Großaspach gewinnt, SSV Reutlingen erzielt 3:3 bei Waldhof Mannheim

– Foto: Presse SG Sonnenhof Groß

Ein emotionales Duell mit einer Willensleistung bekamen die Fans in Balingen geboten. Die Gäste aus Ergenzingen erwischten einen Traumstart und schockten die TSG-Nachwuchskicker mit einem blitzschnellen Doppelpack von Kristof Petes-Varga, der in der 21. und 24. Minute eiskalt zur 0:2-Führung vollstreckte. Balingen steckte den Schock jedoch weg und schlug exakt mit dem Pausenpfiff durch Elyasa Isik (45.) psychologisch wichtig zurück. Nach dem Seitenwechsel spielten nur noch die Gastgeber: Niklas Bender (52.) besorgte den schnellen Ausgleich, ehe in der 90. Minute dann Oktay Yalcinkaya den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer erzielte.

In Weinheim erlebten die Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Während die Offensivreihen im ersten Durchgang noch Ladehemmungen hatten, explodierte die Partie nach dem Seitenwechsel komplett. Der Freiburger FC präsentierte sich in einer Torlaune und überrollte die Hausherren förmlich. Natinael Michael (54.) eröffnete den Torreigen, ehe Jakob Naschold (65.), Luis Schneider (67.) und Drini Olluri (74.) das Ergebnis binnen weniger Minuten auf 0:4 schraubten. Als David Bock (82.) gar das 0:5 nachlegte, drohte Weinheim ein komplettes Debakel. Die TSG bewies in den Schlussminuten jedoch noch einmal Charakter und betrieb durch David Lipka (83.) und Aulon Hoxha (86.) zumindest noch Ergebniskosmetik.

Bahlinger SC – FC-Astoria Walldorf 1:3

In Bahlingen ging es im ersten Durchgang rasant zur Sache. Die Hausherren erwischten zunächst den besseren Start und gingen durch Maxence Costes (12.) früh in Führung. Walldorf zeigte sich jedoch überhaupt nicht beeindruckt und drehte das Spiel innerhalb von nur 60 Sekunden komplett auf den Kopf: Leonhard Balkow avancierte mit einem Blitz-Doppelpack in der 25. und 26. Minute zum Albtraum der BSC-Abwehr. Noch vor dem Pausentee legte Romeo Di Mauro (35.) zum 1:3 nach. Im zweiten Spielabschnitt stabilisierten sich die Bahlinger Defensivreihen zwar merklich, im Angriff fehlte jedoch die Durchschlagskraft, um die abgeklärten Gäste noch einmal in Bedrängnis zu bringen.

SG Sonnenhof Großaspach – SG HD-Kirchheim 2:0

Die SG Sonnenhof Großaspach nutzte den Heimvorteil aus und feierte einen Erfolg. Großaspach diktierte von Beginn an das Tempo und drängte die Gäste tief in die eigene Hälfte. In der 38. Minute erlöste ein erzwungener Treffer die Heimfans mit der Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Sonnenhof spielbestimmend und legte schnell nach: Nikola Taraninov stand in der 52. Minute goldrichtig und erhöhte auf 2:0.

SV Waldhof Mannheim – SSV Reutlingen 3:3

Was für ein dramatischer Sechs-Tore-Krimi am Waldhof! Die Gäste aus Reutlingen gingen früh durch Ante Parmac (6.) in Führung, doch die Mannheimer antworteten wütend. Per Doppelschlag in der 12. und 23. Minute drehte der Waldhof die Partie noch vor der Pause auf 2:1. Als die Hausherren im zweiten Durchgang sogar auf 3:1 (62.) erhöhten, schien der Heimsieg bereits so gut wie eingetütet. Reutlingen gab sich jedoch keineswegs geschlagen und blies zur Schlussoffensive. Luka-Viktor Butka (77.) hauchte dem SSV wieder neues Leben ein, ehe Dennis-Kevin Kiss exakt in der 90. Minute mit dem viel umjubelten Treffer zum 3:3-Endstand den Last-Minute-Punktgewinn für die Gäste perfekt machte.

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