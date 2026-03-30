Großaspach erwartet Ulm: "Wir wissen ganz genau, was auf uns zukommt"

Die Stimme:

Cheftrainer Pascal Reinhardt: „Wir haben gegen Homburg am vergangenen Samstag in Summe einfach zu viele Fehler gemacht und mussten uns am Ende gegen einen wirklich starken Gegner geschlagen geben. Positiv war, dass wir vor dem Tor effizient gewesen sind und mit einer Führung in die Pause gehen. Was dann aber extrem ärgerlich ist, ist der Zeitpunkt, zu welchem wir dann die beiden Gegentore kassieren, da wir zu dieser Phase voll im Spiel waren und es ein offener Schlagabtausch beider Teams war. Das müssen wir einfach besser verteidigen. Das wirft uns aber keinesfalls um, die Themen sind besprochen und abgehakt. Wir haben unsere Wunden schnell geleckt und sind mit dem Kopf schon wieder voll in der Vorbereitung auf die anstehende Partie am Mittwochabend zuhause gegen Ulm. Wir wissen ganz genau, was auf uns zukommt und sind uns gleichzeitig aber auch bewusst, dass wir definitiv in der Lage sind, um auch gegen einen Drittligisten bestehen zu können, wenn wir uns an unseren Plan halten und dazu einen richtig guten Tag erwischen. Wir haben in der letzten Saison schon miterleben dürfen wieviel Spaß und Freude dieser Wettbewerb bereiten kann, insbesondere wenn es in die letzten Runden geht. Daher werden wir zuhause alles daran setzen, dass unsere Reise auch in dieser Saison noch nicht zu Ende ist und hoffen natürlich auf eine tolle Kulisse unter Flutlicht.“

Die Personalsituation:

Verzichten muss Cheftrainer Pascal Reinhardt am Mittwoch zuhause gegen den SSV Ulm 1846 Fußball auf Luka Janes (Sprunggelenksverletzung).

Der Gegner:

Mit aktuell 25 Punkten aus den bisherigen 30 Saisonspielen belegt der SSV Ulm 1846 Fußball momentan den 17. Tabellen- und damit ersten Abstiegsplatz in der 3. Liga bei nunmehr acht Zählern Rückstand auf das rettende Ufer. Dabei holte das Team unter Drittliga-Rekordcoach Pavel Dotchev, der im November vergangenen Jahres auf den entlassenen Moritz Glasbrenner folgte, seitdem insgesamt 12 Punkte aus 16 Spielen. Die Pokalreise führte die Ulmer über Siege gegen den SV Mietingen (3:0), den TSV Eschach (4:0) und den VfL Pfullingen (7:1) schließlich bis in die Runde der letzten acht Teams.

Das letzte Treffen beider Clubs war ebenfalls ein K.o.-Spiel im DB Regio-wfv- Pokal. Damals siegte die SG zuhause vor heimischer Kulisse trotz 48-minütiger Unterzahl am 01. Mai 2024 im Halbfinale am Ende mit 2:0 gegen den damaligen Tabellenführer der 3. Liga, der am Saisonende die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte. Insgesamt trafen der Dorfklub und der SSV in bislang 21 Pflichtspielen aufeinander. Der direkte Vergleich geht dabei knapp an die SG, die zehn Duelle für sich entscheiden konnte. Neunmal gewann Ulm, zwei weitere Begegnungen endeten jeweils Unentschieden. Geleitet wird die Partie am Mittwochabend von Zweitliga-Schiedsrichter Lars Erbst (31, FC Gerlingen) und seinen beiden Assistenten Marvin Monninger und Christian Buschmann.

Rund um die Partie:

Tickets für das Pokal-Heimspiel am Mittwoch in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach gibt es wie üblich im Online-Vorverkauf sowie am Spieltag an den Tageskassen. Diese öffnen wie gewohnt 90 Minuten vor Spielbeginn. Hinterlegte Tickets (inklusive Schiedsrichterkarten) können unter Vorlage eines Lichtbildausweises an Kasse 1 entgegengenommen werden. Einen ausführlichen Live-Ticker gibt es außerdem auch bei dieser Partie wieder über das FuPa-Matchcenter.

Die Spiele der Regionalliga Südwest sowie im DB Regio-wfv-Pokal sind außerdem im kommentierten Live-Stream via „LEAGUES“ abrufbar. So wird auch das Heimspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen den SSSV Ulm 1846 Fußball unter https://www.leagues.football/sga wieder live übertragen.