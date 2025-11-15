– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Großaspach unaufhaltsam: 3:1 in Unterzahl gegen Stuttgarter Kickers Packendes württembergisches Duell in der Regionalliga Südwest.

Es ist vollbracht! Die SG Sonnenhof Großaspach surft auch weiterhin auf einer Erfolgswelle und ist damit nun seit acht Pflichtspielen ungeschlagen. Durch eine Willensleistung gepaart mit einem 3:1-Heimsieg vor fast 5000 Zuschauern gegen die Stuttgarter Kickers steht die Reinhardt-Elf auf dem zweiten Tabellenplatz und schließt die Hinserie der aktuellen Regionalliga Südwest-Spielzeit als Vizeherbstmeister ab. Doch bis dahin war es ein weiter weg für die Aspacher.

Die Hausherren erwischten den besseren, aktiveren Start. Die Belohnung für den Aufwand folgte bereits früh: Mert Tasdelen fasste sich in der 11. Spielminute ein Herz, zog aus rund 20 Metern ab und versenkte den Ball per Flachschuss ins linke untere Eck zur Führung für die SG. Doch im darauffolgenden Spielabschnitt erhöhten die Gäste aus Degerloch das Engagement und kamen zu immer mehr Spielanteilen. Für den Ausgleich sorgte dann allerdings eine Unachtsamkeit der SG-Defensive im Aufbauspiel nach eigenem Abstoß. Flamur Berisha schaltete blitzschnell und schob aus kurzer Distanz ins leere Tor ein (24.). Und die Kickers machten weiterhin Druck auf das gegnerische Gehäuse, kamen im letzten Drittel aber nicht mehr zum finalen Pass oder scheiterten mit hohen Hereingaben an der Kopfabwehr eines Aspachers. Anders die Gastgeber: Marius Kunde wurde kurz vor der Pause bis zur Grundlinie durchgeschickt, brachte den Ball ins Zentrum, wo Loris Maier goldrichtig stand und zur 2:1-Pausenführung einköpfte (39.).