Großaspach im Vorwärtsgang: Auch ein Stau stoppt Tabellenführer nicht

Allerdings dauerte es eine gute Viertelstunde, bis der Abwehrriegel erstmals erfolgreich geknackt wurde. Lukas Stoppel, der von Anfang an auflief und die linke Außenbahn beackerte, chippte den Ball clever in den Lauf von Loris Maier, der ebenso gekonnt den herauseilenden Alzenauer Schlussmann Alessio Samarelli überloppte (18.) – ein blitzsauberer SG-Führungstreffer.

Doch die abstiegsbedrohten Bayern wussten zu antworten und kamen mit dem ersten Schuss zum etwas überraschenden Ausgleich: Keine 120 Sekunden nach dem 1:0 stand es nämlich plötzlich 1:1, der freigespielte Jihad Boutakhrit ließ Keeper Maxi Reule mit einem platzierten Flachschuss aus zehn Metern keine Abwehrmöglichkeit. Doch Großaspach ließ sich nicht beirren und stellte Alzenau vor etliche Abwehrprobleme. Den Aufwand belohnte Fabian Eisele, nachdem Michael Kleinschrodt auf die Reise geschickt wurde und dieser den Überblick behielt: Von der linken Seite bediente er den Aspacher Torjäger, der sich nicht zweimal bitten ließ – 2:1 aus SG-Sicht (28.).

Und dieser Treffer zeigte bei den Hausherren Wirkung, der Druck des Dorfklubs nahm immer mehr zu. So hätte Stoppel gleich zweimal erhöhen können, nach einer Maier-Flanke wuchtete er jedoch den Ball über das Gehäuse (34.), den zentralen Freistoß von der Strafraumkante setzte er daneben (40.). Auch Luca Molinari mit einem verzogenen Schuss (42.) und Michael Kleinschrodt, dessen abgefälschter Querpass vom Abwehrbein um Zentimeter am kurzen Pfosten vorbeirollte (43.), konnten nicht den beruhigenden dritten Treffer nachlegen. „Da haben sie uns am Leben gelassen“, gab Alzenaus Coach Angelo Moro in der abschließenden Pressekonferenz zu Protokoll, um dann auch gleich nachzuschieben: „Aspach machte in der zweiten Halbzeit gerade da weiter, wo sie aufgehört hatten.“

Und der zweite Durchgang hätte auch gleich mit einem Paukenschlag beginnen können, doch Alzenaus Samarelli parierte einen an Michael Kleinschrodt verursachten und von Kapitän Volkan Celiktas getretenen Foulelfmeter (50.). Einige Aspacher befürchteten bereits einen ähnlichen Spannungsbogen wie im Hinspiel, als die SG auch nicht für die Entscheidung sorgen konnte, unter anderem einen Elfmeter vergab, und sich mit 3:2 über Ziellinie zitterte.

Alzenaus Schlussmann Samarelli hielt was zu halten war, wie unmittelbar nach dem Strafstoß eine Abnahme von Loris Maier aus kurzer Distanz. Eine Zeigerumdrehung später wurden die größten Pessimisten aber wieder zu Optimisten, denn nach einer sehenswerten Ballstafette von Marius Kunde und Loris Maier wurde Lukas Stoppel am zweiten Pfosten bedient, das 3:1 aus vier Metern nur noch Formsache (51.). Aspach nahm Tempo aus der Partie und brachte so die Gastgeber wieder in dieselbe. So kam erst Filip Panzda aus aussichtsreicher Position zum zweifachen Abschluss (65.).

In der 71. Spielminute war die Möglichkeit für den Alzenauer Anschlusstreffer noch größer, denn der Unparteiische Tobias Ewerhardy musste nochmals auf Strafstoß entscheiden, jetzt auf der anderen Seite. Es sollte der Tag der vergebenen Elfmeter werden, denn auch FCB-Stürmer Luka Garic scheiterte am Torhüter – auch Maxi Reule erahnte wie sein Pendant auf der anderen Seite die richtige Ecke (72.). Praktisch im Gegenzug die Entscheidung dieser Partie: der eingewechselte Mert Tasdelen findet an der Strafraumgrenze Fabian Eisele, bei seinem platzierten 20. Saisontreffer war auch Samarelli machtlos (74.). Das Endergebnis hätte noch höher ausfallen können, denn die Aspacher bekamen nochmal richtig Lust, spielten sich auch tolle Szenen heraus, einzig das Runde wollte nicht mehr ins Eckige.

Mit sechs Punkten und dem Pokalfinaleinzug beendete der Dorfklub eine tolle englische Woche, dazu noch die Tabellenführung auf drei Punkte ausgebaut. Die zweite englische Woche kann angegangen werden.



Die nächste Partie

Am kommenden Mittwochabend empfängt die SG Sonnenhof Großaspach dann den SGV Freiberg Fußball zum Gipfeltreffen. Anpfiff der Partie des 30. Spieltags der aktuellen Regionalliga Südwest-Saison 2025/26 in der Aspacher WIRmachenDRUCK Arena ist um 19 Uhr. Tickets sind im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen erhältlich.