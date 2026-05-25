Großaspach ist Meister, VfR Aalen verliert 3:6, Waldhof spielt 3:3

– Foto: Alex Kölmel

Die TSG Balingen erwischte beim Freiburger FC zunächst den besseren Start und ging durch Leonard Phiaphakdy früh in Führung (5.). Die Gastgeber antworteten jedoch schnell: Paul Hunn glich in der 11. Minute aus, ehe Luis Schneider (18.) und erneut Hunn (28.) die Partie drehten. Noch vor der Pause erhöhten Efoe Romeo Goudeagbe (38.) und weitere Treffer sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel baute Natinael Michael die Führung weiter aus (58.), ehe Joseph Banzhaf kurz darauf für Balingen verkürzte (60.). In der Schlussphase trafen Luis Thoma (67.), Mika Schuler (84.) und Leonard Nitz (89.) zum deutlichen 8:2-Endstand.

SSV Reutlingen – TSG 62/09 Weinheim 4:2

Der SSV Reutlingen setzte sich gegen die TSG 62/09 Weinheim mit 4:2 durch. Mika Stauß brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung, doch Muhammed Taha Kilichan gelang fast direkt im Gegenzug der Ausgleich (38.). Nach der Pause spielte Weinheim längere Zeit in Unterzahl, nachdem Nick Lion Kistner die Gelb-Rote Karte gesehen hatte (52.). Andrija Milenkovic brachte Reutlingen in der 70. Minute erneut in Führung. Weitere Treffer in der Schlussphase sorgten zunächst für das 3:1 (78.), ehe Filip Borzecki nur zwei Minuten später nochmals verkürzte (80.). Mit dem Treffer zum 4:2 in der 82. Minute entschied Reutlingen die Partie endgültig für sich.

SG HD-Kirchheim – SV Waldhof Mannheim 3:3

Die SG HD-Kirchheim und der SV Waldhof Mannheim trennten sich nach einer abwechslungsreichen Partie mit 3:3. Elion Shala brachte die Gastgeber bereits in der zweiten Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Mannheim die Begegnung zunächst durch Treffer in der 54. und 75. Minute, letzterer per Foulelfmeter. In der Schlussphase schlug Kirchheim jedoch zurück: Til Huber erzielte zunächst den Ausgleich (81.) und brachte seine Mannschaft wenig später sogar mit 3:2 in Führung (85.). Die Gäste antworteten jedoch direkt und kamen nur eine Minute später noch zum 3:3-Endstand (86.).

FC-Astoria Walldorf – SG Sonnenhof Großaspach 2:1

Die SG Sonnenhof Großaspach musste sich beim FC-Astoria Walldorf knapp geschlagen geben. Romeo Di Mauro brachte die Gastgeber kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (38.). Großaspach gelang im zweiten Durchgang zunächst der Ausgleich (61.), doch Di Mauro traf in der 75. Minute erneut und sicherte Walldorf damit den Heimsieg. Trotz der Niederlage stehen die Großaspacher als Meister fest, da Verfolger TSG Balingen ebenfalls verlor.

Bahlinger SC – VfR Aalen 6:3

Zwischen dem Bahlinger SC und dem VfR Aalen entwickelte sich besonders rund um die Halbzeitpause eine torreiche Partie. Hannes Schneider brachte Aalen zunächst in Führung (33.), doch Bahlingen drehte das Spiel noch vor dem Seitenwechsel durch Treffer von Maxence Costes (39.), Nico Gäßler (45.) und Ethan Lilian Sittler (45.). Meiko Honigmann verkürzte noch vor der Pause auf 2:3 (45.) und glich direkt nach Wiederbeginn sogar zum 3:3 aus (46.). Die Gastgeber antworteten jedoch schnell: Ivano Mrkonjic (49.), erneut Ethan Lilian Sittler (50.) und Nico Gäßler (59.) sorgten für den 6:3-Endstand.

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