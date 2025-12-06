Großaspach und Freiberg triumphieren – Drama vor der Winterpause

Mit einem hoch emotionalen Abschluss geht die Regionalliga Südwest in die Winterpause. Spitzenteams behaupteten sich, Außenseiter jubelten überraschend, und in mehreren Stadien fielen die Entscheidungen erst in den letzten Minuten. Die Ergebnisse dieses letzten Spieltags des Jahres rücken das Feld enger zusammen – und geben einen Vorgeschmack auf intensive Spiele nach der Winterpause.

Offenbach gelingt ein Auftakt, der in seiner Entschlossenheit ein deutliches Zeichen setzt. Schon nach neun Minuten bringt Ron Berlinski die Gastgeber in Führung, ehe Emanuel Marincau in der 27. Minute für Mainz II ausgleicht und den guten Offenbacher Beginn zunächst verpuffen lässt. Doch es sind nur drei Minuten, bis die Partie wieder auf die Seite der Hausherren kippt: Ouassim Karada trifft in der 30. Minute zum 2:1 und setzt der Offenbacher Antwort eine beeindruckende Wucht bei. Kurz vor der Pause erhöht Valdrin Mustafa in der 44. Minute auf 3:1. ---

Walldorf präsentiert sich gegen Steinbach Haiger zunächst mit Mut und Struktur. Die frühe Führung durch Konrad Riehle in der 13. Minute sorgt für Stabilität. Doch Steinbachs Jonas Singer gelingt in der 67. Minute der Ausgleich, der einer Partie neue Fahrt verleiht, die zunehmend an Tempo gewinnt. Walldorf antwortet erneut: Muhammed Yasin Batuhan Zor trifft in der 74. Minute zum 2:1. Doch die erneute Führung reicht nicht bis zum Ende – Serkan Firat verwandelt in der 86. Minute zum 2:2 und sorgt für ein Remis. ---

Vor 3221 Zuschauern entwickelt sich an der Mosel ein Spiel, das früh seine Richtung findet. Die Stuttgarter Kickers starten gut: Nevio Schembri trifft in der 15. und 17. Minute doppelt und reißt damit die Partie sofort an sich. Trier jedoch reagiert – Christopher Wähling verkürzt in der 35. Minute, und als Damjan Marceta in der vierten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter ausgleicht, scheint alles wieder offen. Doch die Kickers bleiben die reifere Mannschaft. Flamur Berisha bringt die Gäste in der 49. Minute erneut in Führung, und David Tomic setzt in der 90.+4 Minute den Schlusspunkt zum 4:2. ---

Frankfurt wollte zum Jahresende den Anschluss an die Topplätze halten, begann stark und führte früh durch Hassan Mourad in der 18. Minute. Doch Großaspach, das zuletzt mit enormer Offensivkraft überzeugte, drehte die Partie mit beeindruckender Effizienz. Die Gäste verpassten zwar in der 27. Minute eine große Gelegenheit, als Fabian Eisele mit einem Foulelfmeter an Torhüter Louis Held scheiterte, ließen sich davon jedoch nicht beirren. Loris Maier traf in der 39. Minute zum Ausgleich, ehe Niklas Pollex nach dem Seitenwechsel in der 62. Minute zur Führung vollendete. Den Schlusspunkt setzte Mert Tasdelen in der 84. Minute per sicher verwandeltem Foulelfmeter. Großaspach bleibt damit als Aufsteiger ein echtes Spitzenmannschafts-Phänomen und überwintert mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Freiberg. ---

Ein ehrgeiziger Auftritt der Freiburger Reserve reichte nicht, um die drei Punkte zu Hause zu halten. Leon Catak traf bereits in der 16. Minute zur Führung – doch Alzenau antwortete mit großer Entschlossenheit. Filip Pandza glich in der 45. Minute aus, exakt zum psychologisch denkbar ungünstigen Zeitpunkt für Freiburg. In der Schlussphase wurden die Gäste immer mutiger: Lukas Fecher traf in der 81. Minute zur Führung, und Lucas Sitter stellte in der 90. Minute den 3:1-Endstand her. Für Alzenau sind die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt ein dringend benötigter Lichtblick. ---

Kassel legte los wie die Feuerwehr: Schon in der 5. Minute traf Elsamed Ramaj zum 1:0. Doch Sandhausen, im Aufstiegsrennen unter Druck, zeigte beeindruckende Reaktion. Pascal Testroet traf erst in der 29. Minute zum Ausgleich und legte in der 35. Minute das 2:1 nach – ein Doppelschlag, der Kassel verunsicherte. Nach dem 2:2 von Ramaj in der 66. Minute schien das Spiel zu kippen, doch in der 89. Minute schockte Phil Halbauer die Hausherren mit dem 3:2-Siegtreffer. Sandhausen nimmt damit drei enorm wichtige Punkte mit in die Winterpause und bleibt in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. ---

Homburg löste seine Aufgabe souverän. Armend Qenaj brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung. Bahlingen mühte sich, fand aber gegen das gut strukturierte Homburger Defensivspiel selten Lösungen. Als die Gastgeber spät alles nach vorne warfen, verwandelte Frederic Baum in der 88. Minute einen Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. Homburg bleibt dank dieses Auswärtssiegs eng an den oberen Tabellenplätzen dran. ---

Der Spitzenreiter SGV Freiberg tat sich beim Tabellenletzten schwerer als erwartet. Mainz verteidigte tief und leidenschaftlich, hielt lange das 0:0 – bis in der 45. Minute Matt-Brahan Zié zuschlug. Freiberg brachte die knappe Führung über die Zeit und geht damit als Tabellenführer in die Winterpause. Schott Mainz hingegen bleibt in akuter Abstiegsnot. ---