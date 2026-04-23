Großaspach beim Schlusslicht, Verfolgerduell beim FSV Frankfurt

– Foto: Imago Images

Der 31. Spieltag der Regionalliga Südwest führt die Liga in eine Phase, in der sich jede Schwäche sofort rächt. Vorn will SG Sonnenhof Großaspach den Vorsprung verteidigen, dahinter stemmt sich SGV Freiberg gegen den nächsten Dämpfer. Im dichten Mittelfeld treffen Teams mit frischen Wunden und neuen Hoffnungen aufeinander. Unten spitzt sich die Lage für TSG Balingen, TSV Schott Mainz und Bayern Alzenau dramatisch zu. Der Bahlinger SC steht wegen der fehlenden Regionalliga-Lizenz bereits als erster Absteiger fest.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr SGV Freiberg Freiberg FSV Mainz 05 Mainz 05 II 14:00 PUSH

SGV Freiberg steht nach dem 0:4 im Spitzenspiel bei Großaspach unter Zugzwang. Mit 58 Punkten ist Rang zwei zwar weiter in Reichweite, doch der Rückstand auf die Spitze ist angewachsen. FSV Mainz 05 II reist nach dem 1:3 gegen Sandhausen mit 48 Punkten und als Tabellenfünfter an. Beide Teams haben unter der Woche verloren, beide brauchen eine Reaktion. Das Hinspiel gewann Mainz 05 II mit 2:1. Auch deshalb liegt auf Freiberg zusätzlicher Druck. Die Gastgeber wollen nach zwei Niederlagen aus den vergangenen beiden Partien wieder Stabilität finden, während die Mainzer nach dem späten 1:1 in Balingen und der Heimniederlage gegen Sandhausen zeigen müssen, dass sie im Rennen um die oberen Plätze noch einmal zulegen können.

---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00 PUSH

Für den FC 08 Homburg ist dieses Spiel ein Prüfstein. Nach dem 1:1 in Frankfurt und dem bitteren 1:2 daheim gegen Trier ist der Klub mit 49 Punkten auf Rang vier etwas unter Druck geraten. Barockstadt Fulda Lehnerz kommt mit Rückenwind: auf das 0:1 in Sandhausen folgte unter der Woche ein 2:1 gegen Kassel. Das Hinspiel endete 3:3, also mit offenem Visier und späten Wendungen. Genau diese Unberechenbarkeit macht dieses Duell so reizvoll. Homburg braucht einen Sieg, um die obere Zone nicht aus den Augen zu verlieren. Fulda kann mit 45 Punkten und Platz acht weiter nach oben schielen. Viel spricht für ein emotionales, enges Spiel mit hoher Fallhöhe. ---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen TSG Balingen TSG Balingen 14:00 live PUSH

Der KSV Hessen Kassel steht nach zwei schmerzhaften Niederlagen unter Druck. Erst verlor die Mannschaft 2:3 gegen SC Freiburg II, dann 1:2 bei Fulda Lehnerz. Mit 44 Punkten ist Platz zehn ordentlich, aber keineswegs beruhigend. TSG Balingen reist als Tabellen-16. mit 21 Punkten an und braucht im Abstiegskampf dringend Zählbares. Das Hinspiel endete 1:1, auch diesmal dürfte die Spannung hoch sein. Balingen holte am Wochenende noch ein spätes 1:1 gegen Mainz 05 II, ehe unter der Woche das 1:4 bei den Stuttgarter Kickers folgte. Für die Gäste geht es ums Überleben, für Kassel um die Glaubwürdigkeit im Saisonendspurt. Dieses Spiel trägt die Schwere eines echten Krisenduells. ---

Der FC-Astoria Walldorf ist nach dem 0:0 in Trier und dem 0:3 gegen Bayern Alzenau unsanft gebremst worden. Mit 43 Punkten steht die Mannschaft auf Rang elf und spürt, wie eng das Mittelfeld zusammengerückt ist. SC Freiburg II kommt nach zwei starken Auswärtssiegen in Kassel und einem klaren 4:0 gegen Bahlingen mit 42 Punkten und neuem Selbstvertrauen. Das Hinspiel gewann Freiburg II mit 6:0, was dem Wiedersehen zusätzliche Schärfe verleiht. Walldorf will nicht nur punkten, sondern auch ein Signal gegen die jüngste Verunsicherung senden. Die Gäste dagegen wittern die Chance, in der Tabelle vorbeizuziehen. Es ist eines dieser Spiele, in denen Form, Erinnerung und Tabellenlage mit voller Wucht aufeinandertreffen. ---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC SG Sonnenhof Großaspach Großaspach 14:00 live PUSH

