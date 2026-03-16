Großaspach siegt spät, VfR Aalen verliert, SSV Reutlingen spielt 2:2

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

Die TSG 62/09 Weinheim legte den Grundstein für den Erfolg bereits in der Anfangsphase der Begegnung. David Lipka (10.) besorgte die frühe Führung für die Gastgeber. Weinheim blieb am Drücker und konnte den Vorsprung noch vor Ablauf der ersten halben Stunde ausbauen, als Jakob Reichert (27.) zum 2:0 traf. Der VfR Aalen bemühte sich im weiteren Spielverlauf um den Anschlusstreffer, fand jedoch keine entscheidende Lücke in der Weinheimer Defensive, die den Vorsprung bis zum Abpfiff verteidigte.

In Großaspach fiel die Entscheidung in einer dramatischen Schlussphase. Die Hausherren erwischten einen guten Start und gingen bereits früh durch Sean Wallace (8.) in Führung. Dieser Spielstand hatte bis tief in die Nachspielzeit der ersten Hälfte Bestand, ehe Henry Leber (45.+1) den Ausgleich für den Bahlinger SC markierte. Im zweiten Durchgang neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Als vieles bereits nach einer Punkteteilung aussah, schlug die Heimelf erneut zu: Marlon D'Elia (90.+5) erzielte den entscheidenden Treffer zum Heimsieg.

SSV Reutlingen – TuS Ergenzingen 2:2

Eine ungewöhnliche erste Halbzeit bekamen die Zuschauer in Reutlingen zu sehen, da beide Treffer vor dem Seitenwechsel durch Eigentore fielen. Zunächst unterlief Pascal Hünig (7.) ein Missgeschick zur Reutlinger Führung, bevor Bernhard Alonso Kellerstrass (39.) ebenfalls ins eigene Netz traf und damit den Ausgleich für Ergenzingen herstellte. In der Schlussphase der Partie überschlugen sich die Ereignisse: Felix Hörmann (80.) brachte die Gäste erstmals in Front, doch Giosue Mobilia (90.+1) rettete dem SSV Reutlingen in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

Freiburger FC – SG HD-Kirchheim 3:3

Torreich und mit ständig wechselnden Führungen verlief die Partie im Breisgau. Jakob Naschold (33.) eröffnete den Reigen für den Freiburger FC. Nach dem Seitenwechsel glich Til Huber (52.) per Foulelfmeter für die Gäste aus, ehe Tim Van Soldt (68.) das Spiel komplett drehte. Freiburg antwortete jedoch prompt mit einem Doppelschlag durch Maximilian Huber (74.) und Luis Thoma (75.). Den Schlusspunkt in dieser ereignisreichen Begegnung setzte Shahin Can Sabok Sir (90.+1), der in der Nachspielzeit den Ausgleich für die SG HD-Kirchheim markierte.

TSG Balingen – FC-Astoria Walldorf 2:1

Die U19 der TSG Balingen bewies im zweiten Spielabschnitt eine große Moral. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+3) waren die Gäste aus Walldorf in Führung gegangen. Balingen kam jedoch entschlossen aus der Kabine und suchte den Weg nach vorne. Innerhalb von nur fünf Minuten drehte die Heimelf die Begegnung komplett: Niklas Bender (65.) besorgte den Ausgleich, bevor Joseph Banzhaf (70.) den Treffer zum 2:1-Endstand erzielte und damit den Heimsieg sicherte.

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