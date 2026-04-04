Großaspach erobert den Thron, Homburg siegt 7:0, Offenbach verliert

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Die heutige Fortsetzung vom 27. Spieltag in der Regionalliga Südwest lieferte dramatische Wendungen im Aufstiegsrennen und bittere Stunden im Tabellenkeller. Während an der Spitze ein neuer Name grüßt, erlebten die Zuschauer torreiche Partien, die den Kampf um den Klassenerhalt und die vorderen Ränge weiter zuspitzen.

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Es war ein Auftakt, der früh brannte. Der FSV Frankfurt ging in der 23. Minute durch Amin Farouk in Führung und schien den Abend zunächst in die richtige Richtung zu lenken. Doch die Antwort von FC-Astoria Walldorf kam sofort. Nur drei Minuten später glich Muhammed Yasin Batuhan Zor zum 1:1 aus. Noch ehe die Partie Luft holen konnte, schlug Frankfurt erneut zurück: Cas Peters traf in der 28. Minute zum 2:1. Drei Tore in fünf Minuten – viel mehr Wucht lässt sich zu Beginn eines Osterspieltags kaum entfalten. Doch diese Partie blieb unruhig, offen und aufgeladen. Für Frankfurt wurde der Abend in der 61. Minute noch komplizierter, als Cas Peters Gelb-Rot sah. Der Gastgeber verlor damit nicht nur einen Torschützen, sondern auch ein Stück Kontrolle. Walldorf nutzte die veränderte Statik der Partie und kam in der 71. Minute durch Lennart Grimmer zum 2:2. Danach stand unter dem Strich ein Ergebnis, das für beide Seiten greifbar unterschiedliche Gefühle hinterlassen dürfte.

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Vor 1947 Zuschauern beim SV Sandhausen demonstrierte die SG Sonnenhof Großaspach ihre Ambitionen. Der Aufsteiger aus Großaspach agierte zielstrebig und ging bereits in der 14. Minute durch Mert Tasdelen in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Michael Kleinschrodt in der 35. Minute auf 0:2, was die Dominanz der Gäste unterstrich. In der zweiten Halbzeit sorgte Luca Damiano Molinari in der 67. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Die Gastgeber aus Sandhausen konnten lediglich in der Nachspielzeit (90.+3) durch Nico Nollenberger den Ehrentreffer zum 1:3-Endstand erzielen. ---

In einer hart umkämpften Begegnung sicherte sich die SG Barockstadt Fulda Lehnerz drei wichtige Punkte gegen die Kickers Offenbach. Vor 2774 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das lange Zeit von der Spannung lebte. Erst in der Schlussphase gelang der Durchbruch, als Tobias Göbel in der 72. Minute das goldene Tor zum 1:0 für Fulda erzielte. ---

Ein Debakel erlebte der SV Eintracht Trier 05 gegen die Zweitvertretung des FSV Mainz 05. Trotz der Unterstützung von 2801 Zuschauern geriet Trier kurz vor der Pause durch ein unglückliches Eigentor von Maurice Wrusch (40.) in Rückstand. Nach dem Seitenwechsel spielten die Mainzer ihre Überlegenheit gnadenlos aus. Julian Derstroff erhöhte in der 50. Minute auf 0:2, bevor Jayson Videira nur fünf Minuten später das 0:3 folgen ließ (55.). In der Schlussphase schraubten der erfahrene Yunus Malli (77.) und Taiyu Yamasaki (87.) das Ergebnis auf 0:5 in die Höhe. ---

Der Bahlinger SC bleibt nach einer schmerzhaften Heimniederlage gegen den KSV Hessen Kassel am Ende der Tabelle. Vor 585 Zuschauern sah es zunächst gut aus für das Schlusslicht, als Luca Schröder bereits in der zwölften Minute die Führung erzielte. Die knappe Führung hielt bis tief in die zweite Halbzeit, doch ein Doppelschlag der Hessen drehte die Partie. Nael Najjar glich in der 73. Minute aus, und nur vier Minuten später markierte Joshua Kopf den 1:2-Siegtreffer für die Gäste (77.). In der hitzigen Schlussphase sah Laurin Tost vom Bahlinger SC in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte. ---

Einen rabenschwarzen Tag erwischte der TSV Schott Mainz gegen einen entfesselten FC 08 Homburg. Vor 100 Zuschauern nahm das Unheil in der 34. Minute durch das erste Tor von Hilal El-Helwe seinen Lauf. Ein Knackpunkt der Partie war die Rote Karte gegen den Mainzer Jacob Roden in der 40. Minute. Den fälligen Handelfmeter verwandelte El-Helwe sicher zum 0:2 (41.). In Unterzahl brachen bei Schott Mainz alle Dämme: Kaan Inanoglu traf doppelt (53./56.), Armend Qenaj erhöhte auf 0:5 (63.), bevor Miguel Goncalves (82.) und Sean Busch in der Nachspielzeit (90.+2) den 0:7-Endstand herbeiführten. ---

Ein wahres Spektakel sahen die 310 Zuschauer in Alzenau, bei dem der TSV Steinbach Haiger am Ende das glücklichere Ende für sich hatte. Maximilian Pronichev brachte die Gäste früh in Führung (11.), doch der Aufsteiger Bayern Alzenau schlug durch Marco Ferukoski (26.) und Lucas Sitter (50.) zurück und drehte das Spiel. Die Freude währte nur kurz, da Jonas Singer den Ausgleich für Steinbach erzielte (56.). In einer dramatischen Schlussphase brachte Jakob Pfahl die Gäste erneut in Front (78.), was Maximilian Brauburger postwendend mit dem 3:3 konterte (81.). Den Schlusspunkt setzte Ole Käuper, der in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 3:4-Sieg verwandelte. ---

In einem engen Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel behielt der SC Freiburg II bei der TSG Balingen die Oberhand. Der Aufsteiger aus Balingen erwischte einen Traumstart durch das Tor von Amney Moutassime in der achten Minute, doch Krish Raweri glich postwendend für die Breisgauer aus (10.). Fünf Minuten später sorgte erneut Krish Raweri für das 2:1 der Gäste. Nach der Pause gelang Balingen durch Marko Pilic das 2:2. In der 80. Minute fiel schließlich der entscheidende Treffer durch Oscar Wiklöf zum 2:3-Endstand für die Freiburger. ---

Am Ostermontagmittag steht schließlich ein Spiel mit großem Gewicht im oberen Drittel an. SGV Freiberg verteidigte die Tabellenführung zuletzt mit einem 1:1 bei KSV Hessen Kassel. Paul Polauke rettete den Punkt, und mit 55 Punkten bleibt Freiberg Erster. Doch die Mannschaft weiß, dass der Vorsprung nicht groß genug ist, um Nachlässigkeit zu erlauben. Die SV Stuttgarter Kickers gewannen ihrerseits 3:0 gegen Bayern Alzenau. Marlon Faß, Nico Fundel und Flamur Berisha trafen für die Blauen, die nun bei 42 Punkten stehen und noch einmal in Richtung Spitzengruppe schielen dürfen. Das Hinspiel endete 1:1, begleitet von drei Roten Karten und viel Wucht. Auch diesmal ist alles angerichtet für ein intensives, hartes und womöglich richtungsweisendes Spitzenspiel zum Abschluss dieses langen Spieltags.