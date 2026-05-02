Großaspach am Ziel: 0:0 reicht zum Titel und zum Aufstieg in 3. Liga

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Eine herbe Enttäuschung musste der SV Sandhausen im heimischen Stadion verkraften. Gegen den Außenseiter TSV Schott Mainz gerieten die Hausherren bereits früh in personelle Not, als Phil Halbauer in der 49. Minute die Rote Karte sah. In Unterzahl kämpfte der Drittliga-Absteiger zwar wacker, doch in der Schlussphase folgte der entscheidende Schlag. Dennis De Sousa Oelsner erzielte in der 85. Minute den Treffer zum 0:1-Endstand. ---

Am Bieberer Berg sahen die Zuschauer ein Remis, das am Ende für gemischte Gefühle sorgte. Die Kickers Offenbach gingen in der 34. Minute durch Kristjan Arh Cesen mit 1:0 in Führung und schienen den Heimsieg lange Zeit sicher nach Hause zu bringen. Doch der FC-Astoria Walldorf gab sich nicht auf und kam spät zurück in die Partie. Muhammed Yasin Batuhan Zor markierte in der 83. Minute den Ausgleich zum 1:1. Offenbach belegt damit den 14. Platz, während Walldorf auf Rang 12 rangiert. ---

Vor 862 Zuschauern präsentierte sich der TSV Steinbach Haiger in glänzender Verfassung. Eros Dacaj brachte die Gastgeber in der 31. Minute mit 1:0 in Front. Der SC Freiburg II schlug jedoch nach der Pause zurück, als Bismark Adomah in der 65. Minute der Ausgleich zum 1:1 gelang. Die Steinbacher zeigten sich jedoch unbeeindruckt: Kim Bellinghausen stellte in der 75. Minute die Führung zum 2:1 wieder her, bevor erneut Eros Dacaj in der 84. Minute mit dem 3:1 alles klar machte. ---

In einer hitzigen Begegnung sicherte sich der SGV Freiberg drei Punkte bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Gal Grobelnik brachte die Gäste in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst sah der Freiberger Tim Schmidt in der 80. Minute die Rote Karte. Kurz vor dem Ende musste auch der Fuldaer Kevin Hillmann in der 90. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Den Schlusspunkt setzte Matt-Brahan Zié in der Nachspielzeit (90.+3) mit dem Treffer zum 0:2. ---

Es war ein torloses Unentschieden der historischen Art. Vor 629 Zuschauern im Bruchwegstadion lieferten sich der FSV Mainz 05 II und die SG Sonnenhof Großaspach einen intensiven Schlagabtausch ohne Torerfolg. Doch mit dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr: Die SG Sonnenhof Großaspach steht mit diesem Punktgewinn als Meister fest und feiert den Aufstieg in die 3. Liga. Mit 68 Punkten ist der Aufsteiger von der Konkurrenz zwei Spieltage vor Schluss nicht mehr einzuholen. ---

Der FSV Frankfurt unterstrich seine Form beim Auswärtsspiel gegen Bayern Alzenau. Kurz vor der Pause gingen die Frankfurter in der 43. Minute mit 0:1 in Führung, bevor Amin Farouk in der 45. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel sorgte Herdi Bukusu in der 63. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Den Gastgebern gelang in der 90. Minute lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:3-Endstand. ---

Im Kellerduell behielt der Bahlinger SC die Oberhand gegen die TSG Balingen. Die Gäste gingen in der 20. Minute durch Erijon Shaqiri mit 0:1 in Führung und bauten diese in der 43. Minute durch Alex Echner auf 0:2 aus. Die TSG Balingen kämpfte sich im zweiten Durchgang noch einmal heran, als Ivo Colic in der 65. Minute auf 1:2 verkürzte. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr für einen Punktgewinn. ---

Die Stuttgarter Kickers haben durch das 1:3 in Schott Mainz einen schmerzhaften Rückschlag kassiert. Bei 45 Punkten wäre die Ausgangslage im Vier-Absteiger-Szenario ordentlich, bei fünf Absteigern aber noch längst nicht beruhigend. FC 08 Homburg steht nach dem 1:1 gegen die Barockstadt bei 50 Punkten, musste dieses Remis nach der Roten Karte für Oliver Kovacic aber teuer bezahlen. Das Hinspiel gewann Homburg mit 2:1, obwohl David Tomic spät noch verkürzte und zuvor sogar ein Foulelfmeter vergeben worden war. Diese Erinnerung gibt dem Duell zusätzliche Schärfe. Die Kickers brauchen einen Heimsieg, um nicht noch einmal tiefer in die Rechenspiele der Abstiegsfrage hineingezogen zu werden. Homburg dagegen will den Abstand zur unruhigen Zone wahren und seine Position im oberen Mittelfeld festigen. ---