Großaspach bezwingt SSV Reutlingen, Ergenzingen besiegt VfR Aalen

In der Oberliga Baden-Württemberg der A-Junioren war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.

SG Sonnenhof Großaspach – SSV Reutlingen 4:1

Die SG Sonnenhof Großaspach zeigte gegen den SSV Reutlingen eine starke Vorstellung und drehte die Partie nach frühem Rückstand eindrucksvoll. Zunächst hatte Kjell Otterbach (29.) die Gäste in Führung gebracht, doch die Aspacher antworteten prompt: Sean Wallace glich nur vier Minuten später (33.) aus. Nach dem Seitenwechsel übernahm die SG endgültig das Kommando. Mohamed Bouich (50.) traf zur Führung, ehe Simone Giovanne Doria mit einem Doppelpack (54., 59.) den Sieg absicherte.

TSG 62/09 Weinheim – TSG Balingen 5:3

Ein wahres Torfestival in Weinheim! Die Gastgeber starteten furios: Tom Gebauer traf bereits in der 4. Minute, kurz darauf erhöhte Ismet Kartal (9.), ehe Gebauer mit einem Doppelpack (15., 31.) auf 4:0 stellte – ein Traumstart. Doch die Balinger gaben sich nicht auf und kamen durch Joseph Banzhaf (36.), Niklas Bender (40.) und Ellis Mustafic (49.) gefährlich heran. Erst in der Schlussphase sorgte erneut Tom Gebauer (79.) mit seinem vierten Treffer des Tages für die Entscheidung. Ein mitreißendes Spiel, das von Offensivfreude und hohem Tempo geprägt war.

TuS Ergenzingen – VfR Aalen 3:1

Ergenzingen zeigte eine konzentrierte Vorstellung und bezwang den VfR Aalen. Eren Parzival Ciloglu (23.) brachte sein Team in Führung, bevor Abdullah Emin Yelek (51.) nachlegte. Luca Fenchel (70.) sorgte für die Vorentscheidung, ehe Levi Steinbach (75.) für die Aalener Ergebniskosmetik betrieb.

SV Waldhof Mannheim – Freiburger FC 2:2

Ein packendes Remis, das beiden Teams alles abverlangte. Der Freiburger FC ging durch Deniz Bilgic (27.) und Maximilian Huber (49.) mit 2:0 in Front, ehe Waldhof Moral zeigte und mit zwei Treffern binnen sieben Minuten (64., 71.) ausglich. Danach war die Partie völlig offen – Mannheim drückte auf den Sieg, Freiburg konterte gefährlich. Am Ende stand ein Unentschieden, das den intensiven Spielverlauf widerspiegelte.

Bahlinger SC – SG HD-Kirchheim 2:2

Der Bahlinger SC sah lange wie der sichere Sieger aus. Dorint Berisha (4.) und Ali Al Maanaqi (31.) sorgten früh für eine 2:0-Führung. Doch die Gäste aus Kirchheim fanden nach der Pause besser ins Spiel: Jaehyeon Moon (61.) und Finn Hagen (74.) brachten ihr Team mit zwei Treffern zurück. In der Schlussphase entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, doch keiner konnte das Spiel für sich entscheiden. Ein 2:2 nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.

SGV Freiberg – FC-Astoria Walldorf 2:1

Die Freiberger erwischten den besseren Start und führten dank Marlon Kohler (8.) und Joel Malungo (24.) schnell mit 2:0. Walldorf kam erst nach einem Foulelfmeter durch Selim Sayan (41.) heran, fand danach aber keine Mittel gegen die stabile Defensive der Gastgeber. Freiberg brachte die Führung über die Zeit und sicherte sich einen wichtigen Heimsieg.

