– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Großaspach startet mit klarer Linie in die Wintervorbereitung Der Tabellenzweite der Regionalliga Südwest absolviert am Wochenende ein Doppelprogramm Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest OL Baden-Württemberg Verbandsliga WFV Villingen Großaspach + 2 weitere

Nach der Winterpause ist bei der SG Sonnenhof Großaspach wieder Bewegung drin. Trainer Pascal Reinhardt bittet seit dem vergangenen Samstag zum Training, und schon die erste Woche zeigt, wie zielstrebig der Dorfklub den zweiten Saisonabschnitt angeht. Tests, Reisen und ein früher Pflichtspielauftakt markieren einen eng getakteten Fahrplan.

Die Winterruhe beendet. Am vergangenen Samstag begann für die SG Sonnenhof Großaspach die Vorbereitung auf die Rückrunde der Regionalliga Südwest. Als Tabellenzweiter geht die Mannschaft von Trainer Pascal Reinhardt in diese Phase, getragen von der Gewissheit, sich in der bisherigen Saison eine starke Ausgangsposition erarbeitet zu haben. Entsprechend konzentriert und intensiv fällt der Neustart aus.

Sa., 24.01.2026, 13:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach FC Nöttingen FC Nöttingen 13:00 live PUSH Schon zum Abschluss der ersten Trainingswoche wird getestet. Am Samstag, 24. Januar, empfängt Großaspach um 13 Uhr den Oberligisten FC Nöttingen auf dem Kunstrasen der WIRmachenDRUCK Arena. Keine 24 Stunden später folgt der nächste Prüfstein: Am Sonntag, 25. Januar, tritt der Dorfklub um 12 Uhr beim Verbandsligisten VfR Heilbronn an, gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz im Frankenstadion. Zwei Spiele an einem Wochenende, zwei unterschiedliche Gegner, zwei Gelegenheiten, nach der Pause wieder in den Wettkampfmodus zu finden.

Der enge Rhythmus bleibt bestehen. Bereits am Mittwoch, 28. Januar 2026, steht das dritte Testspiel an. Um 19 Uhr geht es gegen den FC 08 Villingen, ausgetragen wird die Partie in Eutingen im Gäu. Kurz darauf verlässt die Mannschaft für mehrere Tage den heimischen Trainingsbetrieb. Vom Freitag, 30. Januar, bis Mittwoch, 4. Februar 2026, reist Großaspach ins Trainingslager nach Side in der Türkei. Quartier wird im TUI BLUE Xanthe bezogen, wo Trainings- und Regenerationsarbeit gebündelt stattfinden.

Mi., 28.01.2026, 19:00 Uhr FC 08 Villingen Villingen SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 19:00 live PUSH