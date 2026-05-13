Großaspach verabschiedet sich bei den Kickers, wer wird Dritter?

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 34. und letzten Spieltag der Regionalliga Südwest ist die große Entscheidung an Spitze und Tabellenende bereits gefallen. SG Sonnenhof Großaspach steht als Meister und Aufsteiger in die 3. Liga fest, Bayern Alzenau, TSV Schott Mainz, TSG Balingen und der Bahlinger SC sind abgestiegen. Doch dieser letzte Spieltag ist deshalb keineswegs bedeutungslos. Dahinter geht es noch um Platzierungen, um einen möglichst starken Abschluss und um die Frage, wer sich mit Würde, Wucht und einem guten Gefühl aus dieser Saison verabschiedet. Vieles ist entschieden – aber noch längst nicht alles ist gleichgültig.

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Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr SV Sandhausen Sandhausen FC 08 Homburg FC Homburg 14:00 PUSH

SV Sandhausen hat mit dem 2:1 beim SGV Freiberg noch einmal gezeigt, wie stabil die Mannschaft auf den letzten Metern der Saison auftritt. Mit 54 Punkten steht Sandhausen auf Rang vier und kann mit einem Heimsieg sogar noch auf Platz drei springen. Das verleiht diesem letzten Auftritt vor eigenem Publikum durchaus Gewicht. FC 08 Homburg reist nach dem 5:2 gegen Bayern Alzenau mit viel Offensivschwung an und liegt bei 53 Punkten direkt hinter Sandhausen. Auch für die Gäste ist also noch ein Sprung möglich. Es ist ein direktes Duell zweier Teams, die sich tabellarisch ganz nah sind und im Saisonfinale noch einmal sichtbar werden wollen.

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Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach KSV Hessen Kassel KSV Hessen 14:00 live PUSH

Kickers Offenbach hat mit dem 3:1 bei SC Freiburg II einen wichtigen Schritt gemacht und sich auf 43 Punkte verbessert. Damit ist die Lage deutlich entspannter als noch vor wenigen Wochen, doch ein Heimsieg zum Abschluss könnte die Saison noch einmal aufhellen. Gerade auf dem Bieberer Berg will Offenbach mit Nachdruck rausgehen. KSV Hessen Kassel kommt nach dem 2:0 gegen TSV Steinbach Haiger mit 51 Punkten als Tabellenachter. Nach oben ist noch Bewegung möglich, und genau das macht dieses Spiel reizvoll. Kassel kann die Saison in der oberen Tabellenhälfte sehr ordentlich beschließen, Offenbach will vor eigenem Publikum nachlegen. Es ist kein Endspiel um Leben und Tod, aber eines mit viel Tradition und spürbarer Bedeutung. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00 live PUSH

TSV Steinbach Haiger hat durch das 0:2 in Kassel die Chance auf einen noch besseren Abschluss etwas beschädigt, steht mit 53 Punkten aber weiterhin in einer sehr ordentlichen Position. Im letzten Heimspiel bietet sich nun die Gelegenheit, die Saison mit einem Sieg abzurunden und im engen Feld zwischen Platz drei und sieben vielleicht noch einmal vorzurücken. Der Bahlinger SC ist abgestiegen und hat trotz des 2:2 gegen Eintracht Trier keine Wende mehr erzwingen können. Für die Gäste geht es nur noch darum, sich anständig aus der Liga zu verabschieden. Genau darin liegt oft eine eigentümliche Gefahr: Ein bereits abgestiegener Gegner spielt frei, der Favorit steht unter Erwartungsdruck. Steinbach trägt die Pflicht, Bahlingen nur noch den Stolz. ---

Die SV Stuttgarter Kickers haben mit dem 1:0 in Walldorf einen starken Schlusspunkt vor dem Finale gesetzt und stehen nun bei 51 Punkten. Vor eigenem Publikum wartet nun ausgerechnet der frischgebackene Meister. Mehr Bühne gibt es an einem letzten Spieltag kaum. Die Kickers können mit einem Sieg die Saison nicht nur vergolden, sondern auch im oberen Mittelfeld noch Plätze gutmachen. SG Sonnenhof Großaspach reist als Meister und Aufsteiger an, musste zuletzt beim 0:2 gegen Barockstadt aber eine Niederlage hinnehmen. Das ändert nichts an der überragenden Saison, doch der Champion wird kaum Lust haben, sich mit zwei schwachen Ergebnissen zu verabschieden. Dieses Spiel lebt von Prestige, Atmosphäre und der Frage, wie ein Meister auf einen ambitionierten Gastgeber antwortet. ---

