Großaspach stürmt den Bieberer Berg und siegt mit 3:1

Loris Maier brachte seine Farben in Front (14.), den Offenbachs Ron Berlinski (28.) noch vor dem Seitenwechsel egalisieren konnte. Die Dominanz schlug sich in Durchgang zwei in Toren nieder: In Überzahl, OFC-Verteidiger Arh Cesen musste mit Rot vom Platz (59.), schossen Michael Kleinschrodt (66.) und Volkan Celiktas (70.) den Auswärtserfolg heraus.

Die ersten Nachrichten kamen aber von der Bank – während die Hessen mit Mark Zimmermann ab sofort auf einen neuen Cheftrainer setzen, musste es sich Pascal Reinhardt, der Coach aus Großaspach, wegen seiner vierten gelben Karte vergangene Woche auf der Tribüne gemütlich machen – seine Assistenten Maurizio Blunda und Patrick Ziegler übernahmen. Und die mussten mit ansehen, wie nach keinen 30 Sekunden die Hausherren die erste Duftmarke setzten.

Der Pegel schlug dann aber schnell auf die andere Spielseite aus, unbeeindruckt von den fast 6000 Zuschauern rollte der Ball immer wieder auf das OFC-Gehäuse. So hatten die Kickers zunächst Glück, als Niklas Pollex seinen Freistoß aus 20 Metern an die Latte nagelte (13.). Der anschließende Eckball brachte zwar nichts ein, aber die SG schnell wieder in Ballbesitz und über Antonis Aidonis zügig in die Box, wo Kapitän Celiktas für Loris Maier ablegte, und dieser mit einem satten Flachschuss von der Strafraumgrenze Offenbachs Schlussmann Brinkies keine Chance ließ – 1:0 Aspach (14.).

Keine vier Zeigerumdrehungen hatte Fabian Eisele das 2:0 auf dem Fuß, schön bedient von Loris Maier zielte der Torjäger jedoch zu hoch. Der Dorfklub drückte weiter, drang einige Male gefährlich in den Strafraum ein, die SG-Offensive fand ihren Meister aber immer wieder in Brinkies. Auf der anderen Seite konnte sich dann auch Keeper Maxi Reule auszeichnen, nach einer Offenbacher Kombination kam Noel Knothe zum Abschluss, den Reule aber sicher aufnahm (25.). In der 28. Minute stand es aber doch 1:1, nach einem Fehler im Aspacher Aufbauspiel reagierte Keanu Staude am schnellsten, bediente seinen Sturmpartner Ron Berlinski, der Reule mit einem Chip überraschte – 1:1 (28.). Kleinschrodt, Eisele und Loris Maier blieben jedoch unbeeindruckt, zur neuerlichen Führung sollte es bis zum Pausenpfiff aber nicht reichen.

Mit demselben Tempo ging auch in der zweiten Halbzeit auf das Tor der Gastgeber, doch Volkan Celiktas seinen Distanzschuss aus 22 Metern entschärfte Offenbachs Bester, Torhüter Brinkies, mit den Fäusten zur Ecke (48.). Noch stärker war dessen Parade gegen Eisele, von Pollex freigespielt zielte er aus acht Metern ins linke Toreck, Brinkies tauchte auch diese Aspacher Großchance heraus (53.).

Ab der 59. Spielminute waren die Hessen dann nur noch mit neuen Feldspielern unterwegs – Kristjan Ahr Cesen unterlief ein folgenschwerer Fehler, als er einen langen Ball auf den einlaufenden Marius Kunde mit dem Arm stoppte. Schiedsrichter Lukas Jungfleisch konnte dem letzten Mann nur noch die rote Karte zeigen. In Überzahl war der Sonnenhof dann auch im Duell gegen Johannes Brinkies erfolgreich, zum Beispiel in Minute 66, als Pollex mit einem top Pass Kleinschrodt auf den Weg schickte, dieser seinem Schatten enteilte und den Ball am herausstürzenden Torhüter vorbeispitzelte.

Oder wie in Minute 70, als der eingewechselte Mert Tasdelen an der rechten Strafraumgrenze unbedrängt zum Flanken kam und mustergültig Capitano Celiktas am zweiten Pfosten auf den Kopf servierte – ein Doppelschlag, der dem Aspacher Anhang gefiel und den Bieberer Berg zum Verstummen brachte. Der 14. Saisonsieg war eingetütet, der für die lauffreudigen Aspacher auch noch hätte höher ausfallen können.

Die besten Genesungswünsche gehen noch an Offenbachs Maximilian Rossmann raus, der sich nach fünf Minuten ohne gegnerische Einwirkung das Knie verdrehte und vom Platz getragen werden musste.



Die nächste Partie

Am kommenden Freitag empfängt die SG Sonnenhof Großaspach den TSV Steinbach Haiger. Anpfiff der Partie des 25. Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 19 Uhr.