Der Bahlinger SC hat am Wochenende mit dem 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers überrascht, wurde aber unter der Woche beim 0:4 in Freiburg hart zurück auf den Boden geholt. Sportlich ist die Lage mit 18 Punkten ohnehin extrem schwierig, dazu steht der Klub wegen der fehlenden Regionalliga-Lizenz bereits als erster Absteiger fest. Großaspach marschiert dagegen mit Wucht. Nach dem 4:1 in Alzenau folgte das eindrucksvolle 4:0 gegen Freiberg. Mit 64 Punkten führt der Aufsteiger die Tabelle an und reist als klarer Favorit an. Auch das Hinspiel gewann Großaspach deutlich mit 4:0. Alles spricht für die Gäste – und genau darin liegt die kleine, trotzige Hoffnung des abgeschlagenen Schlusslichts. ---

Für den TSV Schott Mainz ist die Lage dramatisch. Auf das 1:3 gegen Offenbach folgte unter der Woche ein brutal klares 0:6 in Steinbach Haiger. Mit 19 Punkten bleibt der Aufsteiger Vorletzter und steht mit dem Rücken zur Wand. Die Stuttgarter Kickers kommen nach einem wechselhaften Doppelpack: 1:2 in Bahlingen, dann 4:1 gegen Balingen. Das Hinspiel gewannen die Kickers mit 2:1, und auch diesmal spricht die Form eher für die Gäste. Dennoch ist das Spiel gefährlich. Schott Mainz braucht jeden Punkt im Kampf gegen den Absturz, die Kickers wollen bei 45 Punkten den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen. Wer hier nachlässt, wird in dieser Phase der Saison sofort bestraft. ---

Sa., 25.04.2026, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau SV Sandhausen Sandhausen 14:00 live PUSH

Bayern Alzenau sendete mit dem 3:0 in Walldorf ein starkes Lebenszeichen, nachdem es am Wochenende ein 1:4 gegen Spitzenreiter Großaspach gesetzt hatte. Mit 26 Punkten bleibt die Lage auf Rang 15 heikel, doch dieser Erfolg hat neuen Mut entfacht. SV Sandhausen kommt nach zwei knappen, aber wichtigen Siegen gegen Fulda und Mainz 05 II mit 48 Punkten an. Das Hinspiel gewann Sandhausen 1:0. Wieder dürfte vieles über Geduld, Nerven und den ersten Fehler laufen. Für Alzenau ist es eines jener Spiele, in denen Hoffnung in echte Bewegung umschlagen kann. Für den Absteiger aus der 3. Liga geht es darum, die gute Serie zu nutzen und sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. ---

Der FSV Frankfurt ist seit zwei Spielen ungeschlagen und bewies unter der Woche beim 3:3 in Offenbach große Moral. Mit 50 Punkten steht die Mannschaft auf Rang drei. TSV Steinbach Haiger reist mit breiter Brust an: Nach dem 3:1 in Freiberg ließ das Team ein furioses 6:0 gegen Schott Mainz folgen und schob sich auf 47 Punkte vor. Das Hinspiel gewann der FSV Frankfurt deutlich mit 3:0. Doch die Vorzeichen sind diesmal enger. Steinbach Haiger wirkt offensiv entschlossen und hat sich im Rennen um die oberen Plätze zurückgemeldet. Frankfurt wiederum weiß, dass ein weiterer Sieg den dritten Platz festigen würde. Es ist ein Spiel mit echtem Gewicht – und mit viel Tempo in beiden Richtungen. ---

Eintracht Trier kommt mit starkem Schwung. Nach dem torlosen Remis gegen Walldorf gewann die Mannschaft spektakulär 2:1 in Homburg und steht nun bei 40 Punkten auf Rang 13. Kickers Offenbach holte zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen, siegte 3:1 bei Schott Mainz und erkämpfte unter der Woche ein wildes 3:3 gegen den FSV Frankfurt. Das Hinspiel gewann Trier spät mit 2:1 in Offenbach. Auch diesmal ist alles angerichtet für ein Spiel mit Nerv, Wucht und offenem Ausgang. Offenbach steht mit 39 Punkten direkt hinter Trier und braucht selbst dringend Stabilität. Wer dieses direkte Duell gewinnt, verschafft sich nicht nur Luft, sondern auch ein Stück Ruhe in einem unruhigen Tabellenfeld.