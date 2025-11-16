 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Hirschkamp übernimmt Platz eins.
Hirschkamp übernimmt Platz eins. – Foto: Michael Werner

"Großartige kämpferische Leistung": Hirschkamp ist neuer Spitzenreiter

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Der 1. FC Hirschkamp ist neuer Tabellenführer, setzte sich dank des goldenen Treffers von Emrullah Bayhoca gegen die Spvgg Sterkrade-Nord II durch und darf sich gleichzeitig beim VfR Oberhausen bedanken.

Nach langer Zeit gibt es wieder eine Verschiebung an der Tabellenspitze. Weil der SC Buschhausen gegen den VfR Oberhausen zum ersten Mal in dieser Saison leer ausging, bot sich dem 1. FC Hirschkamp die große Gelegenheit am vorigen Primus vorbeizuziehen, die der Aufsteiger auch nutzte: "Ein wichtiger Sieg gegen eine spielerisch starke Mannschaft.
Wir haben es dennoch geschafft über 90 Minuten die Null zu halten", schwärmte Cheftrainer Bahjat Amine. "Insgesamt war es eine großartige kämpferische Mannschaftsleistung. Im Großen und Ganzen war es für die Zuschauer garantiert auch ein grandioses Spiel." Emrullah Bayhoca sorgte für den goldenen Treffer per Freistoß, den die Hausherren über die restliche Spieldauer verteidigten.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) wartet dann die nächste schwierige mit dem Kreispokalspiel gegen Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden: "Heute genießen wir den Sonntag
Und ab morgen wird wieder der Fokus Richtung Pokalviertelfinale gelegt", sagt Amine.

Unterdessen mit dem FC Welheim auch der nächste Aufsteiger seine exzellente Form. Nach dem 3:0 gegen Arminia Klosterhardt II ist die Elf von Ramazan Karakus seit sieben Spielen ohne Punktverlust. Der TSV Safakspor verlor überraschend gegen die Reserve des VfR 08, der FC Sterkrade 72 behauptete sich knapp gegen TB Oberhausen.

So läuft der 14. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Heute, 15:15 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
3
2
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
2
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
0
2
Abpfiff
.

Heute, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
4
2
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
0
3
Abpfiff

Das ist der nächste Spieltag

15. Spieltag
29.11.25 SV Sarajevo Oberhausen - SC Buschhausen 1912
30.11.25 VfR 08 Oberhausen II - 1. FC Hirschkamp
30.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - BV Osterfeld 1919
30.11.25 FC Welheim II - TB Oberhausen 1889
30.11.25 SV Adler Osterfeld - Blau-Weiß Fuhlenbrock
30.11.25 Glück-Auf Sterkrade - DJK Arminia Klosterhardt II
30.11.25 FC Welheim - SC Buschhausen 1912 II
30.11.25 VfR 08 Oberhausen - TSV Safakspor Oberhausen

