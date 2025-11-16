"Großartige kämpferische Leistung": Hirschkamp ist neuer Spitzenreiter

Nach langer Zeit gibt es wieder eine Verschiebung an der Tabellenspitze. Weil der SC Buschhausen gegen den VfR Oberhausen zum ersten Mal in dieser Saison leer ausging, bot sich dem 1. FC Hirschkamp die große Gelegenheit am vorigen Primus vorbeizuziehen, die der Aufsteiger auch nutzte: "Ein wichtiger Sieg gegen eine spielerisch starke Mannschaft.

Wir haben es dennoch geschafft über 90 Minuten die Null zu halten", schwärmte Cheftrainer Bahjat Amine. "Insgesamt war es eine großartige kämpferische Mannschaftsleistung. Im Großen und Ganzen war es für die Zuschauer garantiert auch ein grandioses Spiel." Emrullah Bayhoca sorgte für den goldenen Treffer per Freistoß, den die Hausherren über die restliche Spieldauer verteidigten.

Am Donnerstag (19.30 Uhr) wartet dann die nächste schwierige mit dem Kreispokalspiel gegen Bezirksligist Schwarz-Weiß Alstaden: "Heute genießen wir den Sonntag

Und ab morgen wird wieder der Fokus Richtung Pokalviertelfinale gelegt", sagt Amine.

Unterdessen mit dem FC Welheim auch der nächste Aufsteiger seine exzellente Form. Nach dem 3:0 gegen Arminia Klosterhardt II ist die Elf von Ramazan Karakus seit sieben Spielen ohne Punktverlust. Der TSV Safakspor verlor überraschend gegen die Reserve des VfR 08, der FC Sterkrade 72 behauptete sich knapp gegen TB Oberhausen.