Großaspach stürmt an Spitze, Steinbach Haiger siegt, Offenbach top

Der FSV Frankfurt hat zum Auftakt der Regionalliga Südwest für eine Überraschung gesorgt und sich mit 2:1 beim Absteiger SV Sandhausen durchgesetzt. Vor 3069 Zuschauern brachte Amin Farouk die Gäste in der 7. Minute in Führung. Doch der SVS reagierte prompt: Yannick Osée traf in der 21. Minute zum Ausgleich. Kurz vor der Pause dann der entscheidende Nadelstich: Giorgio Del Vecchio traf in der 45. Minute zum 1:2. ---

Ein Auftakt nach Maß für den SGV Freiberg: Mit einer reifen Vorstellung sicherten sich die Gastgeber vor heimischer Kulisse einen klaren 3:0-Erfolg. Marius Köhl brachte sein Team in der 39. Minute in Führung und war später auch für den Schlusspunkt verantwortlich (79.). Dazwischen erhöhte Aris Malaj in der 76. Minute auf 2:0. Freiburg II verlor in der 63. Minute Junior Atemkeng mit Gelb-Rot und hatte in Unterzahl keine Mittel mehr gegen konzentrierte Freiberger. ---

1406 Zuschauer erlebten ein packendes Spiel mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Steinbach führte durch Tore von Jakob Pfahl (8.) und Michael Guthörl (29.) früh mit 2:0. Doch Trier schlug noch vor der Pause zurück – Damjan Marceta verkürzte in der 45. Minute und glich nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff aus. Die Partie stand auf der Kippe, ehe Ertan Hajdaraj in der 58. Minute den entscheidenden Treffer für die Gastgeber markierte. Steinbach belohnte sich mit drei Punkten zum Saisonstart. ---

Im Duell trennten sich Homburg und Kassel mit einem Unentschieden. Oliver Kovacic brachte Homburg bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Kassel blieb dran und glich in der 77. Minute durch Benjamin Girth aus. Beide Teams zeigten über weite Strecken eine ausgeglichene Leistung und teilten sich am Ende die Punkte vor 1648 Zuschauern. ---

Trotz engagierter Bemühungen auf beiden Seiten blieb das Duell zwischen Mainz II und Walldorf torlos. Die Partie wurde von intensiven Zweikämpfen geprägt und nahm mit der Gelb-Roten Karte für Jason Amann in der 70. Minute noch einmal Fahrt auf. Mainz musste in Unterzahl das Remis über die Zeit retten – was gelang. Für beide Mannschaften bedeutet der Punkt ein solides, aber unspektakuläres Ergebnis zum Auftakt. ---

Kickers Offenbach zeigte von Beginn an Präsenz und sicherte sich mit einem abgeklärten Auswärtsspiel die ersten drei Punkte der Saison. Onur Ünlücifci eröffnete früh in der 8. Minute, Boubacar Barry stellte in der 51. Minute auf 0:2. Bahlingen fand keine Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste und blieb ohne klare Torchancen. Offenbach startet mit einem Sieg in die neue Spielzeit und untermauert gleich zu Beginn seine Ambitionen. ---

Was für ein Statement! Der Aufsteiger Großaspach ließ dem Mitaufsteiger TSG Balingen keine Chance und feierte vor heimischer Kulisse einen furiosen Auftaktsieg. Fabian Eisele eröffnete in der 13. Minute, Volkan Celiktas legte noch vor der Pause nach (42.). Elias Rahn traf doppelt (55., 61.), ehe Ole Deininger in der 63. Minute der Ehrentreffer für Balingen gelang. Doch die Gastgeber blieben gnadenlos: Eisele schnürte seinen Doppelpack in der 70. Minute, Celiktas setzte in der 78. Minute den 6:1-Endstand. ---

Aufsteiger Alzenau musste Lehrgeld zahlen. Schott Mainz dominierte das Geschehen und entschied die Partie bereits in der ersten Halbzeit. Sean Horozovic (35.), Abdellatif El Mahaoui (38.) und Nils Gans (44.) sorgten für eine deutliche Pausenführung. In der 76. Minute erhöhte Dominik Ahlbach auf 0:4. Bitter für Alzenau: Luka Garic sah in der 86. Minute noch die Rote Karte. Schott Mainz startet mit einem klaren Auswärtssieg. ---