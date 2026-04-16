Großaspach: "Genau solche Spiele geben nochmal einen extra Schub"

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir sind sehr glücklich, dass es uns am Dienstagabend gelungen ist, die dritte Final-Teilnahme in Serie einzutüten. Das ist schon wirklich eine tolle Sache für den ganzen Verein! Die Mannschaft hat großen Charakter gezeigt und ist in einer intensiven sowie phasenweise auch spielerisch zähen, typischen Pokal- Partie gegen stark kämpfende Gastgeber ruhig geblieben und hat sich das Weiterkommen am Ende hart erarbeitet. Genau solche Spiele geben nochmal einen extra Schub an Selbstvertrauen für die kommenden Wochen, da du solche Spiele auch nur gewinnen kannst, wenn du im Kopf voll da bist. Gleichzeitig ist uns allen aber auch bewusst, dass wir uns darauf keinesfalls ausruhen können, da wir mit der anstehenden Auswärtspartie am kommenden Samstag in Alzenau bereits die nächste Herausforderung vor der Brust haben. Ein Gegner, der vor allem zuhause extrem unangenehm zu bespielen ist und uns mit viel Intensität, Aggressivität und Tempo erwarten wird. Entscheidend wird sein, dass wir die Zweikämpfe annehmen und gleichzeitig aber auch die nötige Ruhe am Ball behalten. Gelingt es uns auch in Alzenau wieder, dass wir die richtige Balance in unserem Spiel mit sowie gegen den Ball finden, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir unseren Lauf weiter fortsetzen werden.“

Die Personalsituation:

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am kommenden Samstag in Alzenau nach jetzigem Stand auch weiterhin auf Luka Janes (Sprunggelenksverletzung).

Der Gegner:

Mit aktuell 23 Punkten aus den bisherigen 28 Saisonspielen belegt der FC Bayern Alzenau derzeit den 15. Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest. Dabei holte das Team von Coach und Ex-Eintracht Frankfurt-Profi Kreso Ljubicic aus den bislang acht Partien in 2026 insgesamt sieben Punkte. Einer knappen 2:3-Niederlage beim KSV Hessen Kassel folgten zwei überzeugende Heimsiege gegen den Bahlinger SC und den SV Eintracht-Trier (jeweils 2:0). Zwar reichte es gegen die TSG Balingen noch zu einem Punktegewinn beim torlosen Remis vor heimischer Kulisse, beim 1. FSV Mainz 05 II (0.2), den Stuttgarter Kickers (0:3), gegen den TSV Steinbach Haiger (3:4) sowie zuletzt bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (1:3) setzte es jedoch jeweils eine Niederlage.

Das Hinspiel zwischen beiden Teams im Oktober vergangenen Jahres gewann der Dorfklub am Ende knapp mit 3:2 und auch der direkte Vergleich geht an die Aspacher: In neun Begegnungen ging die SG fünfmal als Sieger vom Platz, zweimal siegte der Club aus der nordwestlichsten Stadt Bayerns und zweimal teilten sich der TSV und die SG die Punkte. Geleitet wird die Partie am Samstag von Schiedsrichter Tobias Ewerhardy und seinen beiden Assistenten Julian Geid und Maximilian Fischer.

Rund um die Partie:

Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es auch von dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter. Tickets für das Spiel gibt es vor Ort an den Tageskassen sowie vorab im Online-Ticketshop auf der Website des FC Bayern Alzenau.

Die Begegnung ist außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ unter www.leagues.football/sga abrufbar.