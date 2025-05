Großaspach nach 16 Sekunden gegen Balingen auf der Siegerstraße

Topspiel der Oberliga und doch irgendwie ohne große Bedeutung. Weil der feststehende Meister SG Sonnenhof Großaspach gegen den feststehenden Tabellenzweiten TSG Balingen sich im DB Regio-wfv-Pokalfinale am 24. Mai erneut treffen, wurde der 33. Spieltag um 10 Tage vorverlegt. Die Rotationsmaschinen wurden auf beiden Seiten angeworfen, ausgemacht hat’s der SG Sonnenhof Großaspach nichts, mit 6:1 wurde der klare Hinrundensieg auch in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena wiederholt.

Sachen gibt’s dazu, die gibt’s eigentlich nicht. Das eine Mannschaft nach gerade 16 Sekunden führt, alles schon da gewesen. Dass das „erfolgreiche“ Team aber dabei überhaupt nicht am Ball war erscheint für das „Guinness Buch der Rekorde“ prädestiniert. Nach dem Anpfiff spielte die Balinger Elf den Ball zurück in den eigenen Strafraum, nach wenigen Kontakten rutschte TSG-Schlussmann Potye die Pille über den Fuß - 1:0 für den Spitzenreiter

Das 2:1 war gleichzeitig der Halbzeitstand und Gästecoach Murat Isik zeigte sich nach der Partie mit dem Zwischenergebnis hochzufrieden. Um Haaresbreite hätte nach Wiederanpfiff auch der Ausgleich fallen können, Aspachs Nummer eins Maxi Reule war aber hellwach und lenkte den Pilic-Abschluss noch über die Querlatte (48.). Den Zwei-Tore-Abstand stellte schließlich der polnische U-Nationalspieler Mike Huras wieder her, von Mert Tasdelen fein bedient erzielte er in der 51. Minute seinen ersten SG-Treffer.

Und die gaben gleich weiter Gas, erhöhten durch Fabian Eisele auf 2:0 (5.). Nach einer langen Stoppel-Ecke stieg der Torjäger hoch und köpfte ein. Der Dorfklub ließ den Vorwärtsgang drin, bewies in der Folgezeit aber nicht mehr die Zielgenauigkeit. Begleitschutz gab es dazu für Balingens Haller in der 18. Minute, der aus der eigenen Hälfte auf der linken Seite die Kugel vorantrieb, ungehindert zum Flanken kam und mit Noah Neff einen dankbaren Abnehmer fand, der den Anschlusstreffer erzielte.

Der SG-Zug kam nun wieder ins Rollen und die Fans warteten sehnlichst auf das vierte Tor. Dies fiel schließlich in Minute 73 und es war ein besonderes: das 100. Oberliga-Tor der Saison ging auf das Konto des Aspacher Goalgetters nach einem Abstauber. Fabian Eisele zeichnet sich aber nicht nur durch seinen 33. Treffer aus, mannschaftsdienlich bediente er im Strafraum den eingewechselten Leon Schürer, der 17-jährige Stürmer netzte ein und darf sich fortan als den jüngsten Torschützen der SG bezeichnen (81.). Den Schlusspunkt setzte der Mann des Spiels selber: Fabian Eisele, der in der Schlussminute seinen Hattrick schnürte und zum 6:1 vollendete.

92 Punkte bei 102:20 Toren nach 32 Spielen, die Dorfklub-Kicker sind nicht satt zu bekommen. Umittelbar nach Spielende blieben sie aber bodenständig, waren sich bewusst, dass das dritte direkte Duell mit der TSG Balingen ganz andere Vorzeichen haben wird - am 24. Mai treffen die beiden Topteams der Liga im wfv-Pokalfinale zu Fuße des Stuttgarter Fernsehturms dann erneut aufeinander...

Das nächste Spiel

Am kommenden Samstag ist die SG Sonnenhof Großaspach dann zu Gast beim FSV Hollenbach. Anpfiff in der JAKO-Arena in Hollenbach-Mulfingen ist um 15.30 Uhr.