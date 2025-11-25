Großaspach triumphiert in Balingen und stürmt auf Rang zwei

Im heutigen Nachholspiel des 18. Spieltags der Regionalliga Südwest setzt die SG Sonnenhof Großaspach ein starkes Ausrufezeichen. Beim 4:0 in Balingen präsentiert sich die SG im Duell zweier Aufsteiger mit großer Effizienz und Abgeklärtheit.

Dieses Nachholspiel wurde zu einer Demonstration der aktuellen Großaspacher Stärke – und zu einem ernüchternden Abend für die TSG Balingen. In der 29. Minute brachte Michael Kleinschrodt die Gäste in Führung. Nur sieben Minuten später erhöhte Luca Damiano Molinari in der 36. Minute auf 2:0 – ein Treffer, der die Kräfteverhältnisse auf dem Platz endgültig sichtbar machte. Der Abend wurde für die TSG noch schwerer, als Matthias Schmitz in der 63. Minute nach Gelb-Rot vom Platz musste. In Unterzahl verlor Balingen endgültig den Zugriff.

Die SGS nutzte den Raum eiskalt: In der 71. Minute erhöhte erneut Michael Kleinschrodt auf 3:0 und krönte seine starke Leistung. Nur vier Minuten später setzte Fabian Eisele in der 75. Minute mit dem 4:0 den Schlusspunkt – ein Treffer, der die Überlegenheit der SG nochmals unterstrich. Für Großaspach bedeutet dieser Auswärtssieg einen weiteren Höhenflug: Mit nun 34 Punkten schiebt sich die SGS auf den zweiten Tabellenplatz.

---

Bis in die Nachspielzeit hinein sah es im brisanten Flutlichtduell zwischen dem FSV Frankfurt und dem SV Sandhausen nach einer torlosen Punkteteilung aus. Doch Amin Farouk sorgte ganz später für den umjubelten Siegtreffer der Hausherren. ---

Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Michael Guthörl die Führung für den TSV Steinbach Haiger besorgte. Nach einer halben Stunde hatte der SV Eintracht Trier per Elfmeter die Chance auf den Ausgleich, doch Sven König vergab. Die Hausherren kämpften um einen Punktgewinn und wurden in der 86. Minute belohnt. Damjan Marceta traf nach Vorlage von Sinan Tekerci zum verdienten Ausgleich. ---

Vor 4600 Zuschauern am Bieberer Berg erarbeitete sich Offenbach einen hart umkämpften 1:0-Heimsieg. Nach einer druckvollen Phase belohnte Keanu Staude seine Mannschaft in der 38. Minute mit dem Führungstreffer. Bahlingen versuchte in der zweiten Halbzeit mit viel Einsatz zurück ins Spiel zu finden, blieb aber immer wieder an der stabilen Offenbacher Defensive hängen. So stand am Ende ein wichtiger Arbeitssieg für die Kickers. ---

Ein bitterer Nachmittag für die Kickers vor 3180 Zuschauern im Gazi-Stadion: Trotz intensiver Bemühungen unterlagen sie der SG Barockstadt knapp mit 0:1. Der entscheidende Treffer fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel, als Moritz Dittmann in der 48. Minute die Gäste jubeln ließ. Die größte Chance zum Ausgleich vergaben die Kickers in der 62. Minute, als Flamur Berisha mit einem Handelfmeter scheiterte und damit die Hoffnung seiner Mannschaft auf Zählbares vergab. Barockstadt verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich und nahm einen wertvollen Auswärtssieg mit. ---

Ein Duell geprägt von Disziplin, Geduld und taktischer Strenge endete vor 1961 Zuschauern mit einem 0:0. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld. Am Ende blieb es ein Duell ohne Sieger, das beiden Teams nur einen Punkt einbringt. ---

Daniel Gleiber brachte Mainz II in der 41. Minute in Führung, ehe Fabio Moreno Y Fell in der 57. Minute zum 0:2 nachlegte. Walldorf stemmte sich in der Schlussphase vehement gegen die Niederlage und kam durch Marcel Carl in der 90.+2 Minute zum Anschluss. Zu mehr reichte es jedoch nicht – Mainz II verteidigt seine Position im Spitzenfeld der Tabelle. ---

Schott Mainz sicherte sich im Kellerduell einen enorm wichtigen 1:0-Heimsieg. Alexander Luigi Rimoldi markierte in der 22. Minute den Treffer des Tages, der den gastgebenden Aufsteiger noch einmal hoffen lässt. Bayern Alzenau rannte lange an, fand aber kaum Mittel, die kompakte Defensive der Mainzer aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ein starker Nachmittag für Schott, das sich im Abstiegskampf zurückmeldet. ---

Den erste Sieg seit September durfte der SGV Freiberg beim formstarken SC Freiburg II bejubeln. Nach 23 Minuten sorgte Meghon Valpoort für die Führung, die Leon Petö per Elfmeter (32.) zu einem 2:0 ausbaute. Den Hausherren gelang durch Leon Catak (45.) zwar der Ausgleich, zu mehr reichte es allerdings nicht.