Großaspach startet mit klarer Linie in die Wintervorbereitung

Nach der Winterpause ist bei der SG Sonnenhof Großaspach wieder Bewegung drin. Trainer Pascal Reinhardt bittet seit dem vergangenen Samstag zum Training, und schon die erste Woche zeigt, wie zielstrebig der Dorfklub den zweiten Saisonabschnitt angeht. Tests, Reisen und ein früher Pflichtspielauftakt markieren einen eng getakteten Fahrplan.
Die Winterruhe beendet. Am vergangenen Samstag begann für die SG Sonnenhof Großaspach die Vorbereitung auf die Rückrunde der Regionalliga Südwest. Als Tabellenzweiter geht die Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt in diese Phase, getragen von der Gewissheit, sich in der bisherigen Saison eine starke Ausgangsposition erarbeitet zu haben. Entsprechend konzentriert und intensiv fällt der Neustart aus.
Schon zum Abschluss der ersten Trainingswoche wird getestet. Am Samstag, 24. Januar, empfängt Großaspach um 13 Uhr den Oberligisten FC Nöttingen auf dem Kunstrasen der WIRmachenDRUCK Arena. Keine 24 Stunden später folgt der nächste Prüfstein: Am Sonntag, 25. Januar, tritt der Dorfklub um 12 Uhr beim Verbandsligisten VfR Heilbronn an, gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz im Frankenstadion. Zwei Spiele an einem Wochenende, zwei unterschiedliche Gegner, zwei Gelegenheiten, nach der Pause wieder in den Wettkampfmodus zu finden.
Der enge Rhythmus bleibt bestehen. Bereits am Mittwoch, 28. Januar 2026, steht das dritte Testspiel an. Um 19 Uhr geht es gegen den FC 08 Villingen, ausgetragen wird die Partie in Eutingen im Gäu. Kurz darauf verlässt die Mannschaft für mehrere Tage den heimischen Trainingsbetrieb. Vom Freitag, 30. Januar, bis Mittwoch, 4. Februar 2026, reist Großaspach ins Trainingslager nach Side in der Türkei. Quartier wird im TUI BLUE Xanthe bezogen, wo Trainings- und Regenerationsarbeit gebündelt stattfinden.
Nach der Rückkehr setzt sich die Testspielserie fort. Am Sonntag, 8. Februar 2026, trifft die SG Sonnenhof um 14 Uhr auf den 1. CfR Pforzheim, gespielt wird in Renningen. Eine weitere Standortbestimmung folgt am Samstag, 14. Februar 2026, beim FC Augsburg II. Uhrzeit und Spielort dieser Begegnung stehen noch nicht fest, der Termin markiert jedoch den letzten geplanten Test vor dem Pflichtspielstart.
Denn der rückt schnell näher. Am Sonntag, 22. Februar 2026, beginnt für Großaspach mit dem 21. Spieltag die Fortsetzung der Regionalliga Südwest. Um 14 Uhr gastiert der SC Freiburg II in der WIRmachenDRUCK Arena. Es ist der Moment, in dem aus Vorbereitung wieder Ernst wird – vor heimischer Kulisse, mit der Last und der Motivation eines Tabellenzweiten, der den Schwung der Hinrunde in die entscheidenden Wochen tragen will.