zusätzliche Schärfe. Die Kickers brauchen einen Heimsieg, um nicht noch einmal tiefer in die Rechenspiele der Abstiegsfrage hineingezogen zu werden. Homburg dagegen will den Abstand zur unruhigen Zone wahren und seine Position im oberen Mittelfeld festigen. ---