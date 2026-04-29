Großartige Stimmung im Team trotz des Abstieges „Drei Fragen an ...“: Kevin Hellwege von Michael Brunsch · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an ... “: Kevin Hellwege. – Foto: Austrian Ben

Aus seiner Zeit beim Schwinger SC war Kevin Hellwege bereits Kummer gewohnt. Abstiege aus der 1. und 2. Kreisklasse, jetzt mit dem MTV Hammah II aus der Kreisliga. Es kann für ihn nur noch bergauf gehen. Immerhin hat sein MTV-Team viel Spaß außerhalb des Platzes.

Du hast viele Jahre beim Schwinger SC im Tor gespielt. Wie kam es dazu, dass du zum MTV Hammah II gewechselt bist und da dann auch noch zum Feldspieler umfunktioniert wurdest? Als Jugendspieler habe ich schon beim Schwinger SC und VfL Güldenstern Stade auf dem Feld gestanden. In der letzten Saison in Schwinge gab mir Uwe Duchow schon die Chance, als Stürmer zu knipsen. Der MTV Hammah gab mir noch einmal die Gelegenheit, etwas höher zu spielen. Dass ich am Ende in der Kreisliga auf dem Feld stehe, habe ich nicht erwartet. Für mich war die Planung, ins Tor zu gehen.

Ihr habt ein sehr schweres Kreisligajahr fast hinter euch. Ihr seid bislang immer angetreten. Würdest du persönlich ein solches „Abenteuer“ noch einmal mitmachen? Es war mir bewusst, dass dieses Jahr ganz schwer wird, alle Leistungsträger spielen nun in der Ü30 beim MTV. Da wir eine großartige Stimmung in der Truppe haben, würde ich es mit Ja beantworten. Ob nach dem Training oder Spiel, wir sitzen danach lange zusammen und lachen (manchmal auch zu lange). Das ist genauso schön, wie Spiele zu gewinnen.