Großaspach mit meisterlichem Schlusspunkt – SV Fellbach geht unter

Lange sah es so aus, als würde der VfR Mannheim einen lockeren Heimsieg gegen den TSV Essingen einfahren. Isaac Temiloluwa Okwubor brachte seine Farben mit einem Doppelpack in der 24. und 60. Minute mit 2:0 in Front. Doch Essingen bewies Moral: Dean Melo verkürzte in der 88. Minute, ehe Manuel Abele in der vierten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.

