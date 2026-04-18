Großaspach enteilt, SGV Freiberg patzt, Stuttgarter Kickers verlieren

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Regionalliga Südwest kam es bei den heutigen Spielen des 29. Spieltags zu einer vorentscheidenden Verschiebung an der Tabellenspitze. Mit einer Mischung aus kühler Effizienz und leidenschaftlichem Kampfgeist setzten die Teams Zeichen im Aufstiegs- wie im Abstiegskampf. Während im Unterhaus späte Tore für Ekstase und Entsetzen sorgten, verlor der bisherige Mitfavorit aus Freiberg den Anschluss an den thronenden Primus aus Großaspach, was die Statik der Liga nachhaltig erschüttert.

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Im Duell zwischen dem FSV Frankfurt und dem FC 08 Homburg herrschte von Beginn an eine konzentrierte Atmosphäre. Beide Mannschaften waren sich der Bedeutung dieser Partie bewusst, um den Kontakt zur Tabellenspitze nicht vollends zu verlieren. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Tor blieb, belohnten sich die Gäste im zweiten Durchgang für ihre Bemühungen. Kaan Inanoglu erzielte in der 67. Minute den Führungstreffer zum 0:1 für die Homburger. Frankfurt steckte jedoch nicht auf und mobilisierte in der Schlussphase alle Kräfte, um vor heimischer Kulisse die drohende Niederlage abzuwenden. Die Anstrengungen wurden schließlich belohnt: Emmanuel McDonald markierte in der 83. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand. ---

Im Hardtwaldstadion boten der SV Sandhausen und die SG Barockstadt Fulda Lehnerz den Zuschauern eine zähe, von Taktik geprägte Partie. Lange Zeit neutralisierten sich beide Formationen im Mittelfeld, bis ein Geistesblitz die Entscheidung herbeiführte. In der 70. Minute erzielte Niklas Tarnat das erlösende 1:0 für die Hausherren. Dieser knappe Vorsprung reichte den Sandhäusern, um drei wichtige Zähler einzufahren. ---

Eine bittere Enttäuschung erlebte der SGV Freiberg vor heimischer Kulisse. Dabei begann die Begegnung gegen den TSV Steinbach Haiger verheißungsvoll, als Meghôn Valpoort bereits in der 4. Minute zur frühen 1:0-Führung traf. Doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und schlugen noch vor der Pause zurück: Ole Käuper verwandelte in der 42. Minute einen Handelfmeter zum 1:1. Im zweiten Durchgang wuchs der Druck auf die Hausherren, den Steinbach eiskalt ausnutzte. Jonas Singer drehte die Partie in der 66. Minute zum 1:2, bevor Eros Dacaj in der 80. Minute mit dem 1:3 den Endstand besiegelte. Freiberg verliert damit wertvollen Boden auf die Spitze. ---

Ein dramatisches Auf und Ab erlebten die Fans im Auestadion. Der SC Freiburg II erwischte einen Blitzstart durch einen Doppelpack von Mateo Zelic, der in der 6. und 23. Minute zur 0:2-Führung traf. Der KSV Hessen Kassel bewies jedoch Moral; Phinees Bonianga verkürzte in der 27. Minute auf 1:2, und Jan Dahlke gelang in der 50. Minute der Ausgleich zum 2:2. In der Schlussphase wurde es hitzig, als Tobias Boche in der 78. Minute mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Überzahl nutzten die Breisgauer eiskalt: Daniel-Kofi Kyereh erzielte in der 89. Minute den umjubelten 2:3-Siegtreffer für Freiburg. ---

Vor 2535 Zuschauern lieferten sich der SV Eintracht Trier 05 und der FC-Astoria Walldorf einen intensiven Abnutzungskampf. Trotz leidenschaftlicher Zweikämpfe und einiger Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb die Partie torlos. Das 0:0 hilft keinem der beiden Teams entscheidend weiter. ---

Am Kaiserstuhl keimte neue Hoffnung im Abstiegskampf auf. Der Bahlinger SC bezwang die Stuttgarter Kickers vor 815 Zuschauern in einer emotional geführten Partie. Erijon Shaqiri brachte die Hausherren in der 13. Minute mit 1:0 in Front. Die Kickers antworteten in der 32. Minute durch den Ausgleich von Vincent Schwab zum 1:1. Doch Bahlingen steckte nicht auf und belohnte sich kurz nach dem Seitenwechsel: Samet Yilmaz markierte in der 51. Minute den 2:1-Siegtreffer. Bahlingen sendet damit ein Lebenszeichen vom Tabellenende. ---

Der Spitzenreiter untermauerte seine Ambitionen mit einer souveränen Vorstellung. Vor 440 Zuschauern ging die SG Sonnenhof Großaspach durch Loris Maier in der 14. Minute mit 0:1 in Führung. Bayern Alzenau schlug jedoch postwendend zurück, als Jihad Boutakhrit in der 16. Minute zum 1:1 ausglich. Danach übernahm der Favorit wieder das Kommando: Fabian Eisele traf in der 28. Minute zum 1:2, und Lukas Stoppel erhöhte in der 51. Minute auf 1:3. Erneut war es Fabian Eisele, der in der 75. Minute mit dem 1:4 alles klar machte. In der Schlussminute sah Hamza Boutakhrit auf Seiten der Alzenaueer noch die Gelb-Rote Karte (90.). Großaspach baut damit die Führung auf drei Punkte aus. ---

In letzter Sekunde rettete die TSG Balingen einen wichtigen Zähler gegen den FSV Mainz 05 II. Die Mainzer Reserve ging in der 36. Minute durch Fabio Moreno Y Fell mit 0:1 in Führung und schien den Sieg bereits in der Tasche zu haben. Doch in der Nachspielzeit warfen die Balinger alles nach vorne. Matthias Schmitz erzielte in der 90.+4 Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Morgen, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz Kickers Offenbach Offenbach 14:00 PUSH

Der TSV Schott Mainz verlor zuletzt 1:2 bei Tabellenführer Großaspach. Nach Treffern von Fabian Eisele (45.) und Mert Tasdelen (48.) gelang Leon Kern in der 75. Minute nur noch der Anschluss. Mit 19 Punkten ist Schott Vorletzter und muss jeden Heimauftritt inzwischen wie ein Endspiel behandeln. Kickers Offenbach kommt nach dem furiosen 5:0 gegen Balingen mit großer Wucht. Jelle Goselink traf dreimal (18., 20., 85.), dazu erzielten Ron Berlinski (38.) und Jona Borsum (63.) die weiteren Treffer. Das Hinspiel gewann Offenbach 3:1 durch Onur Ünlücifci (40.), Kilian Skolik (51., 75.) und Takero Itoi (78.). Offenbach will nachlegen, Schott muss sich wehren.