Großaspach dicht vor dem Titel, SSV Reutlingen siegt im Torfestival

In den heutigen Partien des 29. Spieltags der Oberliga Baden-Württemberg setzten die SG Sonnenhof Großaspach und der SSV Reutlingen besondere Ausrufezeichen. Großaspach verteidigte seine makellose Bilanz eindrucksvoll, während Reutlingen in einem spektakulären Spiel gegen die TSG Backnang triumphierte. Auch in den anderen Partien fielen zahlreiche Tore, die Bewegung in die Tabelle brachten.

Vor 534 Zuschauern brachte Amney Moutassime die Hausherren in der 21. Minute in Führung. Doch Felix Dreher (31.) und Jamie Miller (58.) drehten die Partie zwischenzeitlich zugunsten der Gäste. Die TSG zeigte Moral und kämpfte sich zurück: Ivo Colic glich nur fünf Minuten später zum 2:2 aus (63.). In der Schlussminute sorgte Simon Klostermann für kollektiven Jubel in Balingen, als er mit seinem Treffer zum 3:2 den Heimsieg perfekt machte. ---

Vor 200 Zuschauern dominierte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen die Partie von Beginn an und ließ dem FV Ravensburg keine Chance. Bereits in der 7. Minute brachte Lukas Böhm die Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Nikolaos Dobros per Foulelfmeter auf 2:0 (42.). Direkt nach dem Seitenwechsel war es Niklas Böhm, der in der 47. Minute mit dem 3:0 früh die Vorentscheidung herbeiführte. In der 66. Minute setzte erneut Lukas Böhm mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand. ---

Vor 210 Zuschauern geriet der SV Oberachern gegen den 1. FC Normannia Gmünd früh ins Hintertreffen. Luca Damiano Molinari brachte die Gäste kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung (45.). Direkt nach dem Seitenwechsel legte Jermain Ibrahim das 2:0 nach (51.), ehe Nico Molinari in der 64. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. ---

Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem SSV Reutlingen und der TSG Backnang. Gentian Lekaj brachte Backnang per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung (33.), doch Reutlingen antwortete binnen kürzester Zeit: Yannick Toth (36.), Konstantinos Markopoulos (43.) und Luca Plattenhardt (44.) drehten die Partie mit drei Treffern noch vor der Pause. Nach der Gelb-Roten Karte für Sladan Puseljic (75.) schien Leander Vochatzer mit dem 4:1 (79.) alles klarzumachen. Doch erneut Gentian Lekaj (81., Foulelfmeter) und Shaban Veselaj (85.) machten die Partie wieder spannend. Am Ende rettete Reutlingen den knappen Vorsprung über die Zeit. ---