SG Barockstadt Fulda Lehnerz hat mit dem 2:0 in Großaspach noch einmal ein kräftiges Lebenszeichen gesendet und steht nun bei 49 Punkten. Das Team kann mit einem weiteren Erfolg ein sehr ordentliches Saisonbild abrunden. Gerade zuhause dürfte der Anspruch klar sein, gegen einen direkten Konkurrenten im oberen Mittelfeld noch einmal zuzupacken. FSV Frankfurt musste sich zuletzt mit einem 1:1 gegen Mainz 05 II begnügen, steht aber mit 54 Punkten sogar auf Rang drei. Dieser Platz ist noch keineswegs gesichert. Genau deshalb geht es für die Gäste noch um etwas Greifbares. Zwischen guter Saison und starkem Saisonabschluss liegt oft nur ein Spiel. Barockstadt gegen Frankfurt ist deshalb eines der spannendsten direkten Duelle dieses Finaltages. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 PUSH

FSV Mainz 05 II hat beim 1:1 in Frankfurt einen Punkt mitgenommen und geht mit 53 Zählern als Siebter in den letzten Spieltag. Nach oben sind noch kleinere Verschiebungen möglich, und gerade deshalb ist dieses Heimspiel alles andere als bedeutungslos. Mainz kann mit einem Sieg womöglich noch mehrere Teams überholen. SC Freiburg II hat nach dem 1:3 gegen Offenbach nur noch 45 Punkte und steht auf Rang elf. Für die Gäste geht es nicht mehr um die ganz große Tabelle, wohl aber um einen besseren Schlusspunkt. Beide Mannschaften kennen sich aus intensiven und oft spielstarken Partien in dieser Liga. Diesmal geht es um den letzten Eindruck – und der zählt am Ende oft mehr, als man zunächst glaubt. ---

SV Eintracht Trier 05 hat beim 2:2 in Bahlingen den erhofften Befreiungsschlag verpasst und steht mit 44 Punkten weiter im unteren Mittelfeld. Der Klassenerhalt ist geschafft, doch der letzte Heimauftritt soll nicht mit einem schalen Gefühl enden. Gegen einen bereits abgestiegenen Gegner ist die Erwartungshaltung klar, gerade vor eigenem Publikum. TSV Schott Mainz verlor zuletzt trotz ordentlicher Gegenwehr 2:3 gegen TSG Balingen und steht als Absteiger fest. Für die Gäste geht es nur noch darum, sich nicht kampflos aus der Liga zu verabschieden. Solche Spiele sind für abgestiegene Teams oft eine letzte Möglichkeit, Haltung zu zeigen. Trier will sauber abschließen, Schott Mainz wenigstens erhobenen Hauptes gehen. ---

Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau SGV Freiberg Freiberg 14:00 PUSH

Bayern Alzenau ist abgestiegen und musste beim 2:5 in Homburg erneut erleben, wie schwer diese Saison geworden ist. Der letzte Heimauftritt bietet nun nur noch die Chance auf einen versöhnlichen Schlusspunkt. Sportlich ist nichts mehr zu retten, emotional aber sehr wohl noch etwas zu bewahren. Der SGV Freiberg hat trotz der 1:2-Niederlage gegen Sandhausen Platz zwei sicher. Damit ist die Vizemeisterschaft bereits fix, auch wenn der Traum vom ganz großen Wurf verpasst wurde. Genau deshalb ist dieses Spiel interessant: Freiberg kann befreit auftreten, Alzenau ohne Druck. Es ist ein Duell zwischen Enttäuschung über Verpasstes und dem Wunsch, wenigstens den letzten Eindruck zu kontrollieren. ---

Die TSG Balingen hat mit dem 3:2 bei TSV Schott Mainz immerhin noch einmal gewonnen, auch wenn der direkte Wiederabstieg damit nicht mehr zu verhindern war. Im letzten Heimspiel geht es nun nur noch um einen würdigen Abschied aus der Regionalliga. Solche Spiele tragen oft viel Emotionalität in sich, gerade wenn sportlich bereits alles entschieden ist. FC-Astoria Walldorf verlor zuletzt 0:1 gegen die Stuttgarter Kickers und steht mit 44 Punkten auf Rang zwölf. Auch für die Gäste ist die Saison sportlich gerettet, aber längst nicht glänzend abgeschlossen. Ein Sieg in Balingen könnte das Bild etwas geraderücken. Für beide Teams geht es am Ende weniger um Rechnen als um das letzte Gefühl, das diese Saison hinterlässt.